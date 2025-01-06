辦陸身分證貸款在台創業2面賺？他稱逾10萬台人已領證「你沒有中共聰明」

文．林依榕整理

網紅八炯日前發布紀錄片揭露中國對台統戰手法，指出其試圖誘騙台灣人辦中國身分證藉此獲得中國貸款，可用這筆錢在台創業，只要不回中國就沒事還可掏空中國財政，稱已有逾10萬台灣人領證。 不僅八炯強調申辦中國身分證的後果，安全單位官員也示警別以為不到中國他就拿你沒辦法，更揭露中國誘騙目的及全球性「限制」。但影片當中2位代辦身分證的台籍買辦，內政部發現疑持有中國身分證，已發函要求10天內說明，必要時廢除台灣戶籍、廢止台灣身分證。

反共前「要先當個人」 別想逆轉統戰：你絕對沒有中共聰明

網紅八炯與「閩南狼」陳柏源合拍「中國統戰紀錄片」，當中揭露中國統戰手法之一，就是誘騙台灣人申辦中國身分證以獲得中國貸款；沒想到影片一出，不少網友私訊表示，自己也希望可以申辦，這樣就可以利用這筆錢在台創業，還可以掏空中國財政、讓中共加速垮台。

對此，八炯再度透過影片提醒並警告「你們不要以為統戰是可以反過來利用的，你絕對沒有他（中共）聰明」。

即使你拿到了幾百萬元人民幣貸款回到台灣，只要辦了中國身分證，中共就有你的身分證資料，當黨下令執行政治任務時，你沒得選擇「只能照辦」，否則很有可能曝光你擁有中國身分證的訊息及資料，讓你面臨被註銷台灣國籍的情形。

等到那時「你就沒有資格留在台灣，你會被遣返中國」，一旦落地馬上被逮捕、還清貸款，並且過著和當地人民相同待遇的生活。八炯表示，就算沒回中國，在台灣也有其他中間人，可能就會直接上門找你，後果不堪設想。

另一方面，八炯認為就算要反共「你也要先當個人」，因為這樣的操作可能會讓無辜的中國人受害，除非「在戰爭狀況下，他是敵人，你這麼做我沒有意見。」

他奉勸，有基本道德再談反共，如果只是抱著投機心態「你跑去哪，跑去任何國家，你下場都是差不多的，早死晚死而已。」

有了中國身分證 你會發現真實世界對你很殘酷

網紅八炯這部中國統戰影片引起國安部門關注，有安全單位官員進一步示警說明，有了中國身分證、辦了貸款後，別以為獲得了機會或保險「其實這將是你通往世界的終點」。

據《自由時報》報導，官員表示，「或許你打算就此這輩子不到中國去，但只要哪一天你到中國可以司法互助或有海外警察站的國家，你就可能隨時遭到綁架，甚至引渡回中國受審。」

不僅如此，真實世界也是殘酷的，現今很多先進國家都在削減中國留學生配額、高發展性的科目排除中國人就讀，無論是就學移民、就業，中國身分已經成為公開的障礙。任何外國人基於任何理由取得中國國籍者，很多國家移民單位、安全部門都會鎖定你，而你將成為高度「被關注」對象。

官員再揭露，目前中國進一步將手伸進台灣校園，透過犯罪集團除了引誘台灣民眾申辦身分證，更鼓勵學生「辦三證」（居住證、銀行卡/戶頭、電話卡/門號）。

他們以招攬「首來族」的名義，利用部分不肖大學教師，假借辦理寒暑假交流活動，把整團學生帶到中國去，再以搭車、購物都需要「掃碼」才便利為由，鼓勵學生辦「三證」，相關人等再從當中賺取介紹費，像是不久前的黃埔校友會、海峽論壇都有所謂「代辦三證」的「服務」。

八炯統戰片2台人「背景很不單純」 內政部找到人了：必要時取消戶籍

該統戰影片當中出現了2名代辦身分證的台籍買辦林金城、蘇士恩，據指出，林金城是有多項犯罪紀錄的通緝犯，相關部門也揭露，這類中間人通常是失敗台商、幫派份子，甚至在逃的台灣通緝犯，意識形態極端的統派份子。

內政部長劉世芳表示，2人疑似持有中國身分證，目前在台灣戶籍分別在台中市與金門縣，已發函要求10天內說明，後續依照規定辦理。

若持有中華人民共和國身分證，依規定和台灣戶籍互斥，必要時直接取消台灣戶籍、廢止台灣身分證，再也不會是中華民國國民，同時健保或相關福利也會隨之廢止。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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