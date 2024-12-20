冬至、冷氣團同天報到！「連凍3天」低溫不到10度 甜鹹湯圓熱量誰高？和元宵差在哪？

【文．翁申霖】

年一度的冬至將至，伴隨著冷氣團也在同一天報到，氣象專家指出，這波強度介於「大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團」之間的冷空氣，即將在周六（12/21）來襲，預測部分地區的氣溫將跌至10度（或以下），全台連凍3天。此外，既然是冬至，家家戶戶必吃湯圓，而小湯圓、甜湯圓、鹹湯圓熱量有多少？湯圓和元宵又有什麼差別呢？

冷氣團冬至來襲！短暫回暖再降溫

國立臺灣大學大氣科學博士林得恩在「林老師氣象站」粉絲頁指出，今（20）日白天起，大陸冷氣團漸漸減弱，氣溫緩慢回升；中央氣象署也表示，白天起冷空氣減弱，北台灣高溫稍微回升至17、18度，其他地區則可以回升到21至23度，但中南部早晚溫差大，仍要特別留意。

在短暫回暖後，明（21）日冬至將再迎來新一波冷氣團， 林得恩表示，「冬至冷，大寒到！」這波冷空氣強度初估在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，影響時間會落在周六（12/21）至周一（12/23）。氣象署提及，此波冷氣團來勢洶洶，全台各地愈晚愈冷，北部、東北部溫度下降至14度至17度；中部13度至22度；南部15度至26度；外島地區11度至19度。

林得恩預估，冷氣團影響最劇時刻會落在週日晚間至下周一的清晨，臺灣中北部、東北部局部地區都會有攝氏10度（或以下）低溫的機會。直到下周二（12/24）白天，冷氣團才會減弱遠離。

最低溫不到10度 回暖日曝光

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也提醒，明（21）日冬至下午起，強度與前波類似的「大陸冷氣團」南下，天氣再轉冷，因夜間「輻射冷卻」加成，將帶來更低的清晨低溫，部分平地仍將降至10度以下，「這波冷氣團會一路影響到下周一，提醒年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖、以保健康。」

氣象署也示警，受到輻射冷卻影響，氣溫仍低，明(21)日清晨局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率；黃色燈號(寒冷)的低溫區域包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣。

在一波超級低溫後，何時會回暖？吳德榮表示，下周一（12/23）白天起至下周三（12/25）聖誕節前後，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升；直至下周五（12/27）還會有另一鋒面通過，降雨範圍擴大。

吳德榮指出，由於下周六（12/28）至年底各國模式都存在很大不確定性，冷空氣時而調強、時而調弱，屆時會是什麼級別仍有待觀察。

冬至必吃湯圓 甜、鹹湯圓熱量比一比

隨著周六（12/21）冬至來臨，不少人會應景煮碗湯圓，寓意添歲、團圓，不過常見的小湯圓、甜湯圓、鹹湯圓熱量有多少？營養師提醒，3顆大湯圓約等於半碗飯！

營養師李婉萍在「李婉萍營養師」粉絲頁分享，通常換算熱量會以幾碗飯的熱量來預估，半碗飯大概是140大卡，內含30克醣類；半碗飯換算成湯圓，可以吃到「2顆甜湯圓、3顆鹹湯圓、20顆小湯圓。」

●包餡甜湯圓：1顆70卡，2顆140卡，2顆醣類約18.8公克（約1.3份主食）

●鹹湯圓：3顆169卡，3顆醣類約22公克（約1.5份主食）

以此類推，4顆約是224卡，5顆大約281卡，5顆鹹湯圓就約等於一碗飯。

李婉萍指出，若以鹹湯圓當主餐，一餐5顆鹹湯圓就不要再吃飯了；而喜歡飯後來碗甜點者，應用餐時少吃半碗飯，飯後甜湯圓吃2顆過過癮即可。

由於包餡甜湯圓醣分較鹹湯圓高，因甜湯圓醣份會比較高是因為餡料，譬如紅豆本身已是澱粉，又額外加糖就更拉高含醣量；花生及芝麻即使不是澱粉，兩者是油脂與堅果種子類，同理也會醣量上升。鹹湯圓因為是肉餡，含有醣類外還帶點蛋白質，所以含醣量較低，5顆鹹湯圓才等於4顆甜湯圓。

湯圓是「搓」出來的 元宵是「搖」出來的

在台灣一年中有兩個節令會吃到「湯圓」，首先是二十四節氣之一的「冬至」；第二個節令是農曆元月十五日的「元宵節」，傳統上這天吃的其實叫「元宵」，這兩者有什麼不同呢？

根據《食力foodNEXT》說明，無論是湯圓、元宵，都是糯米「生粉」做的；其中，「湯圓」是用糯米粉加水揉成糰，包入餡料後用手不斷搓揉成圓形，表面比較平滑、外觀形狀一致。

至於「元宵」的製作方式則是將餡料切小塊，放在充滿糯米粉的竹篩中，搖晃使之滾動，約莫滾數十次後，取出沾水再放回竹篩內繼續滾動，如此反覆約7～10次，或是邊滾邊灑水，直到粉末逐漸增厚，從餡料搖晃成一顆顆的元宵。

兩者最大的差別在於製作手法的不同，湯圓口感較細膩黏口，元宵形狀較不規則，口感吃起來相對有咬勁，餡料也比較鬆散。

本文授權自今周刊，原文見此。

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