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大摩揭2025「10大驚奇」！美元霸權將結束？唱空美國、看好中國…謝金河揭機率

聯合新聞網／ 今周刊
美元示意圖。路透
美元示意圖。路透

文．謝金河

近廟欺神：大摩的美元衰敗論

2024年即將走入歷史，摩根士丹利提出2025金融市場的10大驚奇，大膽預測美元會崩跌，從目前的108跌到101，對比美國銀行看好美國繁榮，看好美元，美債，及虛擬貨幣。

美國銀行認為美國將獨享「通脹的繁榮」，其他市場則面臨「通縮的衰退」。這兩個版本正呈現完全不同的預測，我比較認同後者。

這些年看衰美國及美元的專家可以排隊一大串，像末日博士魯比尼，富爸爸的作者羅伯特清崎，差最多的是吉姆．羅傑斯，這廿多年來，他看好中國，人民幣及商品，每年都說美國股市要崩潰，美元霸權地位結束，但結果都和他相反。

摩根大通的Jamie Dimon也是美國的大空頭，他認為美國要加息到7到7.25%，美國才能抵抗通貨膨脹，這些年他非常看壞美國經濟。他也一度大嘴巴說摩根大通會活得比中國共產黨久，第二天就改口道歉！

2024年快結束了，這個世界集中化趨勢愈來愈鮮明，美國市值最大的企業市值逾10兆美元，超過上海，深圳股市的總合，美國前5大市值公司加起來逾15兆美元，一家蘋果市值超過英國，法國，德國一個國家的股市總合。

上一次川普上台，他主張弱勢美元，他一直掛在嘴邊的「美元那麼強勢，如何與中國競爭？現在供應鏈轉移，川普警告不使用美元的金磚國家要課100%關稅，他的下一個未來是強勢美元，美元崩潰機率不大。

況且美國利率在4%以上，美元，美債回報率都比其他國家高，美國仍是吸金大國，美元要崩潰，我覺得機率很小！除非這個世界又有一個大國崛起！

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本文授權自今周刊，原文見此

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