傳鴻海擬吃下日產汽車！37年汽車業老將關潤操刀 能重演郭董併購夏普戲碼？

文．劉煥彥

日本多家媒體周三（18日）均引述知情人士的說法報導，今天傳出了震撼日本汽車業的大新聞，也就是虧損累累的日本汽車業三哥日產汽車公司，正與市場老二本田汽車洽談合併，背後一大推力就是台灣鴻海集團有意併購日產。 值得注意的是，為鴻海主導這齣跨國併購大戲的主角，就是現年63歲的集團電動車執行長關潤。 他曾在日產汽車服務33年，最後做到第三把交椅（副營運長），因此鴻海集團內應該沒有人比他更了解日本汽車業。 值得注意的是，目前日產與本田合併案的變數，除了這兩家公司本身，還有掌握約35%日產股份的法國雷諾汽車及信託銀行，以及日本經濟產業省（相當於我國經濟部）。 雷諾汽車是否願意賣股，以及日本主管機關的態度，可能為這齣震撼日本汽車業的大戲，平添更多變數。

日產營業利潤上季年減九成，找二哥本田救援成最佳選項

綜合日本經濟新聞及財經媒體Diamond Online報導，今年8月，日產、三菱及本田等三大汽車業者洽談在「汽車智慧及電氣化」的夥伴關係，惟日產汽車狀況持續不振，在2024會計年度前半年（即今年3~9月）的營業利潤，年減高達九成，而且日產同一時間發布的重整計畫，並未在財報數字上多著墨。

不僅如此，日產汽車最高決策機構的執行委員會，本月11日僅宣布少數人事異動，使得公司內部開始出現愈來愈多不滿管理層的聲音。

身為日本汽車業老三的日產汽車，2023年銷量為337萬輛；身為二哥的本田汽車為398萬輛。若兩家公司合併，將成為全球年銷量第三大的汽車業巨擘，僅次於豐田汽車及德國福斯集團，將足以與外國對手抗衡，也有更多進軍電動車的本錢。

對於日產汽車的最大往來銀行瑞穗銀行，以及主管機關日本經產省來說，日產只有找外援才有生存的希望，只靠自己救自己的生機渺茫，因此兩方都支持日產找上業界二哥本田汽車洽談合併，也就是要由本田出來當白衣騎士，拯救陷入危機的日產汽車。

但其實在檯面下，有意趁著日產生大病時染指它的，已經有好幾組人馬，其中之一就是鴻海集團，而且鴻海已私下表明有意併購整個日產汽車。

由關潤為首的鴻海集團團隊，已經從旁觀察日產的重整進度好幾個月。

鴻海觀察日產多時，傳關潤12月赴法國見雷諾CEO

今年11月，日產汽車宣布全球裁員9000人、產能縮減20%，而如果日產落入鴻海手中，日產進一步「節衣縮食」的措施可能強度更高。

看在最大救星本田汽車眼中，當然不能讓日產白白成為鴻海的囊中物。今年8月日產才與本田締結策略夥伴關係，本田一位高層主管警告，「如果日產跟鴻海走在一起，這個夥伴關係就免談了」。

到了12月，鴻海開始有行動了，日產得知關潤打算去巴黎一趟，拜訪法國雷諾汽車執行長Luca de Meo。

一位日產高層主管表示，「如果鴻海接觸雷諾，想要洽談買下日產的股份，也沒什麼好奇怪的」。

日本媒體報導，日產汽車預定本月23日召開董事會，討論與本田汽車的合併MOU。就目前情勢來看，日產是否能順利與本田汽車聯姻，或是鴻海是否能成功「橫刀奪愛」，一切仍在未定之天。

關潤在日本汽車業資歷37年

關潤在日本汽車業資歷37年，包括在日產汽車就服務33年，最後做到第三大領導人（副營運長），2019年跳槽至全球最大微型精密馬達製造商日本電產集團（Nidec），歷任總裁、執行長及營運長等職位，一度被視為創辦人永守重信的接班人。

他也派駐英國、美國、中國、法國等地，具備多國的汽車生產製造營運經驗，熟悉國際間汽車產業鏈運作。

換句話說，關潤極為熟悉日本汽車業的生態，因此看到了鴻海在乘用車之外的日本汽車市場可能商機。

關潤：鴻海對全球電動車市場長期目標是40%

鴻海高層上半年曾提到，年底前可望與兩家日本車廠，敲定三個專案的合作關係。

對此關潤10月接受日本經濟新聞訪問時表示，其中一個專案的進度大多照計畫在走，另外兩個案子的進度因為價格問題有點緩慢。他提到，有四家日本車廠曾試駕鴻海電動車，對完成度都感到驚訝，認為操控性能與日本車的差異不大，甚至有些地方還更好。

根據美國財星雜誌（Fortune）報導，有市場人士認為，由於中國以外的汽車製造商轉換至電動車的速度較慢，有些大車廠對於電動車的研發放慢腳步，因此可能對鴻海CDMS這種有現成汽車平台，又可以客製化的商業模式有興趣。

關潤在日經訪問中也提到，鴻海對於全球電動車市場的長期目標是40%，但他並未對此多做說明。

劉揚偉2019年底喊出3+3策略，其中之一就是電動車

鴻海董事長劉揚偉2019年6月從創辦人郭台銘手中接棒，同年11月宣示佈局三大未來產業及三大核心技術，作為公司下一階段的成長動能，也就是3+3策略。

劉揚偉擘劃的三大未來產業，條件是現有市場規模龐大，總計規模1.4兆美元以上；年複合成長率（CAGR）夠高，平均大於20%；未來成長契機，也與鴻海本身產業經驗以及優勢具有高度結合，而其中之一就是電動車。

到了2023年初，鴻海宣布延攬關潤為新設立的集團電動車策略長，可見劉揚偉對於EV的雄心壯志有多大。

時間轉回2016年，當時日本老牌家電大廠夏普在連虧多年後，股價慘跌後，終於被郭台銘順利追到手，納入鴻海旗下。

八年後的今天，鴻海是否可能在劉揚偉支持、日本戰將關潤操刀下，入主日本向來視為關鍵產業象徵的汽車工業？相信從日本、台灣到美國，大家都在張大眼睛緊盯。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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