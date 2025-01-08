CES看點不只黃仁勳！AI不只有更厲害晶片 深入PC、機器人及醫療等3大領域

【撰文‧張如嫻】

2025年CES主題依然圍繞著AI，晶片廠發表最新一代晶片、品牌廠端出全新AI PC；在展場上，機器人、健康科技頗具亮點，揭示AI已經深入生活。

一年一度的美國消費性電子展（CES），在美西時間1月7日登場，全球科技大廠、新創各自端出今年最搶眼的產品與技術，如輝達執行長黃仁勳發表GeForce RTX 50系列顯示卡，最高階款效能可達前代產品的三倍；與RTX 4090同樣效能的RTX 5070，價格只要三分之一，消息一出驚豔四座。

進入2025年，這場科技盛宴的主題依舊圍繞著AI開展，一來驅動硬體運算速度和效率提升；也刺激軟體在PC、機器人及醫療領域的新應用。《今周刊》採訪團隊前進CES現場，直擊AI更深入一般消費者生活的三大趨勢。

AI PC第二輪大戰 硝煙再起

在眾所期待的AI PC產品上，急需重整旗鼓的英特爾，首先針對高效能且輕薄的筆記型電腦，發表原代號Arrow Lake的Intel Core Ultra H系列處理器，相較於上一代H系列，運行遊戲的效能提升22％。

高通則有不同策略，針對售價約600美元（約1.9萬新台幣）的中階PC，推出Snapdragon X系列第四款、採用四奈米製程的晶片，提供長達「多天」的電池續航力。

超微（AMD）則宣布擴大消費級和商用AI PC產品組合，推出Ryzen AI 300系列處理器，性能比第一代神經網路處理器（NPU）高五倍，可達每秒50兆次以上算力（TOPS），預計今年第一季上市。超微也發表Ryzen 200系列處理器，適用於價格較低、對AI需求沒那麼高的PC。

這意味著超微與高通的AI晶片，將在價格中低階的機型上正面對決。

除了三大玩家，有意進入AI PC市場的，還有圖形處理器（GPU）霸主輝達。工研院產業科技國際策略發展所分析師王宣智指出，AI PC的目的是把運算從雲端落地，進入邊緣運算，而PC是業者想搶食市場的一個切入點，因此先前就傳出聯發科與輝達正計畫進入PC中央處理器（CPU）市場。

台灣兩大電腦品牌宏碁與華碩，則扮演讓AI PC化為實際產品的重要角色。宏碁發表全新的Copilot+ PC產品，包括輕薄型的Swift Go AI系列筆電，以及高性價比的Aspire 14 AI筆電，後者更是宏碁第一台「大眾款」的Copilot+ PC，價格約800美元，打破AI PC動輒要價1千美元以上的市場行情。

Copilot+ PC：微軟定義的AI PC，NPU算力可達40 TOPS以上。

宏碁指出，新款AI PC將在視訊會議去背、降噪、圖片處理等功能上，更加精細。

華碩則主打重量不到1公斤、世界上最輕的Copilot+ PC——Zenbook A14，搭載高通Snapdragon X系列處理器，NPU可達每秒45兆次運算。在平價款上，華碩也推出起價僅699美元，且比前一代性能提升44％的AI PC。

據研調機構IDC預測，2024至2027年，AI PC出貨量將成長逾兩倍，2027年將占全球PC總出貨量6成。但王宣智認為，Copilot+ PC必須開發在裝置端運行的殺手級應用，才更有機會說服消費者買單。

機器人更像「人」 互動流暢

展場上，一名印度裔男童詢問一台機器人：「我媽媽在哪？」機器人巡視四方後，將目光鎖定在一名女性身上，描述該名女性特徵後詢問男童：「這是不是你媽媽？」答案竟然正確，引來觀眾驚呼。

工研院資深副總暨協理蘇孟宗分享上述場景並指出，機器人之所以能準確找到答案，是觀察母子的外貌特徵，再加上「媽媽正在幫小孩拍照」等動作特徵來辨別，這代表AI經過學習，可以自動連結資料關聯性。

蘇孟宗說，工研院也正在研發具有生成式AI功能的機器人，像是讓機器人「看」一樣物品，不必大費周章寫程式，透過視覺模擬，就能重建出與該物品一模一樣的東西。

能深入產業應用的機器人，也在現場引來關注眼光。例如，台灣科技新創基地（TTA）與加速器500 Global輔導團隊索特機械人（R2C2）帶來的機器狗。

R2C2專門打造機器人的「大腦」，其多功能機器人管理平台，能在設備上進行即時數據處理和智慧分析，主要應用於隧道、鐵路工程檢查。創辦人王𤨢燊說，這台大腦即使沒網路也能操作，適合救災或基礎建設工程檢修，目前已獲香港鐵路和電廠採用。

健康科技加AI 照護更周全

在健康科技、智慧照護領域，工研院此次展出智慧醫療助理系統「醫護聲易通」，運用多模態生成式AI等技術，能快速生成醫療報告。

工研院生醫與醫材研究所醫療長許凱程指出，系統可依不同身分與場景，搭配大語言模型和資料庫，還可辨識九十六種語言，像病人與醫師的對話就能立即被整理成病歷，減少醫護人員七五％作業時間。此外，系統還會整合語音、醫學影像、病歷資料，經AI分析後提供客製化醫療建議。

另一個AI應用為「高隱私AI照護員」，採用熱影像與毫米波技術，除了以非接觸式監測呼吸、體溫等生理資訊，也能偵測人體姿勢判斷跌倒，將通報時間從1小時縮短至1分鐘內。

工研院感測中心工程師王奕竣表示，這套系統通過衛福部食品藥物管理署（TFDA）認證，偵測準確率逾95％，目前台北市立聯合醫院導入超過10套，未來也能技轉給民間企業。

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