天冷別罵老公！30歲人妻吵到一半「嘴歪踉蹌、罵聲漸弱」…醫：恐留1後遺症

【文．翁申霖】

冷氣團一波接一波，低溫氣候容易誘發心血管疾病，尤其血管一旦劇烈收縮，就可能成為腦中風的導火因子！一名神經外科醫師分享經手的個案，有位年約30歲的女子因與老公吵架，結果吵到一半竟忽然嘴歪、語無倫次，聲音也漸漸變弱，身體甚至向左傾斜，嚇得該名先生趕緊將她送醫，經醫師檢查後確診為「梗塞型腦中風」，即使開刀後仍可能存在後遺症。

根據《中時新聞網》的報導，義大醫院神經外科主任陳睿生受訪時引述該先生的話，他提及，當時他們在寒風中大吵一架，妻子情緒相當激動，罵人音量相當大；然而，兩人吵到一半，其妻卻突然出現語無倫次、嘴歪、身體往左側傾斜的狀況，且罵聲逐漸變弱，驚覺不對勁的先生趕緊將太太送醫。

30歲健康女性沒三高、不抽菸 竟患梗塞型腦中風

陳睿生指出，這名太太年紀僅約30歲，沒有三高、不抽菸，且也沒有先天心血管疾病史，身型也不胖，本來是個很健康的女性，怎麼會突然腦中風？「她像是活生生被氣到中風」，陳睿生這麼形容。

醫師研判是因為寒冷的天氣，加上劇烈的情緒起伏，最終成為引發腦中風的誘因。「經安排電腦斷層檢查，醫療人員發現女子是梗塞型中風，安排機械取栓手術，取出女子腦內梗塞的血塊，不過，患者的腦壓仍非常高」，隨後陳睿生再接手進行開顱手術，拿下女子一塊顱骨，降低其腦壓，並送加護病房與持續給藥。

由於該名女子的腦中風範圍不小，但因及時被先生發現、迅速送醫，最終是救回一命，但未來恐有左側肢體無力後遺症，需要靠長期復健來慢慢復原。

陳睿生提醒，天冷容易引發血管收縮，若再加上情緒太激動，兩者都可能使血壓飆高，導致提高腦梗塞或腦出血中風的危險，他建議冬天要做好保暖之外，情緒上也別太激動。

腦中風高危險族群＆症狀

依據衛生福利部111年國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因的第5位，平均約42分鐘就有1人死於腦血管疾病(包含腦中風)，雖然長期呈現下降趨勢，但仍須持續觀察。

國健署列舉出腦中風8大危險因子，包括吸菸、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及腦中風家族史等，一旦符合腦中風八大危險因子的其中3項即屬於高危險族群。

陳睿生也表示，即使是年輕健康的人，在極端環境和情緒壓力下也可能中風。

衛福部指出，腦中風發生前通常無症狀，主要是因腦部某區域血管有阻塞或破裂，導致無法供應腦部氧氣需求，而發生腦功能障礙，影響該區支配的肢體功能、語言功能或意識障礙等導致失能，可以透過臉部、手臂、說話等三方面辨認自己或身旁的人是否有中風的跡象。

此外，陳睿生補充，腦中風發生時，患者可能出現嘴歪眼斜、單側肢體無力、說話含糊不清情形，若出現上述任何一個症狀，不要遲疑，應儘速就醫，嚴重腦中風致死率相當高。

本文授權自今周刊，原文見此。

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