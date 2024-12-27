買0050無招勝有招！他隨便買都不賣賺到「買瑪莎拉蒂」 第一代操盤人教4階配置法

【文．彭蕙珍】

2024年台股中最紅的投資商品就是ETF！謝金河在《數字台灣》節目中指出，元大台灣50 ETF（0050）於2003年以36.97元上市之後，經過20年最高漲到變成202.8元，證明了長期買進一檔股票的威力。 政大商學院副院長周冠男自0050掛牌就開始投資，他的致富之道就是：隨便買，不要賣。他靠著0050賺進財富，買了一台瑪莎拉蒂名車，花3000元選0050車號。他強調：「分散和長期持有，對沒有專業知識的股市小白是好的策略。」 國內第一代基金經理人何文賢表示，散戶想要在投資賺到錢很困難，「買個股真的是很難，一般投資人還是回歸權值股為主的0050，風險比較小。」

謝金河指出，以年化報酬率來看，元大台灣50（0050）為50.4%；富邦台灣50（006208）高達52.4%；國泰台灣5G PLUS（00881）是46.7%，長期持有一檔ETF的報酬很高。

ETF要挑選 00940還是賠

不過，他強調，投資ETF也不一定一本萬利，以今年最夯的00940來說，很多民眾蜂擁而至地買，卻買到了最高價，「到今天為止00940還沒有回到票面，也有一定的風險。」

「投資ETF要如何規避風險，還是要回到學理，其實最好投資方法是分散；最分散的投資組合是市值型的。所以報酬率最好兩檔ETF一個是0050，一個是006208，都是大盤型的。」

他分析，高股息，或者某個產業、某個區域的ETF，必須具備一定的專業知識和分析能力才能掌握到好的報酬，「如果你什麼都不知道，投資其實就很簡單，武功最高境界不就是無招勝有招，放在市值型投資組合，你要相信他長期報酬率一定會是好的。」

分散風險 長期持有

周冠男指出，分散風險、長期持有對個別投資人來講是最好的投資方式。如果不買ETF，想要靠投資個股來做，很困難，「你要分散的話，等於是每個股票都要買，這個會有很高的成本，而且你資金也不夠。」

「從2003年0050掛牌以來，等於是用一點點錢就可以買到50檔股票，可以實現分散風險的概念。第二個就是長期持有。」

他表示，在股市做短線投資要有很好的分析能力、專業知識，以及時間，這些都是散戶沒有的，「隨便看幾個數字就進場其實是很危險的，很多人在市場打滾了10幾、20年，發覺短線好像沒有賺到錢，ETF又很便捷。」這是今年ETF火紅的主因。

聽明牌買生技股 不知跌到那裡

謝金河補充，台灣人喜歡聽消息、聽名牌買股票，最明顯就是生技股，「生技股這兩年人氣在衰退，為什麼？因為很多股票落差太大了，比方說基亞最高486元跌下來之後剩30幾元；浩鼎原來最高755元下來之後現在兩位數；合一最高473塊半，現在掉價90幾了。」

「如果你去買一家公司沒有營業額，買了以後股票掉下去，你不知道會跌到哪裡？這個時候大家也開始要想說，第一個你要有創造現金流；第二個有殖利率；第三個要可以算本益比，如果這個都沒有，買了就好像跳到海裡面去游泳，沒有底了。」

周冠男表示，台灣投資人蠻可愛的，財報看不懂，公司做什麼也搞不清楚，親友推薦就勇敢買進，「我有一些長輩親戚他說，我知道你寫書，我看一看沒有用，我還是喜歡當沖，所以人性就是很困難的事情。」

他引述新聞說明：「台灣整個市場散戶當沖賠了200多億，從客觀數據來講，短線交易，尤其是當沖，99%是在賠錢，可是大家當沖的時候就會覺得自己是運氣好到爆炸的1%，事實就不是這樣子。」

台塑集團跌落神壇 買了不要賣？

針對台灣人喜歡存股，謝金河以過去台灣人最愛的存股標的台塑集團及中鋼為例說：「台塑集團在這幾年這種跌法，這個對長期投資人來講是無法想像的。台塑石化原來是第4名現在變27名；南亞現在退到46名；台塑退到55名，台化變成74，如果用台灣50的組合，他們已經被剔除在成分股外面。」

「台塑有一天退出台灣50，你跟你如果在幾年前跟人家講沒有人會相信的，整個生態在面臨一個非常大的改變。」

「中鋼也是，以前買了就可以永遠不要賣，但如果他的本業不行，再低買還是會賠錢，所以長期投資也慢慢出現盲點。」

中鋼股價也腰斬 專家也難判斷

國內第一代基金經理人何文賢說明：「就選股的角度來看，要辨別好股票其實很複雜；股票常常有一個壽命，現在長期投資持有這個股票，過一段時間，他的產業改變了，可能就被淘汰了。」

「從存股的角度來看，大部分人認為台塑70~80元就很便宜了，沒想到會跌到30幾元，現在跌破淨值了，這個是很難想像的。」

「中鋼在新冠肺炎之後，需求出來漲了一波，大概漲到46.7元，現在已經腰斬，也貼近淨值了，像這種傳統產業到底還有沒有機會起來？我們不是專業的人也很難判斷，其實在業內裡面也很難判斷。」

定期定額 策略調整放大效益

何文賢表示，長期投資的過程要很有修養很有耐性，甚至會變成是一種信仰。他推薦用定期定額的方式，並策略性調整。若是想投資一檔ETF，資金是500萬元，可以分成5等份。

1.先以2等份，約200萬進行定期定額投資，不用管股市漲跌、就是扣款，因為老實講，我們也不知道會漲還是跌。 2.股市下跌15%增加扣款的金額，也可以單筆50萬買進。 3.如果繼續下跌，跌到25%，再增加扣款金額，如單筆再投資50萬。 4.股市下跌30%，單筆再投資100萬。

本文授權自今周刊，原文見此。

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