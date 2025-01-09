2025美股這樣賺！抄底輝達、Meta …這檔標的連3年績效大勝標普500 最強選股策略曝

文．李瑞瑾

美股七雄近兩年成為市場多頭總司令，不少基金都給予較高權重的配置。在眾多布局相似的基金中，有一檔美國成長股票基金近來表現脫穎而出，究其因，「時機的選擇」是最大關鍵。

在過去，這家資產管理公司是以債券基金聞名，公司旗下由「美國東岸債券天王」丹．法斯（Dan Fuss）操盤的債券基金，曾因績效不輸股票型基金，而被形容為「打了類固醇的債券基金」。但近年以來，法盛盧米斯賽勒斯不僅債券基金仍是公司招牌商品，股票型基金也有宛如「打了類固醇」的表現。

最具代表性的，當屬資產規模達到770億美元的法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金。以截至2025年1月2日的績效來看，它在近1個月、近半年、近1年的報酬率都能排在同類基金的前20名；拉長投資期間到近兩年與近3年，更能擠進前10之列。進一步看，在各段期間，基金繳出的績效也經常是大幅高於同期間的標普五○○指數漲幅。

從基金月報來看，這檔基金的前10大持股，配置了當今「美股七雄」中的6檔標的，包含輝達、Meta、特斯拉、Alphabet、亞馬遜與微軟。

這樣的配置，看似與大盤結構、其他基金配置相去不遠，但法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊全球產品管理主管荷莉．布麗格斯（Hollie Briggs）強調，「我們績效致勝的關鍵，不在於『持有哪些股票』，而是『如何持有』這些股票。」

她一步步拆解這檔最強美股基金的操盤訣竅，或許無關盤勢展望，但她的選股邏輯、進場與出場判斷，甚至是檢討機制，更像一套完整的投資教科書。

高品質、高成長 挑優質企業

大致來說，荷莉的「教科書」可概略分為三個「章節」，分別是「高品質」、「高成長」與「低估值」。前兩者用於篩選優質企業，「低估值」指標則用於判斷最佳進場時機。

所謂「高品質」，荷莉解釋，企業必須符合四大條件，包括品牌具有影響力、往來客戶有高度的黏著性與忠誠度；第二是企業有獨占技術，或設下高度進入門檻，藉此評估企業是否容易受到競品威脅，或被同業取代。

高品質的第三關，是分析企業財務體質，「我最看重的指標是『自由現金流量』，現金流量充足且成長率高的公司，借貸需求較小，不必擔心財務體質出現問題。」荷莉說。

她的最後一關，則針對企業經營團隊進行檢視，重要的參考指標是「投入資本回報率（ROIC）」。

關於這項指標，算法是找出一段期間前、後的「公司淨值加上長期負債」，以此視為公司投入資本的規模，前、後的兩個數字取平均後，再與這段期間的公司獲利比較（獲利／投入資本）。

通常，「投入資本回報率」在15％以上就可多加留意，「總之，我們要看經營團隊如何藉由必要且適當的投資達到經營目標，而不是寫出漂亮財報，讓華爾街高興而已。」

教科書的下一章，來到「高成長」的潛力檢視。「我的標準是，獲利成長率至少要是經濟成長率的兩倍以上。」不僅如此，這樣的表現還不能只是偶一為之，必須長期維持，才能進入荷莉的選股雷達範圍內，她直言：「這樣長期、高成長的企業，全球只有1％公司可以做到。」

種種指標篩選之後，目前約有230檔個股納入這套策略的選股池中，「其中，我們已經投資70檔標的，但剩下的160檔『候選股』，我們也持續觀察，等待合適的進場時機。」

鎖定低估值 判定進場時機

何時是合適的進場時機？便是最後一項指標──「低估值」發揮功能的時候了。

雖然荷莉毫無保留地公開她的評價祕訣，「我們是以『折現現金流（DCF）』計算企業合理內在價值。」但對一般投資人來說，這個指標的計算仍然有其難度，不過荷莉的應用邏輯仍有參考價值，「我們會比對企業當下股價與內在價值的落差，分成四大情境：最佳、基本、悲觀與最糟。」

她解釋，所謂「悲觀」與「最糟」，就是股價明顯低估、市場對其過度看衰的時刻，「這代表股價至少比公司的實際價值打了6折以上。」折價幅度愈多，布局權重也就愈高。

「我們不用常見的本益比（PE）評估個股價值，因價格會受短期市場情緒影響，盈餘也可透過會計帳方式調整。」她以輝達為例，「對我們來說，即使是現在，輝達仍是處在值得買進的情境當中。」

荷莉強調，部分投資機構認為現在輝達股價太貴，「但這是短期、18個月到兩年內的觀點⋯⋯，而我們是評估未來至少10年後的價值。」

事實上，輝達是在AI浪潮尚未興起的2019年1月被她納入投資組合中。荷莉回憶，2018年虛擬資產大跌，許多人因此將採礦機用的晶片拿到二手市場賤賣，輝達一度受拖累。

當時，輝達尚以遊戲晶片為主要業務，但投資團隊已看好未來數據中心的利潤率與成長性更高，並有望在未來成為輝達最大營收來源，便在其股價重挫時分批建立部位，也成為近兩年報酬貢獻最多的一檔個股。

投資團隊成功抄底的個股不只輝達，2020年新冠疫情席捲全球、各國相繼封城，航空需求驟減，波音（Boeing）股價深受衝擊，他們便在當時積極買入波音，布局更長期的反彈契機。

至於Meta，雖是在一二年起便持有的股票，但2022年該公司豪撒400億美元發展元宇宙遭市場看衰，股價一路走跌，在荷莉眼中，卻成為最好進場時機，「我們團隊每一季都加碼增持Meta，2023年完整地掌握股價反彈漲勢。」

除了價格，她與團隊也會隨時注意是否有「新的候選對象」。

10年觀察 將特斯拉列入標的

舉例來說，如今已是全球電動車龍頭的特斯拉，便是荷莉投資團隊觀察了長達10年的潛力標的。「10年前這家公司的自由現金流量條件不佳，直到2019年我們才看到基本指標好轉，開始符合前面說的『高品質』條件。」但又過了兩年，「直到2022年4月特斯拉股價下滑時，團隊才首次將特斯拉納入投資組合中。」

當然，無論再周延的操作策略，也必然會有出錯時候，荷莉透露，策略成立以來共計賣出60多檔個股，但不論是獲利了結或是認賠賣出，團隊也會持續追蹤，作為自我檢討的依據。

而她的檢討紀錄，竟然能精算出「看錯比率」，「這套策略上路至今，我們認為，有28％的股票是團隊原先看錯了。」

她坦言，「品質」面向的評估最易出錯，通常是高估或低估了經營團隊素質，或是誤判企業的現金流量成長性，「但我們有很好的檢討文化，有辨識錯誤的回顧機制。」

展望未來，全球地緣政治風險依舊緊張，美國新任總統川普的言行，恐將更頻繁地引起市場動盪，但荷莉對於高度不確定的新環境卻輕鬆笑道：「只要企業基本面優勢未變，嚴守低檔入場、不冒進的投資策略，長期而言，都能為投資人創造良好報酬表現。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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