什麼人最容易單身一輩子？3種人格特質需「特別關心」：難建立認真關係

文．林依榕整理

有的人桃花不斷、有的人卻像姻緣絕緣體，除了生活習慣及環境因素難遇到對象之外，德國研究顯示，以人格特質來分析，有3種人格很難和人建立認真關係、容易一輩子單身，這類沒有經歷任何戀愛或建立伴侶關係的單身人士，對於自己的生活滿意度通常也較低。

美國新聞網站《studyfinds》報導，德國布萊梅大學（Universität Bremen）及蘇黎世、柏林和多倫多大學的國際團隊提出最新研究，針對7.7萬名50歲以上的歐洲人，進行單身、有伴侶的性格特徵及生活滿意度調查。

團隊在研究過程中將這些人分成伴侶、從未有和伴侶同居經驗、沒有過婚姻、從未建立過任何認真關係等4類，並依照「開放型、盡責型、外向型、親和型、沉穩型」等5種人格特質分析。

結果發現，這些單身的人性格中都缺乏責任感、內向、不太樂於體驗生活，導致他們最後容易孤老終身。研究也進一步解釋，這些差異會根據個人對單身的定義而有所不同，但最明顯的差異不在有沒有過婚姻，而是對人從未有過任何「認真關係」。

若以性別來看，單身女性的生活滿意度高於男性，而男性對於單身、有沒有伴侶的差異特徵會來得更明顯。

另外，年紀越大、收入越高的單身人士和同年齡有伴侶者，在沉穩、責任感方面的差異會變得較小，中老年單身人士對於自己的現況會來得更滿意。

最後研究人員還發現，從未經歷過任何認真戀愛的人，和有過戀愛經歷或有交往經驗的單身者相比，在5種人格特質中，開放型和外向型的得分較低、生活滿意的得分也不高，可能需要外界多照顧或關心。

本文授權自今周刊，原文見此。

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