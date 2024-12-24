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台積電赴美投資會變「美積電」？謝金河分析美政府心態：沒護國神山 美不會那麼偉大

聯合新聞網／ 今周刊
台積電／中央社
台積電／中央社

文．謝金河

弄清台積電，美積電的疑慮

西陵電子董事長吳思鍾特別到公司拜訪我，他對於台積電到美國投資充滿疑慮，也對台灣協助印度發展半導體產業很不以為然。為了阻止這個事，他寫信給蔡總統及賴總統，希望我能協助阻止這個事發生！

我說海外投資，台積電會基於公司長遠發展，需求，自行考慮，我們不用擔心，況且，台積電外資持股比率73.62%，台灣的國發基金只有6.38%，政府很難用公權力「命令」台積電不准去哪裡？

另一個是現實，我告訴吳先生說，這次剛完成的台積電設備考察行程，我特別詢問天虹科技易錦良執行長：台積電一年430億美元的資本支出，台廠可以分享多少？易執行長告訴我，不到10%，那麼剩下的90%跑到哪裡去？

剩下的90%在五大設備供應商手上，從ASML，應用材料，科磊，Lam Research，及東京威力科創，這五大設備供應商拿走台積電設備供應鏈，也就是說，台積電生產線上的機台，有九成的設備是由上述五大設備供應商提供，這五大供應商有四家是美商，有一家是日商，如果美國政府說設備不能賣給台積電，台積電還能轉得動？

拜登政府祭出的晶片法案，Chris Miller的晶片戰爭，其實闡述的就是這個真相與現實，台積電當然要站在美國這一邊。美國政府為什麼限制五大設備供應商不得把先進設備賣給中國，道理也在這𥚃！

站在地緣戰略的角度來看，台積電是實現川普MAGA的重要夥伴！美國沒有台積電，美國不會那麼偉大。台積電市值逾一兆美元，也是跨出台灣，邁向國際的重要一步。

這次看了台積電設備供應商，台積電的本土設備自給率只有5到10%，也意味了台灣本土的設備供應商還有很大的發展空間。這次在天虹科技，我看到董事長黃見駱，執行長易錦良，副總羅偉瑞，他們三個人都出自應材。

台積電一個人的武林，其實照拂的是廣大供應鏈，台灣仍有很大的發展空間！

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本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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