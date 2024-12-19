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「信用卡就可測出牆角直不直…」專家提醒驗屋黃金時間 注意這些地方！

聯合新聞網／ 今周刊
驗屋示意圖。圖／ingimage
驗屋示意圖。圖／ingimage

文．周靖璞

買房對許多人來說是人生重要里程碑，但在付出鉅額資金後，卻因忽視「驗屋」而面臨無盡麻煩。「我是青埔人」社團版主羅姊，多年來致力於推廣消費者買房驗屋的重要觀念，她在《毛利小姐變有房》Podcast節目中，分享第三方驗屋項目流程及小資自行驗屋建議，留意驗屋概念、上網找驗屋清單、準備簡單檢測工具，都有助自行驗屋成功。

最佳驗屋時間

裝修前、交屋時

羅姊開宗明義地指出，買房可能是人生最大一筆花費，現在購屋已有許多合約條款保障，例如：建商有15年結構保固、標準合約中有6個月內漏水負責擔保，但對房屋品質要求見仁見智，並沒有定型化契約保障，因此「驗屋」時機至關重要。

「交屋，就是最好驗屋時機。」羅姊表示，交屋後銀貨兩訖，房子就是屋主的責任，若不事先檢查，一旦開始裝修才發現問題，責任往往就被推給施工方。中古屋因有屋主或租客使用過的痕跡，很多買方會希望能夠「先驗屋，再成交」，但實際上由於中古屋多數仍由前屋主居住，難以在成交前進行完整檢查。相較之下，預售屋的驗屋相對簡單，因建商有保固機制，瑕疵也較容易發現並及時處理。

驗屋公司與建商矛盾

消費者應展現強勢

擔心建商「校長兼撞鐘」驗屋缺乏可信度，許多購屋者會選擇找第三方驗屋公司，羅姊表示，不同公司專業程度與實際作法大同小異，通常都會涵蓋五大項目：牆壁、地板、水電、門窗及天花板。不過她也坦言，部分驗屋公司會過度擴大問題以顯示自身專業，像是將同一面牆的小瑕疵拆分為多個項目寫進報告中，讓消費者誤以為問題很嚴重，也引發建商不滿，當建商認為驗屋公司刻意找麻煩，也會反過來要求驗屋技師出示資格證明，讓雙方陷入對立。

「驗屋目的是讓雙方達成共識，避免後續糾紛，而不是製造矛盾。」羅姊表示，消費者在其中扮演的角色也應更加強勢一些，以專業對專業角度看待驗屋過程，要求負責修繕人員解釋到清楚為止。她也分享一些優質建商做法。例如：某些建商會邀請施工團隊在交屋時向購屋者解說施工細節，甚至一對一回答問題，展現高度責任感。「這樣的透明度不僅提升信任，也減少後續爭議。」

DIY自行驗屋

準備3要點

部份購屋者基於項目單純、預算有限等考量，打算自行驗屋，羅姊提醒三要點：首先一定要對驗屋概念有基本認知；接著可上各大驗屋公司網站下載驗屋清單，依自身房屋狀況挑選在意的點做檢驗；第三，準備簡單檢測工具，例如：水平儀、手電筒和信用卡。水平儀可檢查牆面是否平整，手電筒可凸顯油漆的不平整處，而信用卡則可用於檢查牆角是否直線。

為避免遺漏任何角落，羅姊也提供驗屋公司檢查順序的小技巧，從進門開始，將手放在牆上沿著牆壁移動，這樣可完整走完整間房屋，系統性地涵蓋所有空間，比隨機檢查更有效率。她表示，透過展現你對專業的有備而來，建商就會尊重並謹慎面對你的要求。

羅姊鼓勵購屋者，無論透過專業驗屋公司，還是自行檢查，驗屋最終目的是讓自己安心入住，即使資金有限，也不要輕忽驗屋的重要性。她也表示，如果有一天建商和消費者可建立互信基礎，自行保障交屋品質，讓消費者不必擔心細節問題，相信可減少不少糾紛。「我們希望終極的驗屋，就是不用驗屋。」

初驗結果請建商或設計師協助修繕後，擔心仍有瑕疵，是否可要求複驗？歡迎收聽本集的《毛利小姐變有房》聽更多 https://lihi.cc/Hc6cV

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本文授權自今周刊，原文見此

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