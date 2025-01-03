冬天又濕又冷 帽T太厚怎晾乾？日本暴紅「逆曬法」2步驟效果超好

文．林依榕

冬天一波波冷氣團報到，又濕又冷讓衣服老是乾不了，尤其厚重的帽T更是怎麼晾都還是濕的，日本知名清潔用品廠商便分享超快乾的「逆曬法」，簡單2步驟就能加速衣物晾乾速度，網友驚訝直呼「之前怎麼沒想到？」

清潔用品大廠「花王KAO ATTACK」在社群平台X上說明，冬天不容易晾乾的厚衣服像是長袖帽T，其實有加速快乾的方法。

只要把衣服上下顛倒來晾，並且將衣服的下襬用夾子夾住，整件衣服呈現倒掛狀態，如此一來，帽T的帽子不僅不會和部分衣物重疊，腋下、帽子內裡處也更加通風，整體乾燥速度會大幅提升。

由於衣服倒掛的樣子，看起來也像是雙手高舉「萬歲」動作，因此「逆曬法」又被稱做「逆向萬歲乾燥法」。

小訣竅一公開後，不少網友驚呼之前怎麼都沒想到、真的很實用，「我也都這樣晾，甚至連一般的運動衫也是」。

但也有的人表示，這樣倒掛會讓向下的重量更重，導致衣服會被往下扯、拉長，而且衣襬還會留下夾子的痕跡，有過來人便提供解套方法，「我也用逆向晾曬法，因為不喜歡衣襬留下夾子痕跡，所以會把衣襬反摺，再夾住縫線處晾曬」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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