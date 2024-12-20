洗碗習慣用熱水沖水管防堵塞？她揭慘痛經歷「廚房大淹水」 譚敦慈曝正確清潔法

聯合新聞網／ 今周刊
（示意圖／Ingimage）
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【文．林依榕】

洗碗常常油膩膩，尤其是流理台的水管如果卡了太多油垢，最後會造成水管堵塞。因此不少人習慣在洗碗後，將滾燙熱水灌進流理台水管，或是倒進稀釋後的漂白水去除油垢。但藝人林姿佑表示，自己也曾長期這樣做過，最後沒想到竟然是悲劇一場，請水電師傅維修還被唸。

藝人林姿佑在在談話性節目「健康零距離」指出，每次洗碗總是油膩膩很不舒服，有時候就算用洗碗精也不一定洗得很乾淨，所以自己習慣先用熱水沖洗過，再搭配洗碗精清潔效果很好。

但是讓她更困擾的是，除了沖洗碗盤，廚房流理台每次都會留下髒汙，尤其水管都會有異味，臭又黏還會吸引蟑螂，所以洗完碗後，她還會額外燒一大壺熱水，從水管灌下去去除油汙並倒入稀釋的漂白水殺菌。

沒想到某次過年廚房竟然大淹水，才發現流理台水管長期被漂白水、熱水破壞，管壁被溶解變薄最後碎裂，被水電工一再強調千萬不能用熱水沖水管是大忌。

熱水不能沖水管除油汙？專家：可以，但要看水管材質

元氣網報導，裝修學院校長鄧世民表示，倒入滾水不一定會傷水管，但前提是要先了解家中水管的材質及特性。

一般來說，廚房水管是可以承受高溫液體，因為排水管是硬質膠管製成，倒熱水、熱湯不會有傷水管的問題。

可是如果排水管是「軟膠管」或是「劣質水管」，或是安裝不牢固、老舊或是負載量太大，就會影響水管耐熱性導致損壞。

家中排水管如果是軟膠管　譚敦慈教學可以這樣做

無毒教母譚敦慈表示，軟管有一定的耐熱度，酸性或鹼性的清潔劑都不要泡熱水，也不要把熱水倒進酸性及鹼性的清潔劑，這樣很危險。

漂白水加入熱水會產生有毒氣體，會造成呼吸道損傷，直接倒入水管也會破壞環境裡的益菌生物。

那該怎麼清理軟膠管材質的排水管呢？譚敦慈建議，用過碳酸鈉加溫水倒入水管，不僅可溶解排水孔周遭和水管壁的油汙髒垢，避免發出異味及吸引蚊蟲，且不會導致水管受損。

本文授權自今周刊，原文見此

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