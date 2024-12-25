施董30歲以60萬創業 如何成北美副廠車用風扇王？故事要從1989年說起

【撰文‧曹悅華】

成立35年的金興精密，是北美最大AM風扇製造商，近年營收突破10億元；它成功的祕訣是不斷研發新品、持續進化，近期甚至接到原廠代工訂單。

風扇，是汽車散熱不可或缺的重要零件。在歐美、亞洲、澳洲等汽車AM（售後維修，俗稱副廠）市場，都有一家台灣製造商的身影。它，是金興精密，每年風扇銷量高達百萬台，在北美市占率甚至超過四成，穩居龍頭。

攤開金興財報，2024年前11月累計營收9.85億元，較2023年同期成長逾5％；前三季每股稅後純益（EPS）2.1元，預估全年營收與獲利，有望雙雙寫下歷史新高。而該公司也將在2025年1月14日，以每股40元承銷價掛牌上市。

這張亮眼成績單背後，靠的是金興豐富的產品線。

走進金興位於桃園平鎮的營運總部，各類風扇一字排開，董事長施春景拿起一台攻入中高階車款的無刷電子風扇，自豪地分享，「上面有IC控制系統，才能跟車用電子溝通，AM市場能做到的沒幾家。」

據金興的資料，該公司生產的風扇應用在美國逾9成、3萬種車款，其中包含美系電動車大廠的30款電動車，是美國汽車零件巨頭Denso、前三大零售通路Dorman、知名汽車零件電商公司1A Auto，以及最大汽車碰撞替代零組件公司LKQ等主要供應商。

明明投入AM市場的車用風扇業者就有數十家，金興為什麼有能耐成為「北美AM風扇王」？

轉戰藍海 持續進化求領先

時間回到1989年，當時年僅30歲的施春景，因為服務的汽車材料公司停業，失去工作的他，決定用60萬元創立金興，專做買賣汽車零件的生意。但，施春景發現，市場上已有東陽、堤維西等汽車零件大廠，作為後進者的金興，只能靠削價競爭搶市。

隨著車輛進化，將後輪傳動改為前輪傳動，引擎也從直置改成橫置，改變作動原理，所以需要獨立馬達帶動風扇，催生電子風扇，眼看AM市場又沒人供貨，施春景決定跨入這片藍海。

然而，轉型之路並不容易，對於非電機背景出身的施春景，更是一大考驗。他先從日本買回被淘汰的馬達，藉維修了解風扇構造，再來向原廠購買新車，研究既有軟硬體，進行逆向開發。耗時兩年、砸了上千萬元後，1995年，金興正式推出首款傳統風扇，應用在福特、裕隆旗下車款。

「員工與客戶都說我們真的轉對路了！」施春景回憶，當時，公司光是做風扇馬達的翻修就供不應求，完全切入風扇製造後，憑藉先行者優勢，訂單滿手。一名貿易商就透露，那時所有人搶著排隊付錢給金興出貨，光一個品項就可以裝滿一個貨櫃。

先看客戶需求 再建護城河

由於AM市場特性是少量多樣，金興深知維持競爭力，就必須不斷進化，讓客戶一站式拿到所有車款風扇，才能建立護城河，避免日後淪為與中國仿冒品低價競爭局面。

90年代，汽車採用傳統風扇，靠溫度開關及斷電器，控制風扇轉動。到2000年，變成電腦控制的有刷電子風扇；2010年，風扇又升級成採用類比訊號的無刷電子風扇；隨著車聯網普及，加上電動車等高階車款愈發受歡迎，2020年時，車用風扇已進階成數位訊號的LinBus電子。

為能保持產品多樣性，施春景採「全車系」開發，除了跑車等稀有款外，其餘車款一律都開模，也常常購買剛上市的新車用於研究，每年砸下4％營收做研發。

「從有刷到無刷，除了少碳刷，還跳開單一電機思惟，要結合電子、電信，難度變很高。」施春景隨口說出的，是金興30年來的進化史。

金興的盤算是，高階風扇製造難度高，也少有業者願意投入研發，因此售價、利潤也較傳統風扇高。例如，傳統風扇毛利約一成，而無刷、LinBus等電子風扇可超過四成，反映在售價上則可差5倍。目前傳統風扇仍占金興營收7成，但隨新車配備升級，5年內電子風扇占比可望由現今的兩成提高到7成。

「金興產品覆蓋率比同業都廣！」與金興合作20年的美國通路商，點出金興殺出重圍的關鍵，認為憑著5年後市場上對電子風扇需求大幅提高，金興可望搶得先機，後進者很難與之抗衡。

不只如此，看準東協免稅、人力成本低的優勢，金興更超前部署，2005年就遠赴泰國興建廠房，以擴大產能。

同樣在北美深耕AM市場的虎山董事長陳映志表示，最近許多客戶都表態希望做到「台灣加一」，而金興在泰國擁有廠房，將成為爭取訂單的一大優勢，有利於美國總統川普上任後分散風險。

「現在是我們的好時機！」施春景認為，近年地緣政治風險升高，國際汽車大廠也都加快去中化腳步，有利於金興從AM拓展到OEM（原廠代工）業務，現已取得中、日部分車廠訂單。

「如何跑得比別人快，是它的最大挑戰。」陳映志直言，車用風扇訂單動輒上千萬美元起跳，勢必吸引更多業者想要分一杯羹，金興必須維持產品多樣性，持續往電子化發展，才能鞏固先行者優勢。

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