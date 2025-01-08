Gogoro國外掛牌卻鎩羽 在台可能有更好機會！謝金河：創新板解除限制人氣會更旺

【文．謝金河】

創新板的新里程碑 昨天由交易所發動的「挺創新大喊話」，由交易所董事長林修銘揭開序幕！這場誓師大會辦得很活潑，我們都穿上挺創新的T恤，戴上白色帽子，現場還有一段活潑的話劇表演。

我和金管會副主委陳彥良，創投公會理事長邱德成，投信，投顧公會理事長劉宗聖及工總秘書長呂正華都是應邀的來賓。這是創新板在2025年的一個大改變，值得大家關注！

創新板是交易所董事長林修銘上任後的代表作，台灣要成為新創基地，資本市場對有創新及成長潛力的公司要更友善。不過，創新板卻加上一條合格投資人的限制，也就是買入創新板的股票，必須有合格投資人的限制。

我對這個條款一直很有意見，就像到餐廳吃飯，你必須遞交存款證明一般，這家餐廳肯定沒有人去！很多原本在興櫃掛牌的公司改掛創新板，成交量立刻少了九成，很多上了創新板的經營者都跟我說上了賊船！

為了改變這個現象，我在前金管會主委黃天牧的時代就曾跟黃主委反應這個問題，現在在彭金隆主委的任上終於獲得解決，這是一個好的開始！過去有一些像Gogoro的公司跑去國外掛牌卻鎩羽，未來在台灣可能會有更好的機會！

未來是創新驅動價值的時代，上市公司經營者必須把創新列為首要目標，不創新就會失去價值！就像村上春樹說的人的變老，不是瞬間發生的，而是自己自暴自棄！我也提醒林董事長將來可以仿效東証要求股價淨值比低於一的公司要提交報告！

台灣正在創新的路上，創新板目前大約有18家企業掛牌，解除限制，創新板人氣會更旺！

本文授權自今周刊，原文見此。

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