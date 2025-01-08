醫砸2千萬蓋護理之家 被笑賠錢...揭長照「中霸天」崛起之路：青松為何選此時上市？

【撰文‧梁任瑋】

長照服務的需求隨著人口老化節節升高，如今，台灣長照產業邁入規模為王的競爭格局；產業龍頭、老字號等業者持續拓展服務版圖，一場搶人才、搶案源的大戰正鳴槍起跑。

1996年，在台中經營診所的復健科醫師陳謀決定投下兩千多萬元資金，自行買地興建護理之家時，曾被不少醫界同業取笑，認為他做的是一門賠本生意。

近30年過去，陳謀成立的青松健康，已發展為7家住宿式、35家社區式機構，提供1094個床位的大型長照服務事業；因其服務量能有7成主要分布在中部5縣市，在業界有「中霸天」稱號。

2025年1月15日，青松將以每股67元的承銷價由興櫃轉上市，成為全國第一家以長照業務為核心的上市公司。陳謀更霸氣喊出，5年內要將服務據點由目前的62個擴張至1百個、預計提供1千5百個住宿床位，持續衝高服務量能。

青松健康》

導入ERP 服務品質標準化

儘管台灣的長照服務需求，隨著人口結構變化節節升高，但是放眼國內長照產業，目前約有兩千家機構、提供逾11萬張床位，競爭既混亂又激烈。台中起家的青松雖然頗具規模，但論床位數並非業界龍頭，選在此時上市有何盤算？它又有什麼足以在一片紅海中殺出血路的優勢？

「青松打破過去國內長照機構多以個人或地區化模式經營的格局，成功將服務品質標準化、數據化。」長庚科技大學高齡暨健康照護管理研究所副教授施福忠分析，青松的核心競爭力在於，很早就導入企業資源規畫系統（ERP），將企業內部資料整合至單一平台，有效管理人資、財務與帳務，降低人為錯誤並提升服務品質。

青松總經理周孟賢回憶，公司創業初期是以住宿型機構為主，約莫十餘年前，隨著機構數量增加，就開始思考如何提供穩定一致的服務品質，因此逐步導入智慧系統，協助第一線護理人員作業。舉例來說，每天都必須記錄的體溫、血壓等數值，原本需要人工登載，現在只須用物聯網設備量測後，就能直接上傳雲端，供系統追蹤分析。

憑藉科技助力，讓青松得以在中部市場快速擴張版圖，並陸續複製成功經驗至六都，以實現規模經濟。

周孟賢透露，青松總公司設有同業少見的六人專責開發單位，不斷找地、評估併購專案，目前籌備中的據點就多達19個。

例如，青松手中正在規畫兩個大型住宿機構，一是位於彰化田中的長照園區，住宿機構將設有187床，預計2025年第三季營運；另一件則是與台北大稻埕大地主隆遠集團董事長莊子華合作，要北上在新北淡海新市鎮設立大型長照園區，目前正在申請籌設許可，預計2028年第一季開幕。

由於長照機構過去多為「個體戶」經營，陳謀觀察，有些機構面臨創辦人年邁或患病無法繼續經營，子女卻不願接手；也有同業因為評鑑不及格、人力不足而難以維持營運；這些都成為青松擴張版圖的機會，已有不少機構順勢加入青松體系。

規模擴大後，青松的幹部和員工調度更具彈性，而穩定的薪資、透明的制度及安全舒適的工作環境，也讓青松對求職者更具吸引力，尤其在公司股票上市後，對於搶人才更添籌碼。

輔導青松上市的KPMG安侯企管健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞觀察，青松在中部地區長期經營，有助於提高品牌信任度與經營效益，現階段則是透過併購與新建機構拓展市場，達到一定規模經濟後，就更有底氣鞏固先行者優勢。

青松轉上市的盤算，意味著台灣的長照產業競爭，在《長期照顧服務法》鬆綁營利型法人經營長照服務機構之後，進入「大者恆大」的全新階段，未來將有更多無母企業奧援的業者，著眼於籌措資金、提升知名度等效益，進軍資本市場。

台灣居護》

遍布全台 將設20家日照中心

台灣最具規模的長照居家服務員派遣公司「台灣居護」，擁有550位居服員，服務約6千位長者，預計2027年登錄興櫃市場。

「今年，我們將插旗五家日間照顧中心！」台灣居護特助暨品牌公關蔡沐芙信心滿滿地表示，過去，台灣居護的大本營為新北市，如今，後勤團隊羽翼已豐，服務觸角將延伸至中南部；今年更開始要往花東地區發展，預計3年內，照護網絡將遍及全國20家日照中心。

在規模為王的競爭格局下，老字號的恆安照護集團近年結束台北木柵兆如、基隆市立仁愛之家養護大樓兩處公辦民營標案，無疑是營運上的一大挫敗。但董事長胡世賢深知，此時停止擴張腳步有如坐以待斃，因此持續擴充桃園龍潭老人長照中心，再加上雙北市既有的長照機構，希望能維持至少1千床的服務量能。

恆安照護》

多角化經營 推高端銀髮住宅

看準銀髮商機的蓬勃發展，恆安集團也積極尋求多角化經營。胡世賢說，去年取得萬里喜凱亞渡假村產權，將打造「只租不售」的銀髮健康幸福住宅，標榜每戶最小12坪起跳，空間比飯店更為寬敞舒適，並設有溫泉設施供住戶使用。此外，集團更延攬五星級飯店主廚進駐會館，提供住戶精緻的餐飲服務，打造尊榮享受的退休生活。

部分醫療、醫材、製藥業上市櫃公司，也有跨足長照的布局。

福邦投顧指出，台灣上市櫃公司中，有佳醫、承業生醫及中化控股透過子公司投資長照事業，佳醫透過子公司「佳醫創造」經營長照事業，24年前三季認列2624萬元獲利，目前正評估將長照事業掛牌上市櫃。

中化控股轉投資的中化銀髮，則透過品牌「暖時光生活館」、「老大人服務站」及「中化銀髮」從事復健、長照及醫材銷售，且設立兩家日照中心，但由於未達規模經濟，目前仍處虧損狀態，尚無分拆上市打算。至於承業生醫透過子公司欣安健康事業投入長照服務及老人住宅事業，24年前三季認列163萬元獲利，現正與日本櫻十字集團合作興建長照園區，預計2027年完工。

祥寶尊榮長照》

設長照科系 招收東南亞人才

人力荒一直是長照機構規模化的最大挑戰，已有業者從技專校院著手，把目光轉向到台灣就學的國際學生。

在新竹以北深耕安養機構40年的祥寶尊榮長照集團董事長林哲弘，去年就接手位於台北的中華科技大學並擔任董事長，積極推動長照人才培訓。預計2025年9月於健康科技暨管理學院下，以健康長照大數據為基礎，成立健康智能管理組， 結合祥寶集團之長照體系， 引進越南、印尼籍等地的東南亞學生來台就讀，同時未來規畫成立長照相關科系，並以附屬機構來經營，打造全台第一所「長照一條龍」模式之科技大學，解決人才短缺的問題。

林哲弘積極培養人才，源於兩年前他接手桃園大溪一棟占地4千坪的閒置護理之家。為實現理想，他斥資5至6億元改造軟硬體，更聘請專業豪宅庭園景觀設計師，精心打造一座優雅花園，目標是成為桃園最頂級的住宿式長照機構。

祥寶的大溪據點近期即將完工，若順利取得設立許可，預計2025年第一季可正式開業。屆時，林哲弘旗下將坐擁全台15家長照機構，結合政府的長照二．○政策，提供完整且連續的長照服務。

合勤健康事業董事長李柏憲分析，失能照護是高齡人口必然會產生的剛性需求，住宿式機構的需求將不斷成長；目前長照產業正面臨「錢、人、地」的激烈競爭，社福機構若想在資本市場中脫穎而出，除了積極布局，更須具備高度的經營策略思惟，尤其在法令規範收費天花板的限制下，誰能在既有框架外找出新藍海，將成為決勝關鍵。

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