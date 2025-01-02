京城銀行出嫁引多家金控求親 為何是永豐金出線？要從2023下半年說起

【撰文‧梁任瑋】

京城銀終於在眾多追求者中選擇了永豐金控，預計2025年第四季正式完成合併，這樁金融聯姻背後，其實隱藏不為人知的故事。

趕在2024年封關前夕，傳聞已久的京城銀出嫁案，以聘金599億元，由永豐金抱得美人歸，為台灣金融市場投下震撼彈。永豐金於2024年12月27日傍晚宣布，以現金與股份轉換方式，成功取得京城銀100％股權，合併後分行家數將躍升至191家，超車台北富邦銀行的179家、僅次於合庫261家，居民營銀行第一、國銀第二。

永豐金控將以5成現金、5成股票，也就是每一股京城銀行普通股將換得26.75元現金與1.15股永豐金控普通股，將京城銀行納為永豐金控持股百分之百子公司，預計2025年3月舉行股東臨時會通過後，最快第四季正式完成合併。

蔡炅廷、戴誠志將裸退出場

京城銀的主要大股東，包括京城建設蔡天贊家族持股約兩成，京城銀董事長戴誠志持股約7.04％；合併後，蔡家有望成為永豐金第三大股東，戴誠志持股為0.7％。

不過，令外界驚訝的是，蔡天贊的兒子、現任京城銀副董事長蔡炅廷，以及戴誠志，已表明未來不會進入永豐金董事會，選擇裸退出場。

2023年下半年，京城銀行啟動出售計畫，初期吸引包含中信金、凱基金（原開發金）、永豐金與元大金角逐。其中，中信金因只願以京城銀淨值5百億元左右出價，在第一輪競標階段遭淘汰，最後由出價較高的永豐金與元大金進入下一輪競標。

據《今周刊》獨家掌握消息，戴誠志和蔡天贊在洽談過程中，原本希望全拿現金出場，將銀行託付給新買家，不再進入董事會參與經營。永豐金一開始提出的，則是現金搭配換股條件，最後以溢價8.8％，成交總金額約599億元求親成功。換算下來，京城銀約是以每股53.5元併入永豐金。

71歲的戴誠志擔任京城銀董事長16年，京城銀股東權益報酬率（ROE）平均維持兩位數水準，近10年平均EPS近4元，把京城銀打造成小而美的優質銀行。這次合併，他直言「是必須要做的事，結果也功德圓滿。」

一位資深外資金融股分析師表示，以永豐金提出的換股比例來看，京城銀的股價淨值比（P/B）約1.1倍，永豐金買得不貴，且聯姻互補性高，堪稱雙贏。

南北高度互補性促成和親

「合併之後才是挑戰的開始。」永豐金控總經理朱士廷向《今周刊》坦言，如何整合雙方企業文化、發揮綜效，才是這場合併案成敗的關鍵。

據了解，京城銀行2024年約60多億元的獲利中，來自銀行業務的獲利約36億元，財務操作則貢獻銀行獲利約4成；眾所周知，關鍵操盤手就是戴誠志。為此外界難免一問，沒有戴誠志的京城銀行，還能維持原有獲利水準？

這個「必考題」，朱士廷早備好答案，「一個人很重要，一群人也可以達到不錯的成績。」他分析，京城銀行在南台灣耕耘有成，專注不動產土建融，也有優質的中小企業客戶；而永豐金在北台灣也具備相同的實力。

朱士廷解釋，長遠來看，雙方在商品、客群、通路、人才四大面向具有互補性。京城銀具有中南部在地優勢，眾多建商及中小客戶品質也不錯，可持續創造穩定利差收益；永豐銀的北部法金相關客群堅實，又擅長主辦籌組聯貸，未來可移轉經驗。

而且，兩家就歷史淵源來看，永豐銀前身是台北企銀，京城銀則是台南企銀，南北企銀合併，可說是美事一樁。永豐銀行總經理莊銘福也說，雙方合併後的分行南北比例約為4比6，確實是理想組合。

根據金管會銀行局至2024年9月分資料，永豐銀與京城銀合併之後總資產增至3.1兆元，排名由第13名上升至第12名；中小企業放款將由第11名上升至第9名，位居民營銀行第2名；永豐金控1至9月的稅後淨利排名則前進3名，成為金控第7名。

雙方的高度互補性，是永豐金全力求親的關鍵，估計雙方合併後，永豐金資本額將增加1成左右，達1396億元，若以2024年前9月獲利數字來看，京城銀獲利約為永豐金獲利近兩成；以京城銀在戴誠志擔任董事長16年，年平均獲利54億元換算，對新股本的每股貢獻度0.4元。

但是，當問到曾有併購經驗的的戴誠志，「新永豐金」能否延續京城銀的獲利能力，他這麼回答：「永豐的平台吸收力加上擴張力若足夠，（獲利）可以加大百億，如不足則50億。」這個答案，就不妨視為大股東對於永豐金的期待了。

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