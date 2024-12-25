2025台股攻略！台積電、台光電...郭恭克公開8檔口袋名單「最佳買點曝光」

【撰文‧林心怡】

隨著台美股市創高後，展望2025年，川普再上位、AI浪潮下，該如何選股？價值成長股趨勢贏家、獵豹財務長郭恭克在此分享他的總經看法與台股口袋名單。

展望2025年，獵豹財務長郭恭克認為，全球經濟成長有放緩的現象，但台灣經濟在AI產業的帶動下，仍有投資亮點可期。

首先，他認為美國經濟將呈現「軟著陸」態勢，經濟成長率將由2024年的2.7％降至2％左右，「雖然美國服務業ISM指數還維持50以上，代表景氣平穩，但30年期房貸利率仍在歷史高檔的6.9％左右，房市買氣難提振。整體來看，2025年經濟成長不會太強。」

反觀，「台灣在AI產業需求帶動下，不乏投資亮點。」郭恭克指出，各方預期台灣經濟成長率約3.2％左右，雖然不算太強，但以市場預估2025年電子業獲利成長可達27.5％來看，成長性的光環，依舊集中在「泛AI」的電子產業身上。

「再從台灣近期的出口結構與外銷訂單觀察，成長幅度較大的也是集中在AI相關先進封裝、設備、周邊零組件。」郭恭克指出，包括塑化、鋼鐵的傳產製造業，都呈現獲利衰退的情況，「產業現階段處在谷底，且仍未見到曙光，建議投資人先別逢低亂接刀。」郭恭克強調。

本益成長比小於一倍優先選

另外，從籌碼面來看，2024年外資大賣超，前11個月外資賣超上市櫃6091億元，國內投信則買超8328億元；郭恭克對此解讀，既然中國、韓國同時面臨經濟困境，台灣則仍受惠AI發展，因此，未來外資也有「認錯」回補台股的可能，對後市增添想像空間。

至於哪些標的可以列為口袋名單？郭恭克認為，AI供應鏈儘管依舊一枝獨秀，包括AI伺服器、相關零組件展望均佳，「但建議可以先從『本益成長比』相對較低、股價尚未充分反映獲利成長動能的個股著手。」一般來說，本益成長比低於0.5倍可算偏低；本益成長比若超過1倍，就多半會被認為成長略見停滯的公司。

「放眼AI的這個大產業，本益成長比小於一倍的個股還是不少。」郭恭克盤點，包括一線晶圓代工、散熱、銅箔基板、網通PCB、伺服器代工廠與部分IC設計廠等，都能找到符合上述條件的投資機會，「以晶圓代工龍頭台積電（2330）為例，股本這麼大的好公司，本益成長比大概也只有0.7倍，機殼滑軌大廠川湖（2059），目前本益成長比更只有0.34倍，明顯相對偏低。」

郭恭克認為，台積電若跌破季線或接近季線時，都是不錯的買點，但也提醒，「台積電每次回檔季線後，也許會跌破、甚至跌破年線都有可能，比較好的方式，每當股價與季線乖離縮小到3％以內再分批布局，不追高，這是比較安全的作法。」

至於川湖，「長期獲利好、現金流表現優秀，值得長期持有。」郭恭克指出，川湖2024年前11月營收年增近75％、營業利益年增128％，「若2025年台積電獲利成長能達3成，川湖成長3成的可能性也很高。」郭恭克認為，以市場預估川湖2024年EPS（每股稅後純益）約55元來看，2025年應有挑戰70元機會，以本益比25倍評估，目標價上看1750元，若拉回季線1274元附近，應是不錯買點。

而銅箔基板廠台光電（2383），除了原本網通與低軌衛星商機外，也是AI伺服器CCL材料的供應商，尤其搶下AWS自研晶片專案的M8材料獨家供應訂單後，市場樂觀展望2025年營運，近來投信與千張以上大股東籌碼增加，值得留意。

傳產高股息股點名長榮航

至於AI以外，郭恭克也看好運輸股未來一季的表現，尤其隨著地緣政治風險上升、「搶運潮」發酵下，貨櫃運輸仍維持一定熱度。航空運輸部分，「目前看起來，2025年油價以下跌的可能性居多，加上高單價的電子產品以空運為主，所以2025年航空業機會還是不錯的。」

郭恭克指出，市場預估長榮航（2618）在2024年的EPS可達6元，2025年有機會維持水準，若配息5成、每股配息近3元，以目前股價45元計算，現金殖利率超過6％，很有機會成為國內高息基金、ETF的鎖碼標的。另外，散裝航運裕民（2606），9月中旬以後，千張以上大股東、外資籌碼也開始偏多，以本業前三季每股賺4.45元，目前股價約50元來看，本益比低，未來可追蹤航運運價指標BDI指數變化，找低接買點。

至於其他高殖利率的傳產股方面，郭恭克認為，寶成（9904）前三季EPS已達4.68元，市場推估2024年EPS上看6元，配息1.8元左右，以目前股價計算，殖利率不俗，「但買這種不是高成長、不是主流股的標的，要更有耐心。以我的個性，並不建議持有太多。」郭恭克提醒，2025年最大的風險，就是「股市已漲多」，因此核心持股買產業趨勢向上、獲利透明的，更能攻守兼備。

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