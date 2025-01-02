曾高舉清廉大旗…柯文哲從反商到靠攏金權 幕僚親揭變調分水嶺

【撰文‧陳燕珩】

高舉公開透明、清廉旗幟的民眾黨主席柯文哲，涉入兩大弊案，遭檢方起訴求處重刑。走過10年，這個政壇新星，成了自己最痛恨的貪汙嫌疑犯，他究竟走錯了哪一步？

2024年12月26日，北檢偵結京華城容積獎勵案、政治獻金假帳案，以厚達891頁、逾61萬字的起訴書，詳載全案11名被告涉案情節，並依違背職務收賄、圖利、侵占與背信共四罪起訴柯文哲。

儘管遭起訴後，柯文哲獲准以7千萬元重金交保，暫時重獲自由，且民眾黨上下口徑一致，依舊堅信柯文哲清白，咬定全案是「政治迫害」。但從法院裁定理由明指：「依相關事證足認被告犯嫌確屬重大。」足見柯文哲未來仍得面對漫長且艱辛的司法訴訟戰。

柯文哲是否有罪，仍須交由司法審判。不過，隨著起訴書內容曝光，檢方查出的文書資料、通訊對話和證詞，已相當程度揭露，柯文哲過去因京華城容積率、政治獻金事件遭外界質疑時，多次言行不一，與他自我形塑的正直誠信，呈現極大反差。

稱京華城案不知情 被打臉

京華城容積獎勵案，就是經典的一例。

2024年9月初，柯文哲接受北檢偵訊後請回，談及北市府放寬京華城容積，他是這麼說的：「市長不應過問單一個案，京華城容積率840％，我完全不知道，是今年3、4月媒體開始鬧這件事，我才第一次知道。」

但起訴書揭露，其實早在柯文哲市長第一任期的2017年，威京集團主席沈慶京就兩度向北市府爭取放寬京華城容積，並透過市長室牽線促成會議。時任都發局長的林洲民，明確向沈慶京表達於法不合、拒絕要求，並將會議紀錄呈報給柯文哲。

沒想到隔沒幾個月，柯文哲主動透過時任市長室主任蔡壁如，交辦擔任都委會主席的副市長林欽榮，要求在會中處理威京集團訴求；林欽榮同樣未遵照辦理。

隔年順利連任後，柯文哲不滿林欽榮、林洲民執意「依法行政」，認為與他用人的「好人、能人、自己人」原則相悖，便將「雙林」換下，第二任期由彭振聲出任副市長、黃景茂擔任都發局長。

但在公開場合，柯文哲卻表現得正氣凜然。2017年出席都發局論壇，談到京華城容積議題時，他公開說：「容積獎勵要給多少，涉及圖利財團的問題，京華城我們只要一放手1百億，就差1百億。」最後結論是：「京華城這案就回到法規。」

柯文哲主動搬開大石頭以後，威京集團與第二任柯市府的「溝通管道」，明顯順暢許多。

此後，檢察官查出，沈慶京行賄台北市議員應曉薇，要求關說市府，柯文哲曾參與三次便當會討論京華城案，並親自專簽交辦都發局；被視為「自己人」的彭振聲和黃景茂則協助一路開綠燈，不顧北市府幕僚和都委會委員反對意見，最後助京華城以自創容積獎勵項目，取得破天荒840％容積。

與沈慶京密會多次 遭揭穿

令人玩味的是，柯文哲在遭羈押前，早被爆料與沈慶京關係匪淺，曾赴陶朱隱園一同唱歌。當時柯文哲只認去過一次，時間是2024年總統大選後，強調京華城案一切「坦蕩蕩」。

這又是一樁與起訴書完全衝突的羅生門。

據檢方調查，柯文哲光是在第二任台北市長任內，就與沈慶京私下會面高達十次，地點包括市長室、威京集團和陶朱隱園；2020年2月，兩人在市長室會談時，柯文哲更當場應允沈慶京推升京華城容積率。

柯文哲資深支持者或許還記得，素人柯P剛任市長時，就大張旗鼓通過「北市府政務人員廉政透明公約」，要求政務人員將行程登錄在系統備查。他更帶頭示範，宣稱個人所有行程都有登錄，「如果公開透明，弊端會少掉很多。」弔詭的是，上述十次與沈慶京的會面行程，在廉政系統卻全數「查無紀錄」。

不過短短幾年，是什麼讓柯文哲放下高舉的價值，逐漸長成他過去誓言對抗的那種人？多名曾在柯市府共事的幕僚一致認為，2018年的市長連任選戰差點落敗，是柯文哲改變的關鍵分水嶺。

「競選連任險勝3千票，對他是很大的衝擊，柯文哲徹底意識到，只有網紅政治光環是不夠的，無法讓他更上一層樓。」一位前幕僚說，柯文哲深知沒資源難打總統層級選戰，「政治，終究還是要回到世俗的那面。」

起訴書中揭露，柯文哲的「國師團」友人、勤業眾信會計師范有偉曾在競選連任前獻策，點出他的三大弱點是大巨蛋、敬老金和反商，建議柯文哲多與科技、金融業等連結，破除反商形象。

這與該幕僚的觀察不謀而合，「他第二任期後，開始有意識經營跟財團的關係，想辦法拓展資源，厚植自己的實力。」

當時柯文哲發現，許多政二代欣賞他、骨子裡是「柯粉」，便開始延攬年輕政二代、富二代到市長室「實習」，「他希望這些人回去影響父母，拉近跟他們的距離，一方面是為錢、一方面是為權。」前市府人員透露。

而負責管理實習「幼幼班」的幕僚，就是這次貪汙案的關鍵人物──貼身處理柯文哲金流、目前潛逃出境被通緝的「橘子」許芷瑜。

自稱「班長」的橘子，會帶實習生參與市長行程，在旁見習。包括彩晶董事長焦佑麒和元大集團千金馬維欣之子焦子瀚、國民黨前新北市議員陳明義之子陳世軒等，都是實習成員。

柯文哲參照早年共產黨利用國民政府軍將領傅作義的女兒傅冬菊（本名傅東菊），滲透盜取軍事情報，成功策反父親的故事，將吸收政商二代的構想，命名為「傅冬菊計畫」。

起訴書中，柯文哲傳訊給民眾黨祕書長周榆修，曾寫到「竹東鎮長的女兒是誰？有誰可以去接觸，我們當然要執行傅冬菊計畫，政二代、富二代，是我們的目標。」

對比柯文哲初入政壇，痛斥財團「用刀叉吃人肉」，如今卻主動向金權靠攏的身影，令人不勝唏噓。

一名與柯文哲共事多年的前政務官精準形容，「柯文哲是嚴以律人、寬以待己，更直白地說，就是雙標，同樣一件事，別人做就是罪大惡極，他做就合情合理。」

一九年，前民進黨立委陳明文將裝有三百萬新台幣的行李箱遺留在高鐵上，引發輿論熱議，當時柯文哲聽聞笑稱：「我要是有三百萬就好了。」接著意有所指地說，「選舉像我們這種誠實申報的很少」。

如今外界才發現，柯文哲經手的現款何止3百萬元。

檢方查出，2022年柯文哲在不得收受政治獻金期間，違法私下收取三筆獻金，分別是博弈教父陳盈助的3百萬元、前新北市議員李婉鈺父親林志郎、范有偉各5百萬元，三筆款項都有證人證實。

此外，柯文哲也遭檢方指控，與親信李文宗、李文娟兄妹共同侵占柯文哲及民眾黨政治獻金逾6千2百萬元，當中包含肖像授權費、募款小物、募款演唱會所得等一攤爛帳。

談創新 卻頻頻踩營利紅線

「柯文哲常講要『創新』，但這要在合法合理的範圍，而不是打著創新的名號違法亂紀。」民眾黨前幕僚透露，柯文哲為了經營黨營事業，曾經說要成立天使基金，投資地方小農，讓黨部一起分潤；甚至有意直接買下媒體，為自己拉抬聲量。

當時幕僚提醒，政黨依法不得從事營利事業，反倒被柯文哲怪罪「不夠創新、思惟太限縮了，這樣怎麼跟藍綠抗衡？」

他直言，柯文哲就是要幕僚想辦法找出模糊地帶，執行他的想法，像是京華城案不適用原有法規，就要創造新的解釋空間。

曾任民眾黨文宣部主任的柯昱安說，黨部不是沒賣過商品，2022年初民眾黨推出「天然台」小物，當時對接的是北市主計處長出身的黨部財務長梁秀菊。這個被柯文哲抱怨「一板一眼」、行事嚴謹的大帳房，在商品設計前，就請同仁分頭詢問監察院、內政部與律師，再三確認符合政治獻金規範。

「黨部開發商品早有前例，今年總統大選，不解民眾黨為何刻意跳過這些程序。」柯昱安感嘆，可惜在柯文哲身邊敢言、敢拒絕的幕僚，不被視為「自己人」，幾乎都已離去。剛愎自用，無疑是柯文哲政治性格上最大的弱點。

「選舉就像一面照妖鏡」，曾經是柯文哲讓人再三深思的金句之一，而走過三次大選的他，也確實正逐漸現出原形。

10年過去，那個喊著要改變台灣政治文化的熱血阿北，終究沒能堅持自己的理想，最感傷的，大概是那些曾經義無反顧地相信新政治、與他並肩作戰的選民。

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