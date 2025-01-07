養1個小孩=養7隻貓狗=買1~2間房！活在夾縫裡的三明治族 如何生錢圓夢？

【文．周靖璞】

三明治族，常因需平衡父母養老需求與孩子教育基金，陷入財務壓力漩渦。定方財務顧問總經理洪哲茗、副總邱茂恒建議，父母養老長照等需求、可透過提早購買保險轉嫁風險，至於孩子教育金，國人常喜歡買儲蓄險，其實透過每年紅包定期定額投入股市，效率會比儲蓄險高。同時透過每年財務健檢，有助三明治族擺脫財務漩渦。

邱茂恒指出，許多三明治族因忙碌，財務決策易流於處理眼前問題，他認為財務規劃應「以終為始」，先盤點人生階段性大小目標，包括：孩子教育、父母健康需求等，在財務顧問實戰經驗裡，透過模擬不同選擇對財務的影響，看到各種可能性，進而評估適合採取的策略。

「養1個小孩大約等於養1~2間房子、或養7隻貓狗的開銷，有些客戶評估後，決定暫緩生小孩，也有些客戶重視生育計畫，更積極安排投資或創造更多收入。」

72法則存教育基金

投資股市省4倍時間

許多家長希望提早為孩子準備教育基金，以利出國深造或攻讀更好學位。對此洪哲茗建議，從孩子學齡前到需要動用教育基金的年紀，通常長達20年時間，可將孩子每年收到的壓歲錢，以定期定額方式投入股市，透過分散標的與長期累積，等孩子長大後，把這筆錢的使用權交給孩子，用於留學或創業。

洪哲茗進一步說明，根據投資「72法則」(將「72」除以該項投資「年投資報酬率」，計算出本金翻倍年數)，若資產投入在年化報酬率8%股票滾動複利，翻倍時間僅需9年，相反的，一些家長習慣購買儲蓄險年化報酬率約2%，翻倍就需36年。「小孩成長時期20年，投資股票市場，父母存教育基金反而會輕鬆不少。」洪哲茗認為，除非儲蓄險本金很大，或父母風險承受度低，否則投資股票市場長期效率通常更佳。

父母醫療照護

失能險優於長照險

三明治族另一煩惱，就是父母養老需求。邱茂恒指出，長期照護、住院醫療等費用，提早購買保險「風險轉嫁」是必要規劃。邱茂恒建議優先考慮「失能險」，依失能狀況可能持續時間，以及希望提供花費額度評估，例如：改建家中無障礙空間、安養中心居住等級、專人照顧所需費用，都需一併考量。

「財務健檢就像健康檢查，一年一次是必要的。」洪哲茗提醒，定期盤點家庭財務狀況，有助發現問題並及早做出調整。他也提醒，夫妻應共同參與財務檢視，但前提是尊重彼此花費選擇，避免因檢討而爭吵，失去做財務檢視的動機。

邱茂恒也補充，財務盤點應注重是否符合計劃預期，而非僅關注數字變化。「例如：某年度因購車導致資產減少，屬於計劃內支出，應該感到滿意，不必因資金減少而沮喪。」

根據洪哲茗與邱茂恒實務經驗，理財並非僅追求更高資產，而是為了達成家庭長期目標，三明治族還有什麼常見理財困擾？歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》聽更多 https://lihi.cc/Un3gA

本文授權自今周刊，原文見此。

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