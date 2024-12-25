生技股王董座曾差點出道！保瑞從虧損6年小藥商、12年併購國際11案創藥業王國

【撰文‧今周刊編輯團隊】

加拿大安大略省、美國明尼蘇達州與加州……，一座又一座北美工廠的大門口開始掛起中華民國國旗，這是台灣生技股王、生技併購王保瑞藥業，厚積薄發的全球布局縮影。

難以想像，保瑞創業之初是一家資本僅200萬元、沒有工廠產能，且成立6年一度賠到每股稅後純益（EPS）虧損逾10元的小藥商。直到2013年，創辦人盛保熙透過併購日本工廠取得產能，跨出製造第一步。

此後，盛保熙以跑百米的速度展開併購，每次併購都是一次躍進；包括美國上市公司Impax的台灣子公司益邦製藥、英國上市公司葛蘭素史克（GSK）旗下藥品生產工廠，甚至美國百年知名藥廠Upsher-Smith等在內，12年完成11起國內外併購。小藥商搖身一變，成為提供CDMO（委託開發暨製造服務）專業公司，擁有國際級產線、CDMO產能與北美通路一應俱全的競爭力。

2024年前三季，保瑞交出營收135億元、EPS 32.87元，以及截至12月24日市值逾770億元的耀眼成績。

現年52歲、保瑞創辦人兼董事長盛保熙，是新光集團創辦人吳火獅長女吳如月的女婿，在藥業家庭長大的盛保熙，從小移居美國，18歲一度被台灣娛樂圈製作人相中，邀他加入偶像團體L.A. Boyz；也曾因球技不錯，有機會和張德培等網球好手一起投入體壇，但都因父親反對而作罷。

20歲出頭時，父親驟逝，盛保熙大學一畢業就回台承接家族的西藥代理、貿易公司；2007年，盛保熙決定在家族事業外，創立屬於自己的公司，保瑞於焉誕生。

2018年，併購美國上市藥廠Impax Laboratories在台子公司益邦製藥竹南廠，是一場關鍵戰役，當時各界都不看好盛保熙。

時任益邦總經理、現為保瑞資深副總經理的張振棠至今還記得，盛保熙和他的團隊前來看廠宛如劉姥姥進大觀園，「他們來看到我們……規模這麼大的廠，顯得非常驚訝。」

「多好笑，我們跑去金字塔最上面的益邦廠，他們走路有風，跟你講話會出光；我們幾個皮膚黑黑的、講閩南語的台南人過去開會，no way。」盛保熙自嘲，那段時間每個人都說不能買、小吃大，「我台南廠1年的費用，是益邦竹南廠1個月的費用。……我資本額才2億，要花7億買，大家會覺得說Why、How（憑什麼）？」

但他話鋒一轉，語氣透著強烈企圖心，指出保瑞要邁向國際，放眼台灣最棒、最有可能讓保瑞跨足國際藥業代工廠的，就是益邦，「理所當然就要買……，你不做，還有其他的機會嗎？」

張振棠不諱言，當時不認為保瑞有機會，「後來才知道，是Bobby（盛保熙）飛去美國總部跟Impax主管談成的。」

張振棠觀察，盛保熙想打國際盃的雄心背後，源自於積極且善於溝通的人格特質，「Bobby非常認真投入，他1天幾乎有18到20小時都在工作，即使晚上下班後還會發Email。」

在盛保熙併購成功學裡，出價最高絕非最重要。「要非常清楚賣方要的是什麼，他們要的不是錢。」盛保熙直言，通常買方會認為「我有錢、我最大」，在他眼中，錢反而最不重要，「好的案子他不缺錢；他是缺一個團隊，缺一個領導者，缺一個理念……這種東西是錢買不到的。」

盛保熙替保瑞勾勒出下一個5年藍圖。「原本目標是全球前10名CDMO，下一個5年目標，就是攻前5名。」盛保熙以渴望挑戰、洋溢信心的口吻說「現在我是台灣最大，但我看的是『我是世界最小的』……，成功或許不會在我人生終點前達到，但我們有這個目標。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1462期)

延伸閱讀》

2025勞保紓困貸款「這天起」限時開辦，每人最高可借10萬！期限只到這天，符合5資格就可請…如何申辦一次看

10個人玩股票、2個家破人亡...投資28年老手：世上所有事都必須汲汲營營，但股票要放鬆才能成功

我超後悔剪掉人生第一張信用卡！理財專家：信用評分砍半、付慘痛代價「不要隨便停卡2個理由」