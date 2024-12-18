泵浦大廠二代轉型 攻黃仁勳口中的AI伺服器散熱關鍵…台達電也主動上門 營收創新高

【撰文‧曹悅華】

一家近一甲子的泵浦大廠，靠著不斷創新研發，搶下台達電等電子廠訂單；在第二代接班4年後，大井今年營收、獲利都將創下歷史新高。

走進一間位在新北三芝千坪大的廠房，裡頭正生產著一台台的泵浦。很難想像，這一台不起眼的零件，竟是輝達創辦人黃仁勳口中，協助AI伺服器散熱關鍵。

泵浦：如同人類心臟，透過血管把血液輸送到各個地方去，是移動流體的重要裝置，由泵跟電機組成。

這裡，是1967年創立的台灣泵浦廠商龍頭大井，該公司在全球有上千家客戶、外銷逾40國，從民生用的抽水馬達，到工業用切銷機都有使用他們的產品。4年前，他們跨足電子廠，負責生產AI伺服機櫃冷卻液分配系統（CDU）水泵，連台達電都主動找上門。今年，大井將在12月18日，以每股51元的承銷價上櫃掛牌。

攤開大井財報，今年前11個月，大井營收已達14.6億元；前三季每股稅後純益（EPS）2.66元，皆是歷史新高。

二代改革、創新 迎向新藍海

表面上，大井營收、獲利創高，是受惠於AI熱潮，但其實，能搭上這班順風車的關鍵，來自於二代接班的改革。

時間回到2019年，當時，大井僅是營收10億元、獲利1100萬元的公司。眼看公司準備投入資本市場，創辦人黃秀雄也決定將公司營運重擔交給二代。

2020年，黃秀雄大兒子黃景豐正式接掌董事長，女兒黃錦雲擔任總經理，另安排女婿沈建華出任技術長，最小的兒子黃景成則為國際業務副總。這群二代幾乎一出社會就進入大井，從基層做起，具備20到30年經歷。

「接班後最大不同，是改打團體戰！」這群「二代軍團」接受本刊專訪時異口同聲說。

原來，在他們眼裡，黃秀雄就像一位「超人」，包辦公司大小事，但隨著公司擴大規模，打破過去「一個人說了算」的傳統，就成為他們的共識。

舉例來說，這群二代掌門人觀察到，大井明明具備泵浦研發、製造的能力，毛利率卻僅有兩成，於是，接班頭一年，他們召開策略委員會，黃景豐就業務角度提供成本建議，黃錦雲則分析公司財務，最後拍板三面向降低成本。

首先，他們先調整供應鏈，利用新型複合材料的高可塑性，實現射出成型免加工，交期從傳統的4至6個月縮短至僅需4至6天。另外，他們也引進自動繞線機等智慧化設備，改善零組件生產手法。

同時，他們也大膽在產品設計開發階段，導入軟體事先模擬開模，過去常要花1年以上時間試錯，如今單一模具驗證可縮短到半年內，且準確度可提高到9成。

「光是導入開模的軟體就要砸上百萬元，對老一輩來說是個高額數字。」沈建華點出以前不敢做的原因。如今，大井毛利率已提高到3成，庫存成本也降了5％，印證這群二代的大膽投資，確實有助於公司獲利提升。

與此同時，大井靠著不斷進化，建立護城河。黃景豐回憶，大井某項產品一賣就是四十年，但效率一直在進化，零件也跟當初完全不一樣，「父親不斷灌輸我們這一代，泵浦須一直創新。」

從大井草創初期就合作的泉興電機董事長黃明朗透露，傳統家用泵浦耗電、聲音又大，但大井主動升級成離心式，不僅小聲又省電，近10年還往變頻走，「走得快讓各行各業都願意與大井嘗試合作」，如今每年仍向大井購買3萬台泵浦。

砸千萬建實驗室 拚技術領先

「研發創新能力是我們的最大優勢！」黃景豐和黃錦雲強調。原來，大井每年撥出營業額4％作為研發費用，還斥資千萬元建立泵浦與馬達雙動力實驗室，是台灣唯一獲得全國認證基金會（TAF）、德國萊因綠色產品標誌（TÜV）認證的雙動力實驗室；公司並擁有抗菌、節能與靜音等高達119項專利。

2022年時，看準大井泵浦的節能功效，已符合最高效率等級（IE4）馬達，且國內只有大井具備符合科技水泵的解熱能力，台達電主動找上大井製造AI伺服冷卻機櫃泵浦。

「當時台達電只給了一張『寫滿規格的紙』。」沈建華回憶當時情形。後來，大井團隊花了半年時間研發，並取得驗證，成功拿下台達電訂單。而他也透露，不只台達電，目前已經有2、3家電子大廠主動上門跟大井合作。

儘管目前，電子業訂單僅占大井營收約1％，但明年訂單效益將陸續顯現。這也意味著，大井成功領先國內同業，跨足電子廠散熱應用。

看似轉型有成，但黃景豐不諱言，中國低價競爭，仍是最大挑戰。而他也表示，除了持續研發降噪、無毒功能，提升附加價值外，也會持續爭取AI伺服器在內的散熱產品訂單，目標是3年內電子業訂單占比達1成。「畢竟科技泵浦因技術門檻高，較不容易受到削價競爭影響。」他強調。

席捲全球的AI浪潮，確實讓長期在傳統產業耕耘的大井賺到一波機會財，但如何在保有本業競爭力的同時，擴大在AI市場的布局，才是考驗大井二代能否帶領公司成功轉型的致勝關鍵。

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