00929不孤單！這些季配高息ETF也可能降息…配息縮水股市包租公該怎麼當？

文．林韋伶

高股息ETF的降息風還沒吹完？繼近日復華台灣科技優息ETF（00929）出現配息縮水的情況後，業內人士分析，後續多檔高股息ETF大概也難以避免走向同樣的命運。 以目前台股整體殖利率已經降到2.97%的數字來看，「預估明年台股高股息ETF若能配出5%~6%的股利率，算是合理期待」。

談到00929，許多投資人對其印象都很鮮明，由於00929在甫上市時，是市場上首檔融合「台股」、「高股息」、「月配」元素的ETF，創下在上市不到1年的時間內，規模就增胖到突破2000億元的歷史紀錄。

然而，在今年8月以來，00929配息由每單位0.18元，一路下修到0.16元、0.14元、0.11元，一直到最新一次的配息數字僅0.05元，引發許多投資人的失望賣壓。

00929只是全村第一個 高股息ETF降息風還沒吹完

儘管復華投信已發出聲明指出：「鑑於下半年以來，消費性電子產業復甦不如預期，導致成分股股價表現不佳，影響此次資本利得配發，加上00929上個月單位數減少，依規定無法動用收益平準金，使12月預估配息金額隨績效及規模現況調整。整體而言，時序進入新的1年且若未來成分股表現回溫，配息仍有機會再做彈性調整。」

但有業內人士直指，高股息ETF投資人要有心理準備，從00929開始的降息風，將持續吹到其它同樣採月配息機制的台股高股息ETF。

熟悉ETF平準金制度的業內人士分析，主管機關目前給了平準金機制3個條件限制，讓平準金機制得以回歸當初設定的初衷，也就是避免稀釋股利，但同時也避免平準金被拿來當作衝高配息的資金。

3條件讓平準金機制回歸正常 不可用來衝高配息

所謂的3個條件，第一個是ETF的參考殖利率必須符合指數殖利率，等於設定一個合理的配發上限。第二，則是啟用的門檻，「在2次配息之間，單位數要增加超過一定的比例（大約落在10%~15%），否則就無法配發平準金」。

如果以規模較小的ETF來說，要達到此門檻的機率相對高，但對於台灣目前多檔高股息ETF規模都是2000億元起跳來說，要達到此門檻難度高。

最後，投信公司在期後都會公告配息佔比數據，揭露有多少來自資本利得、多少來於平準金，根據規定，在期後的平準金使用佔比不得超過最後評準金佔可分配所得的比例。

簡單來說，基金配息第一塊主要來源為股利或債息，第二塊為已實現資本利得，第三塊則是平準金，假設一檔ETF股利有100萬元、已實現資本利得也有100萬元、平準金也是100萬元，那麼當次實際配出來的平準金佔比，最多就只能有33.3%。

在確認平準金已經無法被用來衝高配息率後，要討論高股息ETF在2025年到底能配出怎樣的水準，首先就要看台股目前的殖利率。

由於台股現階段的殖利率就落在3%不到的水準，若有ETF還能配出8%或10%的股利率，一名業內人士判斷：「很有可能是拿資本利得出來配，但資本利得會浮動，配完了就沒了」。

部分季配型ETF也將被衝擊砍息

因此他判斷，最終，高股息ETF們的配息率將一個一個往下降，且預估將首先衝擊「月配型」高股息ETF，接下來才是影響「季配型」高股息ETF，背後最主要的原因，是因為月配型ETF發行時間較晚，當時台股已經在1萬6千點的水位；而部分季配型ETF可能發在2022年底，也就是台股不到1萬點的時候。

投資人應下修高股息ETF配息預期 掌握五大投資金律

如果股息率不再那麼香，投資人該如何當股市包租公？凱基台灣優選高股息30 ETF（00915）經理人施政廷表示：「2025年投資高股息ETF，追求總報酬目標將更加重要，投資人宜下修對股息的期待；若仍抱持過去的存股想法，只看張數、不問股價，可能得面臨資本利得減損與配息縮水，導致資產越配越薄，反而失去投資的初衷」。

施政廷認為，股息高低固然重要，但千萬不要忽視複利效果所創造的報酬威力，才是長期累積資產的關鍵；高股息ETF雖然強調相對高配息，但成分股畢竟仍是股票，把股票當股票買，追求資本利得，聚焦總報酬，才能享受複利的效果。

凱基投信總經理張慈恩也表示，投資ETF應該掌握五大金律，包含ETF機制設定決定命運；追求ETF總報酬才是王道，避免賺了股息卻忽略機會成本；把股票當股票買，追求資本利得；把債券當債券買，鎖定債息收益；並落實投資的根本--化繁為簡，善用資產配置，實現複利的力量。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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