台積電獨紅、台股卻逾1400檔臉綠…年底封關前「內資手法」曝！不想留下洗碗怎操作？

文．林韋伶

台股週一（12/16）行情又出現讓投資人又愛又恨的拉「積」盤，早盤指數一度因為權王台積電（2330）拉盤，出現上漲逾200點的行情。 然而，投資人沒有高興太久，在其他權值股轉弱，加上中小型股續跌的壓力下，台股漲幅收斂，終場勉強守著23000點大關，上漲19.42點、收在23039.9點；但上櫃指數持續走弱，上市櫃下跌家數逾1400家。

對於台股只靠台積電上漲20元、衝上1085元撐盤，其他類股成為提款工具，富邦投顧董座陳奕光指出：「這是內資提前結帳的因素。」陳奕光分析，由於外資即將去過聖誕節，「外資在25日之前就會結帳，現在國內法人都很聰明，現在先把錢騰出來，25日之後來有錢來拉」。

陳奕光表示，除了投信、券商的自營商，部分上市櫃公司也會有一些投資的持股，這些資金就是市場常說的「內資」，內資因為對外資結帳的時間相當熟悉，因此先下手為強，在外資結帳前資金先撤一波。

內資賺飽不想留下洗碗 專家估：先撤一波、25日後可望再拉盤

資深分析師許博傑也認為，目前台股基本面並沒有出現什麼意料之外的麻煩，但卻出現內資資金撤出的情況，「有可能內資今年賺飽了，看到近期盤面缺人氣，加上接下來還有美國總統川普將上台的變數，因此暫時不玩了」。

面對台股的拉積盤走勢，投資人應該如何應對？陳奕光認為，大盤修正至此，「有些個股殺得有點誇張，後面應該會彈回來，值得留意的族群包括IC設計、金融股，以及營建股，操作上建議大家買黑不買紅」。

相較之下，許博傑則持較保守的態度，建議「有賺的投資人想跑就趕快跑、空手的投資人應該先等一等，因為目前盤面沒有主流、沒有大將，不好操作」。不過，對於長線投資人與存股族，許博傑認為應該照舊定期定額買進，但想做波段的投資人，最好再等一等。

在族群的選擇上，許博傑以往年的經驗推估，只要央行後續沒有進一步的打房政策，營建股會是不錯的避險標的，「營建股通常會在12月以後集中年底入帳，然後3月要開董事會決定配息，今年表現不錯，有跌深反彈的機會」。

外資態度由賣轉買 回補南亞科、台積電最多

至於在外資動態的部分，上週賣超台股約260億元，但在週一由賣轉買，單日買超台股約150億元，其中買超最多的是南亞科（2408），其次則為台積電（2330），分別買超1.9萬餘張與1.8外餘張。許博傑分析，接近聖誕節假期，有許多外資紛紛開始放假，預估近期外資資金流動對盤勢的影響將漸漸變小，改為由內資主導。

台股修正後本益比回到10年中間水位 長線投資契機浮現

另外，中國信託投信指出，儘管短期台股資金動能較為波動，但台灣經濟基本面穩健，企業獲利表現良好，加上電子業庫存調整已接近尾聲，預期明年將迎來新的成長動能，而台灣政策環境相對穩定，有利於吸引外資長期投資，因此，在全球資金面趨於寬鬆的環境下，台股後市表現仍值得期待。

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤表示，經過先前的整理，目前加權指數評價回落至中間水位，2025年台灣經濟及企業獲利預計持續成長，有望使台股延續多頭行情。

陳釧瑤表示，台灣主計處預估2025年經濟成長將保持3%以上水準，並呈現逐季向上，科技業景氣蓬勃，使台股2025年企業獲利有望持續創高，年增率預估達到15%。

雖然川普關稅政策可能會使台股出現較大波動，但近年台廠已擴大全球布局，透過分散產地，緩和潛在的貿易戰衝擊；此外，根據彭博12月11日的資料，加權指數的彭博獲利預估本益比為17.86倍，約為過去10年中間水位，因此，若台股短線出現回檔，反而提供更好的布局時機。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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