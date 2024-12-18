外匯股Q4匯兌收益大補…10檔強勢美元受惠股出列 「最壞情境」台幣此時見33元

【撰文‧龔招健】

今年10月以來，美元指數向上拉升，新台幣匯率則明顯走弱，這雖不利於台股大盤指數表現，卻有利於賺取美元外匯的外銷廠商。

今年第三季，新台幣兌美元狂升值7.99角或2.46％，進入第四季卻開始大轉向。受到美國總統大選及市場避險情緒影響，美元指數向上拉升，相對之下，10月至11月底新台幣累計貶值達到2.4％，12月以來截至13日雖大致持平，但貶值的趨勢並未改變，而此趨勢也有利於產品以美元報價的外銷企業。

今年10月以來，新台幣走貶明顯反映川普重返白宮的預期心理，以及關稅貿易戰將升高的市場避險情緒。尤其川普關稅戰的首要目標為中國，人民幣走弱之下，也讓所有出口導向的亞洲國家貨幣「易貶難升」。

專家分析，中國為了對沖川普將大幅調高關稅的壓力，明年上半年料將進一步放手讓人民幣貶值，而且中國為提振內需實施財政刺激和貨幣寬鬆政策，也增加人民幣貶值壓力。摩根大通估計，若川普對中國商品加徵60％的關稅，人民幣兌美元可能貶值10％至15％。

美元恐走強 估至明年上半年

展望明年，富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，新台幣匯率將「先弱後強」，即上半年表現較弱，下半年較強，在「最壞情境」（全球經濟成長同步放緩）之下，上半年新台幣兌美元匯率最低可能下探33元（今年12月13日收盤價32.508元），全年約在31元至33元之間。

新台幣貶值代表國際熱錢回流美國，短期會壓抑台股漲勢，但以外銷為主的台廠實質上受惠，預估今年第四季匯兌收益將頗為可觀（包括第三季匯損回沖），相關財報值得期待。

以台積電（2330）為例，每當新台幣匯率貶值3％，估計拉抬毛利率約1個百分點。第四季輝達新款晶片GB200開始出貨，挾高單價、先進製程高產能利用率及新台幣貶值助攻，市場預期台積電第四季獲利將優於原先公司發布的財測估值。

除了台積電，台股中還有不少新台幣貶值受惠股，例如深耕汽車鈑金零件售後市場（AM）超過30年的耿鼎（1524），具備自行開發和製造新鈑金模具的能力，而且開發新模具的速度相對快，長期累積大量模具，通過美國合格汽車零件協會（CAPA）認證的產品線相當齊全，形成重要的競爭優勢。

由於汽車原廠的零組件愈來愈貴，美國車險龍頭State Farm在2022年的六月宣布，擴大使用副廠零組件，主攻北美AM市場的耿鼎明顯受惠，加上產品組合優化，近年毛利率上升，獲利明顯成長。

美國目前汽車保有量約達2.5億輛，且平均車齡超過10年。通常車齡超過5年，車主在維修時就會更加傾向採用AM件，而冬天是汽車碰撞事故的高峰期，也是耿鼎的營運旺季。

上銀復甦 鴻海本益比偏低

上銀（2049）是精密控制與自動化關鍵零組件大廠，主要生產及銷售滾珠螺桿（占營收21％，全球第三大）、線性滑軌（占營收62％，全球第二大），近年營運低迷，積極從工具機、自動化設備，跨入工業機器人、半導體領域。隨著歐美工具機與自動化設備需求復甦，公司預期今年第四季有望淡季不淡，明年將重回成長軌道。

鴻海（2317）是伺服器組裝製造龍頭，與輝達合作密切，採用輝達新一代GB200的AI伺服器出貨，明年可望大爆發，AI伺服器營收有翻倍成長機會，占其整體伺服器營收五○％以上。法人樂觀預估，鴻海明年EPS（每股稅後純益）將挑戰17元，較今年（預估EPS11元）大幅成長，近期股價漲多拉回，本益比相對偏低。

此外，中磊（5388）是電信寬頻設備大廠，北美電信客戶占大宗，今年前三季營收較去年同期衰退，主因是網通市場庫存去化時間較原先預期更長。今年營收與獲利雖不如去年，但由於產品組合改善，公司預期明年可重回成長軌道，法人預估今、明年EPS分別約7.6元、8.7元。

艾訊（3088）是研華集團旗下工業電腦廠商，儘管歐美主力客戶需求仍低迷，但今年前三季EPS仍達5.28元，表現優於預期，是國內同業當中少數表現較佳者。公司預期第四季營收與第三季持平或略減，全年預估EPS可超過7元，與去年相當，明年則力拚雙位數百分比成長，而AI相關專案預計在明年下半年貢獻營收。

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