虎航、雲豹能源、泓德能源都從這起家！「台版那斯達克」新制上路有哪些改變？

【文．林韋伶】

臺灣證券交易所創新板新制週一(1/6)日上路，本次眾所矚目的亮點為全面取消創新板合格投資人限制，讓合格投資人從過去僅20萬人，瞬間提高到全市場逾1300萬人皆能參與。 值得一提的是，投資人耳熟能詳的幾家企業，包括虎航、雲豹能源、泓德能源，一開始加入資本市場都是先從創新板起家，隨後再轉上市一般板。

為了讓更多投資人認識與了解創新板的新規，證交所於週一下午舉辦「TIB挺創新大喊話」活動，分享本次創新板新制上路重點，吸引國內外約200家創新企業、中介機構、創投組織及媒體等參與。

證交所林修銘董事長在開場致詞時強調，臺灣資本市場在2024表現創下歷史新紀錄，在全球主要證券市場名列前茅，漲幅表現僅次於美國那斯達克，為亞洲最佳市場。展望未來，證交所將以「科技」與「創新」兩大主軸齊步前行，引領臺灣成為軟、硬、韌實力兼具之智慧科技島。

圖為證交所董事長林修銘。（圖／今周刊）

TIB創新板推2.0升級版 合格投資人由20萬人一舉衝破1300萬人

TIB臺灣創新板作為創新企業進入資本市場重要推手，今年起取消合格人投資人限制，將為創新板提供更好的流動性，可望有助企業展現創新上市價值。為了同時兼顧保護投資人，林修銘表示，在新制上路後，將引進外部專家進行創新性審查，為投資人嚴格把關，確保創新板上市公司皆獲各界認可。

他也期望，未來創新板不只能扶植臺灣新興產業，讓原本想到海外掛牌的新創公司願意留在臺灣，更要吸引更多亞洲新創公司選擇來臺掛牌，打造亞洲的創新板。

金管會副主委陳彥良則在致詞時表示，證交所本次取消合格投資人限制，可增加投資人對於新興產業且具創新性公司的認知，而增加創新性審查不只是把關，更是對創新性公司的發掘，助力達成臺灣建構亞洲資產管理中心的目標。

圖為：金管會副主委陳彥良。（圖／今周刊）

讓企業不再有「誤上賊船」之感 創新板挑戰成為亞洲的那斯達克

創投公會理事長邱德成則表示，臺灣過去對於創新公司的投資限制過於嚴格，部分新創企業一開始會有「誤上賊船」的感覺；如今取消合格投資人限制，等於拼上臺灣資本市場的最後一塊拼圖，相信這樣友善的制度能帶領臺灣公司打亞洲盃、甚至國際盃，打造創新板成為亞洲的那斯達克。

圖為：創投公會理事長邱德成。（圖／今周刊）

投信投顧公會理事長劉宗聖則以12強棒球賽比喻，說明臺灣資本市場由創投公會帶領創投及創新公司打頭陣繳出漂亮開局，投信機構將扮演最強後盾，就如同打線中的7-9棒，承先啟後，更希望透過持續擴大基金、ETF規模，創造良性循環，帶領資本市場多元合作，共創雙贏。

投信投顧公會理事長劉宗聖。（圖／今周刊）

財信傳媒董事長謝金河也在活動中進行專題演講，分享近期證券市場及政經局勢變化，並對創新板擁有「高流動性」、「友善新興產業進入門檻」、「聚焦創新能力與成長」及「充分揭露營運資訊」四大特色給予正面肯定。

財信傳媒董事長謝金河。（圖／今周刊）

新創業加入創新板加分在哪？Gogolook走著瞧、錼創科技：有助籌資與人才招募

本場活動另一大亮點為「創新板公司站出來」主題與談，由中華民國全國工業總會秘書長呂正華擔綱主持，Gogolook走著瞧共同創辦人暨董事長鄭勝丰及錼創科技股份有限公司董事長暨執行長李允立皆提到，在上市後，不論是透過多元籌資工具進行籌資或是人才之招募皆更加順利，並鼓勵創新創企業能夠過創新板管道進入資本市場。

圖左至右為：Gogolook走著瞧共同創辦人暨董事長鄭勝丰、錼創科技股份有限公司董事長暨執行長李允立，中華民國全國工業總會秘書長呂正華。（圖／今周刊）

TIB臺灣創新板自2021年7月開板以來穩步耕耘，已協助超過20家擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式的創新企業，進入資本市場籌資，期望在臺灣厚實電子產業競爭力的基礎上，藉由「創新板」及「一般板」雙引擎力量帶領上市產業多元發展，並協助新興產業成長茁壯，培育創新繁榮的護國群山。

證交所表示，今(2025)年將是創新板最關鍵的一年，除持續深化與國內創新企業生態圈鏈結外，證交所更將加大力度赴海外推動，鎖定日本、新加坡、馬來西亞及越南等亞洲國家，鼓勵各地創新企業來臺掛牌，拓展亞洲版圖，力拼臺灣創新板成為亞洲的創新板。

本文授權自今周刊，原文見此。

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