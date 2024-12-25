她學長照卻回雲林養豬 進口安格斯牛成全台最大牧場…晶華軒、山海樓都是客戶

【撰文‧徐采薇】

一個畜牧三代，如何用11年時間將牧場規模翻3倍，打造出全台最大安格斯牛牧場，更讓晶華酒店旗下晶華軒、米其林餐廳山海樓、「澀 Sur-」成為客戶？

當傳統產業面臨瓶頸，接班者如何找到新機會？

「光是安格斯牛，我們就養兩千頭，是全台最多的牧場。」本土規模最大安格斯牛牧場——農場晃晃總經理陳柏吟，領著《今周刊》記者開車穿梭在雲林褒忠的小路上，自豪地介紹著。

包括統一聖德科斯、永豐餘生技、悠活農村、安永鮮物等通路，以及米其林餐廳山海樓、「澀 Sur-」和EMBERS等業者，都是農場晃晃的客戶。

以往台灣人所吃到的安格斯牛，多是以進口為主，美國南加大長照學系畢業的的陳柏吟，是如何從一個門外漢，變成國內最大的安格斯牛牧場掌門人？

「其實我從沒想過自己會接班。」陳柏吟自承，出身雲林畜牧家庭的她，家中有四個兄弟姊妹，但兄姊志不在家業，父親也因年紀漸長，體力大不如前，一度打算出售牧場。考量自己對企業經營管理有興趣，2013年，她才毅然決然回台接下家業。

從頭學

半夜窩豬場觀察母豬生產

只是，過去從未參與家中養豬事業的陳柏吟，一切得從頭學起。

起初，她跟著現場師傅學育種、配種、採精、驗孕等一系列工作，「我連半夜都在豬場觀察母豬生產。」回憶起剛接班時的情景，她忍不住苦笑。

事實上，國內外許多牧場會選擇把配種工作交給獸醫師，但她不願生財關鍵全掌握在別人手中，所以選擇親自掌握技術。

擴大飼養規模，則是她接班後的第一項轉型任務。

原來，陳柏吟家中的飼料生意是採月結付款，容易有客戶倒帳風險，她思考，若增加自養數，就能自產自銷原料，同時降低飼養成本。

敢於投資的她，運用家中既有資本，加上貸款和農會補助金，投入上千萬元，陸續收購無人接手的畜舍，增設溫控、水簾和條狀地板等設備。

這個作法確實奏效，讓牧場生產力大幅提升，豬舍從原本不到10處，增加至22處；此外，新的自動化設備，也讓每處人力從過往聘用3名，變成僅需1名。種種改變，為農場晃晃打下穩固的基礎，年營收從最初的幾千萬元成長至上億元。

2018年，農場晃晃迎來第二次轉型，開始養殖安格斯牛。

原來，台灣國產牛肉多出自被淘汰的公乳牛，且超過九五％牛肉由國外進口，因此7、8年前，政府開始積極鼓勵台灣業者飼養多元品種；而農場晃晃，就是其中一個響應政策的業者。

陳柏吟認為，台灣人愛吃牛排，養殖本土安格斯牛，肯定有市場。

過去台灣雖有業者嘗試飼養安格斯牛，但由於多數人不願放棄既有公乳牛，因此貨源和數量並不穩定；加上資本支出大，因此少有業者願意從其他領域跨足養牛事業，「這是自找麻煩！」陳柏吟自嘲。

遇瓶頸

調整飼料配方 讓肉質更好

為了讓市場看見農場晃晃具備穩定供貨的能力，她決心把量做大，投入數千萬元，在1個月內空運兩百多頭安格斯牛來台，並與澳洲和牛配種，再費時逾28個月養成。

一開始，陳柏吟也曾因飼料配方不對，遇到瓶頸。

為此，她運用自家就是飼料廠的優勢，改以亞麻籽、豆渣等原料作為飼料配方，提升肉的品質；但此舉也讓其價格比國外進口還高出2、3成。

陳柏吟深知，若像多數牧場一樣大都將肉銷往盤商，再賣到菜市場和電宰場，高檔的安格斯牛便無法與一般牛肉做出區隔。因此，她決定自行切份、包裝肉品，並在2021年正式以品牌「農場晃晃」亮相。

由於當時有許多米其林主廚希望在料理中導入在地生產理念，因此農場晃晃的牛肉一上市，便引起關注；加上疫情期間，在家料理風潮興起，也有電商業者主動上門招商。

而在做出口碑後，包括統一旗下聖德科斯、永豐餘生技、主婦聯盟等通路和知名餐廳，也都陸續採購。

「就像葡萄酒能喝到當地土壤的風味一樣，肉品也可以。」採用農場晃晃牛、豬等多種肉品的米其林綠星餐廳EMBERS主廚郭庭瑋，如此形容農場晃晃的安格斯牛，並指出他們還能提供各種部位的客製化服務，讓餐廳業者能推出差異化菜單。

只是，隨著規模愈來愈大，農場晃晃也面臨缺工問題，恐影響產能。對此，陳柏吟表示，將導入更多遠端管理系統，期望用科技解決傳統畜牧業的難題。

農場轉型有成，陳柏吟也預告，打算與食品廠合作「牛骨湯」等產品外銷，讓在地品牌被更多人看見。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1462期)

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