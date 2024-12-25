00878、00687B…用ETF存退休金怎麼配？達人：這樣可翻6倍「滾出1620萬」

文．胡肇芳整理

退休金要準備多少錢才夠用，一直是萬年不衰的話題，每個人想法也都不一樣，有的人認為幾百萬就夠了，有的人甚至覺得應該要好幾千萬。憂心的還不只於此，物價持續上漲，也讓退休族擔心，退休金或是定存恐怕被通膨吃掉了。 其實，著手準備退休金永遠不嫌晚，不管是定存、還是投資股市，亦或是買ETF存退休金，都可以依照年齡決定配置，專家建議，若是三明治族群想投資ETF，「國民ETF」國泰永續高股息(00878)當作是核心持股50%，再搭配市值型ETF「00878妹妹」國泰台灣領袖50(00922)，是可考慮的選項。 如果是年輕人的話，專家建議，國泰台灣領袖50(00922)是年輕人的核心持股(50%)選擇，再以國泰永續高股息(00878)作為衛星持股(30%)、國泰20年美債(00687B)作為防禦資產(20%)，股債配置加強市場耐震性。

日前有國外機構調查，台灣民眾退休金準備遠低於國際平均水準，許多人對於退休生活感到憂心。有些民眾會選擇投資股市累積退休金，只是這種作法不僅需要專業知識，更有風險。近年來 ETF投資逐漸受到投資人的青睞，成為退休理財的新選擇。

ETF達人認為，究竟退休金要準備多少才夠，每個人想法不同，但一定要越早開始準備越好，並以年齡決定資產配置，若以三明治族群來說，建議以「國民ETF」國泰永續高股息(00878)作為核心持股50%，搭配市值型ETF「00878妹妹」國泰台灣領袖50(00922)，安心準備退休，若是年輕人則可多配置00922跟隨大盤漲勢。

理財專家指出，根據國泰投信與台灣指標調查研究股份有限公司9月共同發布的「2024全民退休大調查」指出，國民預估退休年齡約60.1歲、平均需準備約1432萬元的退休金才能安心退休，而內政部數據則顯示，2023年國人平均壽命來到80.23歲，代表國民退休後仍有20年要好好生活，加上現代醫療進步，未來活到100歲不是太困難，一定要做好理財規劃。

「複利效果」有多驚人！

25歲、35歲投資差多少？

理財專家說明，想做好退休準備，首先一定要懂得「複利效果」驚人，若從35歲開始每月定期定額投入5000元，假設平均年報酬率為8%，到65歲投資成本僅約181萬元，卻可累積多達708萬元；而若更早就從25歲開始投入，投入成本242萬，僅較35歲開始的人多投入61萬，但累積金額卻可直飆1620萬元，報酬翻倍。

ETF達人表示，究竟要買什麼標的，可根據年齡調整股債配置比，若是「年輕族群」可藉由配置市值型ETF跟隨大盤放大報酬，以國泰台灣領袖50(00922)來說，官網顯示年報酬達35.61%，且成分股有風險分散效果，是年輕人的核心持股(50%)好選擇，接著能夠以國泰永續高股息(00878)作為衛星持股（30%），國泰20年美債(00687B)作為防禦資產(20%)，股債配置提升資產耐震性。

而隨著年齡上升，成為經濟負擔重的三明治族，需要穩定現金流因應各種日常開銷，又想保有資產累積的效果，ETF達人說明，這時就能將00878占比放大，作為固定現金流的來源，其配息穩定的特點廣受投資人青睞，而00922則可漸漸作為衛星持股，在大盤上衝時扮演攻擊型的角色；直到退休後，再增加債券ETF的比例至30%，例如國泰20年美債(00687B)、國泰投資級公司債(00725B)等，穩定領息退休生活。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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