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2025年高息ETF怎麼挑？00919、00878…老鳥推這5檔「配息馬力夠」存股必備

聯合新聞網／ 今周刊
台股ETF到年底熱度不減。聯合報系資料照
台股ETF到年底熱度不減。聯合報系資料照

文．胡肇芳整理

台股ETF到年底熱度不減，前10大受益人數同步創新高的有6檔，其中，00919(群益台灣精選高息ETF)今年來增加人數最多，其餘5檔分別為00878、006208、0056、00713、0050。

財經專家指出，高息ETF頻頻「降息」，如果存股族明年打算入手，就要鎖定成分股裡面金融股、航運股占比高的商品，像是群益台灣精選高息(00919)、00915(凱基優選高股息30)、 00878(國泰永續高股息)、00713(元大台灣高息低波)、元大高股息(0056)。

其中，00919才剛第7次除息0.72元，週三(12/25)股價最高來到23.52元仍尚未填息，其配息政策呈現階梯式步步高，存股族可趁此時進場撿便宜。

00919一年有4次便宜3%的買進機會

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，前十大台股ETF受益人數同步創新高的有6檔，包括00919群益台灣精選高息ETF今年來增加61.5萬人最多，其他5檔分別為00878、006208、0056、00713、0050。整體來看，包括00878、00919、0056有穩定配息的台股高息ETF還是相對持續受到投資人熱愛。

市場法人表示，上週00919第7次除息0.72元，由於受大盤下跌影響，目前仍呈現貼息，不過從受益人數、交易量來看，搶在除息後甜甜價進場的人為數不少。

00919除息後價格下降0.72元也就是3%，00919是季配息，也就是一年有4次便宜3%的買進時機，00919自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，也是存股領息的收益靠山，更是愛好高息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

2025年入手高股息ETF？他點名這5檔

而財經專家阮慕驊在節目《小宇宙大爆發》指出，高息ETF頻頻「降息」，如果存股族明年打算入手，就要鎖定成分股裡面金融股、航運股占比高的商品，因為這兩大類個股本益比偏低，獲利相對好，比較有機會續發高息。

他也點名5檔「金融股與航運股」比重相對較高的高股息ETF，如凱基優選高股息30(00915)、 國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)，還有元大台灣高息低波(00713)、元大高股息(0056)。

展望2025年，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。

中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

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本文授權自今周刊，原文見此

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