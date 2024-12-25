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這檔爆違約交割2038萬 當沖看走眼玩到翻車？台積電、聯發科…盤點少年股神今年栽哪幾檔

聯合新聞網／ 今周刊
台股示意圖。（聯合報系資料庫）
台股示意圖。（聯合報系資料庫）

文．胡肇芳整理

台股周一(12/23)上漲594點，收在23104.54點，創下今年第7大漲點紀錄，然而根據證交所當天數據，違約交割金額為今年第6高，「買進減去賣出相抵後金額」為1337.35萬元。

櫃買中心同時也公告，上櫃股華星光(4979)由元大學府據點通報，違約金額高達2038.7萬元，為上櫃個股今年以來第5筆違約交割案。

統計今年上市櫃爆出違約交割個股，包括台積電(2330)、聯發科(2454)、士電(1503)、材料-KY(4763)、國巨(2327)、鴻準(2354)，以及被網友戲稱「ETF也可以玩到畢業」的永豐中國科技50大(00887)。

至於上櫃公司部分，則有金麗科(3228)、上詮(3363)、永豐中國科技50大(00887)等。

根據證交所周一(12/23)公布數據，違約交割金額創下今年第6高記錄，「買進減去賣出相抵後金額」高達1337.35萬元。而櫃買中心也公告上櫃股華星光(4979)違約交割案。

由元大學府據點通報，華星光違約金額為2038.7萬元，為今年第5筆上櫃個股違約交割案。以上櫃股來說，今年來爆出違約交割案例有則有金麗科(3228)的1656.4萬元、上詮(3363) 4502.05萬元、永豐中國科技50大(00887)的1469.256萬元等。

至於上市公司，今年以來單日最高違約交割金額出現在8月，當時台股單日暴跌千點，違約金額高達2.3億元，有13戶投資人沒有如期繳款，單一最大個股為材料-KY(4763)，買賣合計高達1.58億元。

其餘包括台積電(2330)、聯發科(2454)、士電(1503)、材料-KY(4763)、國巨(2327)、鴻準(2354)，以及被網友戲稱「ETF也可以玩到畢業」的永豐中國科技50大(00887)。

違約交割會怎樣？

只要投資人在下單成交後付款失敗，無論如何都構成違約交割。證交所資訊公告，投資人若違約交割，除造成個人信用不良之外，未來辦理信用卡、銀行貸款困難，更可能面臨民事、刑事與行政等責任及後果：

民事責任：券商可收違約金，最高可收成交金額的 7%。若投資人帳戶餘額不足，券商依法可將投資人所持的股票變賣以償還違約金。

刑事責任：根據證券交易法第 155 條第 1 項第 1 款、第 171 條第 1 項第 1 款規定，在集中交易市場委託買賣或申報買賣，業經成交而不履行交割，足以影響市場秩序者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1000 萬元以上 2 億元以下罰金。

行政責任：投資人的股票買賣帳戶可能被註銷，正在進行的股票買賣也可能被暫緩或終止。

影響信用紀錄：違約交割將留有紀錄，授信機構可透過金融聯合徵信中心取得相關資訊，個人信用將受到負面影響，未來要申請車貸、房貸等貸款將變得困難。

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本文授權自今周刊，原文見此

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