快到來不及道別！跨年狂歡卻有人過不了年 急診醫嘆「2奪命殺手」幸運的醒來就在急診室

文．胡肇芳

2024年12月31日這天，許人都在跨年狂歡，但也有少數人的生命，在這天嘎然終止，急診醫師感嘆，有的人只感覺胸口不舒服，心肌梗塞失去生命徵象，再醒來已經是急診室內，「很幸運，活了下來」。 也有人跟朋友相約打球，人沒站穩就跌倒了，送到醫院才發現是腦幹出血，「人倒下到往生只有短短幾個小時」，家人沒有足夠的時間道別。

告別2024年，迎接2025年，臉書粉專《急診醫師碎碎唸》元旦凌晨感嘆，很多人過不了這個年，生命嘎然終止，「看到活下的與來不及告別的，總是無限感慨。」

急診醫師感慨表示，2024年過去，2025年到來「很多人，過不了這個年」，生命嘎然終止。他分享3個案例，其中一個是，只感覺胸口不舒服，再醒來已經在急診室，醫生告知，因心肌梗塞失去生命徵象，被電擊過，很幸運，活了下來。

第2個案例則是，跟朋友相約打球，人沒站穩就跌倒了，送到醫院才發現是腦幹出血，「人倒下到往生只有短短幾個小時，家人都還沒有足夠的時間道別」。

至於第3個案例是一位年輕人，胸口有點悶悶的，被診斷出主動脈剝離，到急診沒多久，來不及送開刀房就走了。

急診醫師感嘆，這是人生，意外跟疾病相隨，歡樂與悲傷共存，也是急診日常，看到活下的與來不及告別的，總是無限感慨。

主動脈剝離逾半48小時快速死！

門諾醫院心臟外科醫師黃振銘表示，主動脈剝離的致死率相當高，呼籲本身有家族史或是三高者一定要規律用藥，一有異狀就立即就醫，才不會延遲救治造成憾事。

黃振銘指出，主動脈是全身最大的動脈，幾乎全身重要器官都是從主動脈的血液供應。如果主動脈剝離，不僅影響全身血液供應，還會造成器官缺氧壞死，「主動脈剝離可說是最致命的心血管疾病，48小時內的死亡率高達50%。」

黃振銘表示，主動脈剝離分A型和B型，急性A型主動脈剝離是非常緊急的，必須立即安排手術，否則患者在48小時內每延遲1小時手術，就會增加1%的死亡率。B型主動脈剝離相對危險性較低，一般不需緊急手術。

急性發作無前兆，出現3症狀速送醫

主動脈剝離的患者，典型症狀會出現劇烈胸痛，但也有15％的病人沒有胸痛表現，建議有以下症狀就要提高警覺：

1、劇烈胸痛，突然在幾秒內出現「撕裂」般的痛，且從前胸延伸到後背，也可能從上背一直往下，完全無法緩解。 2、昏倒或出現中風症狀。 3、肢體無力、冰冷。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

柯文哲庭上嗆「要關我直接說」，再羈押6理由揭曉！自曝要陳佩琪、子女出國躲，陳智菡LINE對話致命傷

0056股價42→36元，還會繼續跌？2025可能降息？存股哥以第一金為例，揭「別看帳損就落跑的理由」

新制勞退分紅來了！勞退基金前11月大賺6940億，每位勞工平均領5.45萬...帳戶怎麼查？何時能領？

有10萬要買誰？0050、0056、兆豐金、台積電、台塑…施昇輝：這2檔沒理由不敢買「它千萬別碰」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】