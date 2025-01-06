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台塑四寶市值剩9300多億…曾認台積電5%當原始股東！張忠謀揭募資和王永慶聊啥

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／本報系資料庫
示意圖／本報系資料庫

文．謝金河

千金難買早知道！張忠謀和王永慶的一段前麈往事。

今天晚上在家閱讀張忠謀自傳，我對張忠謀先生寫到他和王永慶在1986年台積電發起募資的往事非常有感。

台積電要成立的時候，那個時候大家都看不懂半導體，張忠謀邀請企業界投資，大家都退壁三舍，而台塑的態度更是關鍵的風向球。為了爭取王永慶的投資，張忠謀，史欽泰，胡定華應邀到台塑大樓作客，王永慶招待他們吃台塑牛排。

那晚王永慶頻問張忠謀牛排好吃嗎？「卻沒談到半導體」

張忠謀說整場晚宴談笑風聲，王永慶頻頻問張忠謀牛排好不好吃？但卻沒有談到半導體，後來的結論是台塑不投資。

這下子問題大了，經濟部長李達海拜託行政院長俞國華出面關說，終於勸說王永慶答應投資，台塑成為台積電的原始股東，投資金額725萬美元，佔總股本1.45億美元（約55億元新台幣）的5%。

張忠謀的自傳記下第一期投資股東：行政院開發基金48.3%，菲利普27.6%，台塑5%是第三大，中美和5%，趙𨑳箴的華夏3%，吳壽松的台聚2%，耀華玻璃2%，其餘聯成石化，台元，廖繼誠的誠洲各1%，再加中央投資公司4.1%⋯。

台積電原始股東都賣光了，只剩政院開發基金有持股

這些原始股東絕大多數都賣光了，行政院開發基金剩下6.38%，單是這樣，市值高達1.7777兆元。這些大股東第一個把台積電股票賣光光的是王永慶。

張忠謀透露王永慶要向他挖角，給他的月薪是1萬美元，他透露當年他開給布魯克的薪水是年薪30萬美元，再加上分紅15萬美元。王永慶投資台積電根本是賣俞國華的面子，他心底認為代工沒有技術，賺不了幾個錢。

王永慶派王文洋當董事，第3年就要他賣光持股

他投資台積電，派王文洋當董事，到第3年，他就吩咐王文洋把股票賣光，平均價位是17.6元。

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本文授權自今周刊，原文見此

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