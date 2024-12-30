存金融股、傳產股...還不如這方法！她退休不靠高股息 資產反增30%

文．周靖璞

退休時創造一桶自動現金流，猶如台灣高齡社會的一股顯學。曾在金融業服務多年的「退休教練」嫺人在《毛利小姐變有錢》節目分享自己「被退休」後的焦慮感，「透過寫部落格，創造出第一筆收入--Google廣告分潤500元」，初始她把部份資金投入金融股、傳產股領穩定配息，後來轉向指數化投資， 2017年退休迄今總資產增加了30%，她以過來人經驗建議：退休金安排應以「穩健現金流」打好基底，搭配「機運現金流」穩健投資，有助加快累積退休金。

「剛退休時我很焦慮，因為完全沒算過退休金需要準備多少。」嫺人回想49歲提早被退休時的擔憂，一度想去速食店打工二度就業。後來她開始學習創建部落格、撰寫理財文章，在網路上逐漸累積出知名度。「第一筆收入是Google廣告500元分潤，雖然只有500元，離開職場竟能因此賺到錢，真的很開心。」她的努力吸引了媒體報導、帶來演講和出書機會。她同時持續產出高質量內容，慢慢建立穩定被動收入來源。

從個股到指數型投資

不配息創造更高報酬

退休初期的嫺人，曾為追求穩定被動收入，嘗試投資傳產股、金融股等高配息股票，最多曾經持有30檔不同標的。不過隨著經驗累積，她開始追求總報酬率而非配息率，於是逐漸將資金部位轉向指數化投資。

嫺人認為，高配息股會為了領配息而犧牲市場成長性，後來她將資金部位陸續轉向指數化投資，從2017年退休至今，每月被動收入雖沒有成長，但總資產卻增加了30%，「這還是因為剛退休害怕波動，僅投入30%資金在股市，如果更有能力承擔風險，總資產的報酬率會更高。」

嫺人表示，很多人會認為「賣掉股票」會減少帳上庫存，「配息」是公司配發的現金不影響庫存。但事實上市值成長越高，你達成特定金額獲利所需賣出的股數會更少，剩下的股數仍會持續滾動複利，所以並沒有實際減少你的資產總值。「很多高股息動輒8%、10%配息，越高的配息如果沒有伴隨標的本身的高成長，侵蝕越多本金的可能性越高。」

台積電(2330) vs. 0050

投資首重「分散風險」

部份投資人認為「投資0050(元大台灣50)不如投資台積電」，嫺人表示這是「事後論」說法，「台積電是好公司，但如果遇市場下跌時，壓單一標的可能會損失慘重。」她解釋，0050將資金分散於台灣市值前50大公司，能夠降低單一企業波動對投資組合的衝擊。「我們不可能總是選對股，但指數投資能幫助我們分散風險，避免重壓個股風險。」她進一步說明，0050成份股市值佔台灣市場約70%，如果擔心過度集中台積電，也可考慮再買入0051(元大中型100)，市場涵蓋率達85%，可進一步分散風險。

嫺人表示，其實各個國家都有權值集中的企業巨頭，例如 ：美國七大科技公司、韓國三星等。她建議小資族或不熟悉投資市場新手，要達到最安全的分散風險，可一次投資海外全球市場，例如：Vanguard全世界股票(VT)，避免侷限台灣交易市場的「本土偏誤」，同時留意「衡量自己的風險承受能力，選擇不同程度分散的標的。」

嫺人認為透過投資創造「機運型現金流」才是提早退休關鍵，以她自己為例，資產配置股6債4，她的債券部位選擇哪些標的？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/s5EAM

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

濟州航空2空服員一人全身淤青、另一人骨折…為何能幸運生還？《時代》統計35年空難數據死亡率最低：正是這區

濟州航空事故前6分鐘還原／鳥擊警告→機長求救→撞毀…又是737-800波音發聲！18年1084命驟逝

「別搭濟州航空、不知何時會掉下來」今年員工接連匿名爆料：連夜維修14小時「大家都在想辦法逃」

政府發錢了！中高齡符條件「月領1萬」，申請時間倒數5天：最長能領12個月，怎麼申請一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】