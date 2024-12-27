日產敲定與本田2026年成為一家人後 鴻海已鎖定下個日本併購目標？

【文．劉煥彥】

鴻海成為日本汽車新力量的機會，真的失之交臂了嗎？ 日產汽車與本田汽車於周一（23日）下午在東京召開共同記者會，雙方簽署合作備忘錄（MOU），將討論把雙方的管理層級整合至一家新成立的控股公司，希望在2025年6月完成談判、簽署合作協議，並於2026年8月前成立控股公司。 雙方希望藉此得以快速開發電動車及軟體整合，以維持兩家公司在全球汽車市場的競爭力，並計劃把控股公司在東京證交所上市（IPO），原本日產及本田汽車的股票則下市。 日本伊藤忠綜合研究所認為，如果需要出手救援陷入經營危機的日產汽車，其實鴻海比本田更適合，因為現在日產最需要的不是擴大生產規模，而是開發新產品的速度，這點鴻海明顯更有優勢。 也有日本汽車線資深記者認為，就算鴻海這次沒能入主日產汽車，也可能早就鎖定下一個在日本的購併對象了。

本田社長三部敏宏「這句話」，似有先打預防針意味

美聯社報導，日產汽車社長內田誠下午在記者會中表示，鴻海並未直接找上日產洽談入股，他也承認目前公司狀況「很嚴峻」。

本田汽車社長三部敏宏並未透露雙方合作方案可能牽涉的金額，只說雙方才要開始正式磋商，而且「大家需要研究及討論一些事項」，還說「坦白講，未能執行這個（整合方案）的可能性，不是完全沒有」。

他最後這番話似乎有先打預防針，不想把話說得太死的意味，平添不少想像空間。

▲本田汽車社長三部敏宏於2021年4月上任，現年63歲。（圖片來源：本田官網）

若本田、日產及日產主導的三菱汽車三合一，以2023年產量計算，三方合併將達到汽車年產量約800萬輛，成為全球第三大汽車製造商，仍與居首的豐田汽車1150萬輛，有好一段距離。

2023年本田生產400萬輛汽車、日產是340萬輛，三菱汽車則是100萬輛出頭。

「日產每25年就有危機，一直是外國人使其起死回生」

日本經濟新聞報導，日本伊藤忠綜合研究所主任研究員深尾三四郎觀察，日產汽車為何在2005年由當時新接棒執行長的戈恩（Carlos Ghosn）大手筆改造後，如今又需要新一輪的整頓。

「日產需要外部力量的幫助，但要由本田出手救起來很難，想要在電動車及軟體定義汽車（SDV）競爭下去已經來不及了。日產現在需要的是速度，不是規模。就像鴻海改造了陷入財務危機的夏普一樣，鴻海才是能駕馭速度的企業。」

「若回頭看日產的歷史，每25年就會面臨一場危機，而外國人一直是使其起死回生的主導力量。當外國人來坐鎮時，感覺就好像黑船來襲一樣（1850年代中葉迫使幕府打開日本鎖國局面的黑船事件），但只要能把公司救回來就沒問題。」

「（如果）鴻海把日產救回來，本田就可以跟日產合作，（日產）現在不需要著急（找本田救援）。我覺得，鴻海還是有機會出線（在日產的管理層）。」

▲日產汽車與本田汽車於23日傍晚在東京舉行聯合記者會，左起為日產汽車社長內田誠、本田汽車社長三部敏宏，與三菱自動車社長加藤隆雄。（圖片來源：日本電視台NTV直播截圖）

關潤10月接受日媒專訪：「我們把日本的業務開發視為最優先」

根據前日本朝日新聞經濟部記者、耕耘汽車產業達25年的井上久男周一（23日）發表的專文，他曾於今年10月鴻海科技日會場專訪鴻海集團的電動車策略長關潤，當時關潤就對鴻海集團的決策速度及執行力大表驚訝。

「我是今年1月提議，要開發一輛電動中型巴士，大概才花了八個月就做出來了（Model U）。當然這款巴士還有一些細節要改善，但我們做出了相當完整的東西，而且已經做到可以算出量產成本的程度。」

關潤受訪時提到，有四家日本企業表達對鴻海電動車的興趣，而且還驚訝地表示「從來沒想到，鴻海竟然能做車子」，鴻海也著手與其中兩家日企洽談簽署合作協議。

▲鴻海集團電動車策略長關潤10月出席2024鴻海科技日。今周刊提供

他說明，「現在的電動車有三大問題：售價高、毛利低、充電久，而進軍電動車已經成為傳統車廠的一大負擔，但電動車的市場佔比只會增加。如果鴻海能快速開發出高品質的電動車，再掛上客戶車廠的品牌，整個市場就會更大。」

鴻海視台灣為電動車的本土市場，日本、美國及印度則是重要市場。關潤在專訪中提到，「我們把日本的業務開發視為最優先」。

截至2023年，電動車只佔全日本新車銷售量的2%、印度的2%，在美國也只有8%，因此鴻海認為電動車在這些市場仍大有可為。

「就算入主日產不成，鴻海很可能已鎖定下個併購目標」

井上久男分析，鴻海開發電動車的策略是CDMS（委託設計與製造服務）模式，而鴻海極可能藉由策略聯盟與併購的方式，取得其缺乏的造車相關技術，因此鴻海想要入主一家可以主導的汽車製造商，是個合理的決策，而日產汽車就很可能是目標之一。

「如果能併購陷入財務危機的日產，鴻海就能發揮自有強項，也就使以低成本生產高品質產品，來好好改造日產，並運用日產的開發能力，擴大鴻海在全球電動車客戶的CDMS規模。」

「隨著日產傾向與本田洽談業務整合，暫時看不出來鴻海併購計畫是否能成功，但就算入主日產不成，鴻海很有可能將鎖定下個（併購）目標，或說不定早已鎖定目標了。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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