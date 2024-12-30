2024台股漲幅「全球第2」！為何今年外資大賣超卻沒重挫？老謝點出關鍵

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謝金河／聯合報系資料照片
謝金河／聯合報系資料照片

文．謝金河

台股生態系出現重大改變

2024年即將走入歷史，台股到25日為止，全年拉出29.5%的漲幅，在全球僅次於Nasdaq33.5%，在亞洲更是名列前矛。對比中國使盡全力寬鬆貨幣，但漲幅大約只有台股一半。

另一個是南韓烏龍戒嚴衝擊資本市場，南韓股市今年下跌8.59%，三星的股價下跌30.7%。對比台積電今年從589元漲到1085元，全年漲幅84.2%，台股今年完勝南韓，也把日本股市的漲幅比下去。

這當中最重要的核心是台積電！而鴻海蟄伏廿年，今年靠伺服器GB200，也拉出78.47%的漲幅。權值股的好表現，也使得加權指數上漲29.5%，遠遠超過以中小型股為主的OTC指數的漲幅，這其中最大的變化是被動型基金ETF的穿透力。

往昔只要外資大賣超台股，台股必然重挫！今年外資賣超台股已經高達6902.75億元，但台股不但沒有跌，還逆勢上漲5189.3，而外資今年只買超台積電14.12萬張，台積電股價已經大漲84%，這可以看出ETF的威力。

今年在外資大賣超中，投信大舉買超8377.14億元，也就是外資大賣超的籌碼被投信接走，而這些都是重量級的權值股。今年台灣前10大權值股股價都上漲，除了中華電信，大多數的漲幅都超過30%，今年外資賣超富邦金43.82萬張，但股價仍上漲41.2%，這可以看出ETF的威力。

廿年年前，台灣只有少數幾檔主動式本土基金，國人只能買海外基金，我不斷呼籲台灣要有主場優勢，這些年劉宗聖把這個機制發揮到淋漓盡致。本國股票型ETF正朝著3兆元目標挺進，金管會彭金隆主委希望營造亞洲資產管理中心的遠景，也慢慢可以找到著力點！

我花了一個晚上整理出來的資料表格，給大家參考！

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