加拿大總理杜魯道辭黨魁、加幣逆勢上漲！總理職務能保住？誰能應付川普關稅威脅？

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根據加拿大新聞媒體《環球郵報》週日(1/5)報導，面對自家黨團的抵制、加上低落的民意數字，加拿大總理杜魯道可能最快將在今天週一(1/6)宣布辭去自由黨黨魁職務，消息人士透露宣布的具體時間尚不確定，但預計將在週三全國黨團會議之前宣布。

美元兌加元下跌0.35%，跌破1.44，加元匯價重新走強

3位消息人士透露，不確定自由黨全國執行委員會，會計劃如何替換杜魯道領導職務，但也有第四位消息人士表示，杜魯道將留任直到選出新任黨魁為止。

消息傳出後，美元兌加元下跌0.35%，跌破1.44，加元匯價重新走強。

為何決定要辭職？關鍵就在核心小組不再支持他

《環球郵報》報導，最近與總理交談的消息人士表示，杜魯道意識到他需要在與自由黨核心小組會面前發表聲明，這樣看起來就不會像是被同黨議員們強迫下台。

與杜魯道保持聯繫的第四位消息人士告訴《環球郵報》，如果總理辭職，並不是因為他認為自己不是領導該黨的合適人選，而是他得出的結論是：核心小組不再支持他。

而民意調查結果顯示，對手皮埃爾·普利耶夫領導的保守黨支持率，目前領先自由黨超過20個百分點，而安大略、魁北克和大西洋地區的自由黨地方黨團也有大批議員，要求杜魯道下臺。

選出黨魁前可能繼續擔任總理，才能應對川普關稅戰威脅

而杜魯道的顧問，正在研究如何在選出新的自由黨領袖時，讓他繼續擔任總理。

事實上，在選出新黨魁之前，杜魯道繼續擔任總理是有道理的，報導稱，這樣他就可以應對即將上任的川普政府及其徵收25%關稅的威脅。

消息人士表示，若是匆忙決定新黨魁，可能會導致錯誤選擇，因此淡化了代理黨魁的想法，並認為沒有任何一位現任總理，會以這種方式放棄總理職務。

環球郵報列出可能爭取黨魁的8名人選，包括前副總理方慧蘭、財政部長勒布朗、前住房部長弗雷澤、外交部長趙美蘭、創新部長沈潘、交通部長安南德、前央行總裁卡尼，以及前卑詩省省長簡慧芝。

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杜魯道2015年上任，為史上第二年輕總理

2015年10月19日，杜魯道領導的自由黨在聯邦大選中勝出，自由黨奪回第一大黨地位，相隔近10年重新執政，他以43歲之齡成為加拿大歷史上第二年輕的總理（最年輕的是喬·克拉克，就任時39歲），也被稱小杜魯道，他的父親是已故前加拿大總理皮耶·杜魯道（老杜魯道），成爲加拿大史上首位父子檔總理。

本文授權自今周刊，原文見此。

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