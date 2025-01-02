Uber Eats併foodpanda破局 統一想搶親？羅智先有野心挑戰全聯「小時達」

【撰文‧張如嫻、陳葦庭】

日前公平會決議，禁止Uber Eats與foodpanda兩大外送業者合併，不過從雙方過去的行動可以看出，即使併購破局，可能還有B計畫。

2024年5月，Uber Eats宣布以9.5億美元（約311億新台幣）併購foodpanda台灣外送事業。各界關注兩大外送業者合併後是否有壟斷市場疑慮，如今公平會給出答案。

12月25日，公平會決議雙方「禁止結合」，理由是合併後市占率將超過90％，Uber Eats的外送市場競爭壓力消除，將更有誘因對消費者與餐飲業提高抽成，因此結合案帶來的限制競爭不利益，遠大於業者提出可造成的整體經濟利益。

合併喊卡 雙方可能另尋辦法

Uber Eats表達失望，並且表示將持續致力對台投資；foodpanda德國總公司Delivery Hero指出，將持續發展及運營台灣市場。雙方聲明都刻意強調會繼續堅守台灣市場，不免引人揣測早有備案。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪就認為，foodpanda台灣年營收推估高達5.5億歐元（約188億新台幣），在台灣外送產業市占第一，加上有意併購它的買方不只一家，可以預期會續留台灣。在這個前提下，即使併購喊卡，兩大外送平台還有三條後路。

第一條路即是雙方不放棄合併，foodpanda將其業務拆分、分階段賣給Uber Eats，達到實質併購的效果。

對此，文化大學法律系教授王偉霖指出，依《公平交易法》（以下簡稱《公平法》）第十條第三款規定：「本法所稱結合，指事業有下列情形之一者⋯⋯，三、受讓或承租他事業全部或主要部分之營業或財產。」若foodpanda先將主要部分的營業、財產或獨立營運部門拆分，逐步出售給Uber Eats或其成立的子公司，這樣拆分後的每一次出售可能都不構成「主要部分」，因此有可能不屬於《公平法》規定的「結合」，如此一來就有豁免公平會審查的空間。

也就是說，就算公平會禁止合併，雙方依然有繞道的可能。

資策會產業情報研究所總監王瑞民就認為，依照Uber Eats母公司Uber的「性格」，不會輕易放棄併購，好比2019年Uber台灣子公司因長期未登記成為「計程車客運業」就載客，遭公路總局連續開罰與勒令停業，Uber即一狀告上法庭；且當時Uber在其他國家也面臨類似爭議。

他指出，目前問題就在針對「外送產業」的法律規範不清，導致業者有漏洞可鑽。

不過王偉霖強調，理論上這種方式有可能規避審查，但實際操作並不容易，且因為本案性質特殊，對外送員權益的影響也很明顯，預料公平會會持續觀察。

然而，從2024年5月Uber與Delivery Hero共同發出的新聞稿中，其實也可以發現，兩大平台早已為公平會禁止雙方合併的可能性，預先鋪好了第二條路：兩家公司簽訂協議，由Uber購買Delivery Hero價值3億美元的新發行普通股，成為持股2.98％的股東。

畢竟Uber也深知，若是foodpanda落入統一或酷澎手中，無疑是直接養出一個全新的競爭對手。

潛在買家多 角逐戰一觸即發

一位不具名業者就解讀，Uber購買Delivery Hero新發行普通股，很可能就是雙方為合併所擬出的B計畫。一旦公平會不同意，Uber就可以用入股該公司作為交換條件，要求foodpanda退出台灣市場，而Delivery Hero仍然可以獲得一筆資金挹注。

不過，也有人持不同看法。商研院商業發展與策略研究所所長朱浩指出，第三條路是foodpanda重回市場拋售。在這種情況下，旗下已有foodomo的統一、有自營生鮮電商與物流車隊經驗的酷澎，最有機會。

一名零售業者認為，去年統一集團董事長羅智先，陸續入主雅虎、網家（PChome），不難看出台灣零售龍頭布局電商的野心，若是這樁併購案有機會重回談判桌，統一很可能再度評估搶親的可能性。

如此一來，統一不只可以在短時間拿下外送市場的市占率，還有機會透過整合全台7千多家的小七門市，挑戰目前全台最大生鮮電商全聯「小時達」的地位。

而原本在韓國就經營生鮮電商有成的酷澎，也可能會在這一回合重新角逐，「他們曾在台灣生鮮電商一役鎩羽而歸，一定會想要再捲土重來。」該名零售業者說。

朱浩也指出，foodpanda可能再釋出股份，看還有哪些業者願意入股，除了想持續擴大市場的買家，原本沒有涉入外送平台業務的業者，比如momo、全聯，也會希望藉由入股拿到市場份額，「我認為釋股的機率滿高的。」

無論走哪一條路，如何顧及外送員、消費者、餐飲業者三方權益，仍是未解難題。蘇柏豪透露，Uber Eats與foodpanda從兩、三年前起就出現聯合行為，比如這個月Uber Eats調降外送員薪資，下個月換foodpanda調降；向用戶收取平台費、手續費亦是如此，因此有必要訂定專法規範。

王瑞民則強調，包括公平交易、食品安全、衛生、勞動條件等法規都不完善。目前已有立委、外送員工會、學者共同推動《外送產業專法》，預計立法院下個會期就會提出討論並通過。

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