他是下個黃仁勳？博通打工皇帝拚搏傳奇：7年前向張忠謀預言「半導體主宰者將換人」

【撰文‧今周刊編輯團隊】

一年半前，輝達執行長黃仁勳用一份業績報告掀起AI巨浪，引爆輝達股價狂飆走勢。類似的故事，在2024年末再次上演，這一回的主角，是晶片大廠博通與其執行長陳福陽。而他所掀起的，則是名為ASIC的AI算力新趨勢。

不同於黃仁勳，陳福陽的舉手投足不算具有明星魅力，在半導體產業亦是半路出家；但這位非典型的科技產業執行長，卻用他的財務專業快速打造30兆市值博通帝國、媲美台積電，成為AI戰場上不可忽視的另一位領銜旗手。

截至2025年1月6日，博通近3個月股價漲幅38%，遠勝輝達的14%。美國資產管理業者Bernstein把博通與輝達共列為「2025年頂尖股票」。

早在由台積電創辦人張忠謀主持的台積電30周年慶論壇活動上，陳福陽就說出了一段神預言：「產業將有全新的垂直整合，雲端服務商的影響力將貫穿整個產業……。在這個新的半導體生態系，雲端服務商才是主宰者。更重要的是，他們終將自己設計晶片、製造晶片！」

陳福陽曾透露：「有3個大客戶正在跟我們積極開發新的晶片。」據稍早傳言，3大客戶分別是臉書（Meta）、Google、抖音母公司字節跳動等雲端服務業者。

陳福陽是馬來西亞華人，1952年出生於馬來西亞檳城。他在高中畢業後取得獎學金、赴美就讀麻省理工學院（MIT），取得機械工程學士及碩士學位；但陳福陽在進入美國陶氏化學子公司服務時，也攻讀哈佛大學MBA，畢業後則進入通用汽車工作。

「我在通用汽車工作時，遇到了職場生涯第一位重要導師，他是一位財務主管。」陳福陽在近期訪談中提及了自己「財務底」的源起。

一直到陳福陽54歲時，獲聘擔任安華高（AVAGO）執行長，他才算是真正全身投入了半導體產業。安華高之所以變身為博通，是因為陳福陽在2016年大膽以小吃大姿態，併購當時已是通訊晶片龍頭的「舊博通」；併購後，他改用更為人知的博通作為公司名。

陳福陽打造了博通帝國，但嚴格來說，這座帝國非他所有，被「聘僱」擔任執行長的他，終究是個「打工仔」，至今對博通的持股比率不到1%。當然，大股東與董事會沒有虧待他，2023年陳福陽的薪資達到1.6億美元，為美國標普500大企業執行長之最，比蘋果執行長庫克還多了將近1億美元。

陳福陽一路以來精實、甚至堪稱鐵血的管理力度，也令大股東放心讓他揮灑銀彈、吞食版圖。「我沒有興趣打造像Google、臉書一樣的工作氣氛……，那種午休時間可以打桌球放鬆的氣氛。」關於內部管理，據說陳福陽曾私下對友人如此描述他的「鐵血」風格。

一位熟悉博通的國內網通硬體大廠主管則回憶，在博通被陳福陽收購後，「這家公司連收發信件的櫃台都砍掉了。」

根據公司資料，在併購博通後，新公司員工從原本的9000人暴增到將近1.6萬人，而陳福陽在不到1年內就砍至1萬4千人。在併購博通的隔一年，他也實現對大股東與董事會的承諾，將公司毛利率從原本的55%拉高到6成以上。

但鐵血精實的獵鷹也有柔軟一面。近來一次訪談中，他被問到博通的關鍵競爭力，陳福陽答：「專利很重要……，但更重要的是『人』。」他雖是薪資最高的大企業執行長，但若用「執行長薪資除以員工中位數薪資」計算比率，博通的排名會掉到第46名。

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