盼了25年的財劃法修法可能變災難？一文盤點哪些重大政策預算恐受排擠

【撰文‧今周刊編輯團隊】

隨著立法院的落槌聲，《財政收支劃分法》修法三讀通過，3753億元的人民稅金將從中央轉移到地方政府手上，這套遊戲規則上一次大規模翻修，要追溯到1999年。

「地方政府就像必須向父母討零用錢的孩子，想做什麼事，常得看中央臉色。」一位地方財政局長形容，地方稅收和統籌分配稅款是縣市自己能運用的收入，但這點錢連吃飯、搭車都不夠，必須靠中央的一般性補助款支應。「問題是，中央的政策計畫通常是全國性的，未必符合各縣市需求，況且，營業稅和所得稅，各地方原本就都有貢獻，為什麼都要由中央決定怎麼分配？」

儘管各界一致認為《財劃法》該修，但修法過後，一位長期研究地方財政制度的前財經部會首長，竟悲觀地對《今周刊》預言：「無論對中央與地方，一大筆錢憑空消失或從天而降，一定都會帶來一場災難。」

翻開這次由立法院國民黨團主導通過的《財劃法》修正案，可發現這次修法主要有三大重點。

首先是地方政府引頸期盼的「把餅做大」，統籌分配稅款多了3753億元，比修法前增加80.3%。

第二，則是修改了各縣市該如何分配這塊大餅的公式，並寫進法律條文。

第三，則是在法律中明定，中央給予地方的一般性補助款「不得少於修正施行前一年度預算編列數」。

換句話說，這次修法地方不只要多拿統籌稅款，連一般性補助款也要求一毛不能少。

在專家眼中，此次修法最難忽視的弊病，就是不由分說地替地方爭取資源，卻不考慮配套措施。

「國民黨的版本講難聽點就是死要錢版。」政大財政學系教授陳國樑不諱言，國民黨主導的修法只談一件事，就是「餅要做多大，以及這個做大的餅要怎麼分」，卻完全沒談到這些錢要用到哪，當「做事的手」和「管帳的手」無法合作，中央與地方想談有效治理，都是奢求。

一位曾長年在中央主計單位任職的前官員點出，雖分配結果「看起來每個地方都增加了，但是卻是愈富有的增加愈多，愈貧窮的增加愈少。」甚至會隨時間推移差距擴大；且中央可運用的錢變少，對於較窮的地方恐怕也失去調劑盈虛的能力，對財政弱勢縣市不利。

中央政府1年少了3757億元預算，施政的優先次序勢必得做一番調整。

行政院主計總處主計長陳淑姿表示，在財政紀律要求下，不太可能透過增加舉債的方式補足這部分收入，「只能透過相對縮減歲出規模來因應。」哪些項目可能受到刪減？

根據主計總處統計，在其餘歲出的各機關專項計畫及基本需求項下，支出位居第一位的，是不含人員維持費的國防經費，金額高達2945億元；其次，是勞保撥補的1200億元；第三，則是中央擴大租金補貼及興辦社宅專案計畫的400億元。

除了前述3項金額較大的計畫之外，包含政府近年積極推動的少子女化對策（2025年預算約346億元）、治安維護（360億元），以及健保財務協助方案（192億元）等攸關民生的重要政策，預期也都會受衝擊。

這場《財劃法》修法風暴，對上任剛過半年的新政府而言，無疑是一場重大危機，但賴清德若能藉由這場危機，推出優於三讀版的《財劃法》修正草案，並促成修法，不僅能具體實踐他口中的「更大的民主」，更可成為不忘初衷的政治典範。

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