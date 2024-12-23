金融白領30歲當副總、49歲被離職... 「500元飯局不敢去」她領悟退休金這樣存

文．周靖璞

許多人對「存夠退休金」感到焦慮，退休教練嫺人老師以自身經驗，鼓勵投資人從穩健現金流的角度出發，以「4%法則」算出退休金所需金額，透過資產配置打造「穩健型退休金流」與「機運型退休現金流」，退休後每年固定從中提領4%支應生活開支，透過長期累積，會發現存夠退休金沒有想像中遙遠。

曾是金融業菁英白領的嫺人，過去在外商金融業打拼多年，30歲就擔任副總要職，然而49歲那年，因公司被本土企業併購退出台灣市場，外商高薪成了改朝換代後被檢討對象，組織異動加上職場不友善待遇，讓她被迫選擇提早退出舞台。

這場「不在規劃內」的退休讓她措手不及，她回憶：「初期根本沒有計算過退休後所需現金流，焦慮到連500元的飯局都不敢參加。」這也讓她意識到，退休金準備需長遠穩健規劃。

4%法則計算退休金

彈性調整提領率

經歷退休初期焦慮，嫺人開始研究退休理財，她在《毛利小姐變有錢》節目中提到知名威廉．班根（William P. Bengen）的「4%法則」理財金律：退休前打造投資組合，退休後每年固定從中提領4%支應生活。

若尚未退休，也可藉此推算需準備的退休金，將預計退休後每年的支出金額除以4%，算出退休前需存到的退休金目標數字。例如：退休一年假設要花費40萬元，除以4%，即可算出需準備1千萬元退休金。

嫺人補充，4%法則背後，建立在退休金有投入穩健持續成長的資產配置。依過去歷史數據推估的安全限制，若景氣佳，也能適當提高超過4%。

勞退自提穩健

提供最低保證收益

嫺人認為，退休金來源大致可分「穩健型退休金流」與「機運型退休現金流」，其中「穩健型退休現金流」概念屬於退休後一定不能出錯的投資方式，是打好退休生活花費基底關鍵，包括：社會保險、勞退、年金險與定存、美國公債等工具，幫助退休族減少通膨壓力，再透過「機運型退休現金流」，例如：股票和中短期債券，幫助退休金持續累積複利。

有些投資人對於勞退自提6%有疑慮，認為不如把錢留給自己投資。嫺人表示，政府網站上其實有公開勞退自提投資追蹤標的，大致遵守股6債4配置原則，近十年收益率平均有6.51%，嫺人建議，如果已40~50歲、對投資掌握度有限的人，勞退自提反而是比較好的選擇。

即期年金提領期自由

留意無法解約風險

對追求退休後穩定收入的人來說，「即期年金」也具備類似月退效果。將一筆資金交給保險公司，並透過保單設定，定期領取固定金額年金收入。嫺人解釋，以目前市面上即期年金條件來看，若投入200萬元本金，設定20年提領期，保單每月可返還約1萬元，年收入約12萬元，約6%配息率。與投資高股息ETF配息率接近，但最大差異在於即期年金的「穩定性」、較不受市場波動影響。

不過嫺人也提醒，無論勞退自提或即期年金，都有提領期間限制，勞退自提若以月退方式，僅能提領至政府公告的平均餘命年齡；即期年金設定「保證期間」，通常為20年或30年，這段期間內，保險公司會穩定支付年金。超過保證期間後，返還金額會大幅下降，且一旦年金化，資金無法提前解約或變現，不建議過早購買。

勞退自提應該月領、還是一次領，想創造退休金最大化，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》聽更多

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

最新「勞保紓困貸款」這天起限時開辦，每人最高可借10萬！符合5資格就能申請，如何申辦一次看

星巴克「買一送一」連喝2天！薄荷風味摩卡、太妃核果那堤都有…哪些咖啡享優惠？飲品一次看

10個人玩股票、2個家破人亡...投資28年老手：世上所有事都必須汲汲營營，但股票要放鬆才能成功

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】