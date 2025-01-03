冬天又濕又冷 帽T太厚怎晾乾？日本暴紅「逆曬法」2步驟效果超好

聯合新聞網／ 今周刊
日本知名清潔用品廠商便分享超快乾的「逆曬法」。圖／ingimage
日本知名清潔用品廠商便分享超快乾的「逆曬法」。圖／ingimage

文．林依榕

冬天一波波冷氣團報到，又濕又冷讓衣服老是乾不了，尤其厚重的帽T更是怎麼晾都還是濕的，日本知名清潔用品廠商便分享超快乾的「逆曬法」，簡單2步驟就能加速衣物晾乾速度，網友驚訝直呼「之前怎麼沒想到？」

清潔用品大廠「花王KAO ATTACK」在社群平台X上說明，冬天不容易晾乾的厚衣服像是長袖帽T，其實有加速快乾的方法。

只要把衣服上下顛倒來晾，並且將衣服的下襬用夾子夾住，整件衣服呈現倒掛狀態，如此一來，帽T的帽子不僅不會和部分衣物重疊，腋下、帽子內裡處也更加通風，整體乾燥速度會大幅提升。

由於衣服倒掛的樣子，看起來也像是雙手高舉「萬歲」動作，因此「逆曬法」又被稱做「逆向萬歲乾燥法」。

小訣竅一公開後，不少網友驚呼之前怎麼都沒想到、真的很實用，「我也都這樣晾，甚至連一般的運動衫也是」。

但也有的人表示，這樣倒掛會讓向下的重量更重，導致衣服會被往下扯、拉長，而且衣襬還會留下夾子的痕跡，有過來人便提供解套方法，「我也用逆向晾曬法，因為不喜歡衣襬留下夾子痕跡，所以會把衣襬反摺，再夾住縫線處晾曬」。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

柯文哲庭上嗆「要關我直接說」，再羈押6理由揭曉！自曝要陳佩琪、子女出國躲，陳智菡LINE對話致命傷

0056股價42→36元，還會繼續跌？2025可能降息？存股哥以第一金為例，揭「別看帳損就落跑的理由」

新制勞退分紅來了！勞退基金前11月大賺6940億，每位勞工平均領5.45萬...帳戶怎麼查？何時能領？

有10萬要買誰？0050、0056、兆豐金、台積電、台塑…施昇輝：這2檔沒理由不敢買「它千萬別碰」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

曾高舉清廉大旗…柯文哲從反商到靠攏金權 幕僚親揭變調分水嶺

高舉公開透明、清廉旗幟的民眾黨主席柯文哲，涉入兩大弊案，遭檢方起訴求處重刑。走過10年，這個政壇新星，成了自己最痛恨的貪汙嫌疑犯，他究竟走錯了哪一步？

大摩揭2025「10大驚奇」！美元霸權將結束？唱空美國、看好中國…謝金河揭機率

近廟欺神：大摩的美元衰敗論

傳李逸洋接駐日代表 矢板明夫「和權力中樞對話」：賴政府站在自由民主的決心

我駐日代表謝長廷即將卸任，日前有消息傳出，下一任駐日代表內定由考試院前副院長李逸洋出任。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，李逸洋是當年捍衛言論自由的「蓬萊三君子」之一。派他出使日本，也間接顯示賴清德政府堅決站在自由民主陣營的決心。

盼了25年的財劃法修法可能變災難？一文盤點哪些重大政策預算恐受排擠

隨著立法院的落槌聲，《財政收支劃分法》修法三讀通過，3753億元的人民稅金將從中央轉移到地方政府手上，這套遊戲規則上一次大規模翻修，要追溯到1999年。

快到來不及道別！跨年狂歡卻有人過不了年 急診醫嘆「2奪命殺手」幸運的醒來就在急診室

2024年12月31日這天，許人都在跨年狂歡，但也有少數人的生命，在這天嘎然終止，急診醫師感嘆，有的人只感覺胸口不舒服，心肌梗塞失去生命徵象，再醒來已經是急診室內，「很幸運，活了下來」。

冬天又濕又冷 帽T太厚怎晾乾？日本暴紅「逆曬法」2步驟效果超好

冬天一波波冷氣團報到，又濕又冷讓衣服老是乾不了，尤其厚重的帽T更是怎麼晾都還是濕的，日本知名清潔用品廠商便分享超快乾的「逆曬法」，簡單2步驟就能加速衣物晾乾速度，網友驚訝直呼「之前怎麼沒想到？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。