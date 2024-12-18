把別人做不好的事做好…「樂居網」用資訊透明吸流量 明年將上興櫃

文．彭蕙珍

「樂居於2017年上線後，改變了很多人買房子的決策，因為我們讓房價透明化，資訊更容易搜尋。」 樂居創辦人李奕農有感於房地產價格和資訊不透明，儘管當時政府已推出實價登錄，卻礙於資料雜亂、很難搜尋，興起不如自己做一個以使用者需求為主的網站想法。 2014年底，才32歲的他向親友募資650萬元創業。架構網站時，以「地圖」方式呈現區域房價，一上線立刻在業內造成轟動。2020年樂居官網月流量已突破百萬，現在一個月有120萬名不重覆使用者。 根據Similar web網站流量，樂居僅次591房屋交易網，是台灣第2大流量房產網站。為了永續經營並招募優秀人才， 2021年第4季於創櫃版掛牌，預計明年上興櫃。

「一開始創業不會想到如何獲利，只要將有興趣的事做好。」

李奕農讀的是地政本科，研究所畢業後進入房仲業，曾擔任信義房屋仲介，並在遠雄建設研展室從基層當到科長。

在研展室時，他做的是總經及產品分析工作。在挖崛、整理資料的過程中，他發現房地產資訊非常雜亂，「以買賣方來說，最需要知道的資訊是什麼？第一眼就能看到單價，一坪要出多少錢？單價要正確，必須拆算車位，也要和相同類型房子做比較。」

他舉例：「在同一個路段有國泰的建案，一坪80萬、其他建商一坪賣50~60萬，我從房仲到研展室學會歸類，要讓消費者明瞭房價的差異性，並一目瞭然。」當時市場上沒有這樣的網站，於是構思創業。

受Rich Barton啟發 他也想「翻轉螢幕」

他受到線上房地產網站Zillow及美國旅遊網站Expedia創辦人Rich Barton「翻轉螢幕」的啟發，「在閱讀Rich Barton的故事時，他談到創辦Expedia的概念源於，不管是房間或是機票都在櫃台人的手中，他想要做一件事：把螢幕轉過來，讓使用者可以直接看，並且訂購。」

房地產也是一樣，房屋的價格都在仲介手中，他想「翻轉螢幕」，「在研展時我都在做分析的工作，那些資料都是用人工方式匯整，有沒有辦法以自動化的方式產出，讓房價和資訊透明、更好理解，這件事是有價值的，至於如何變現，先做再說。」

看到別人沒有做好的地方，成為他的創業項目。

花2年架網站 資訊透明吸流量

非技術背景出身的他，成立公司的起初，先將技術外包，因有感於外包做不到他想要的，進而決定聘請工程師。

耗費2年時間，終於架設好網站，他無奈道：「上線前650萬資金就燒完了。」

不過，他對樂居極具信心，「我們是業內唯一且資料正確的網站，房仲覺得好用，就會一傳十、十傳百的推銷，加上Google自然搜尋及媒體報導，湧入流量。」

他解釋，樂居是市場上，唯一能夠真實還原門牌房價的網站，「最早政府公布的實價登錄只有區段門牌，我們透過撰寫程式，以大樓特徵找出幾號、幾樓，何時交易和成交價，資訊免費提供房仲及消費者參考。」

樂居的做法，改變了業界交易生態，「很多人在買賣房子前，都會進來樂居查價格，再來談。」

曾經擔任過房仲的他，了解行業弊端，「你要買房，我給你看比較高的價格；你要賣房，我給你看比較低的價格，仲介在後台就可以篩選資料。」

他說明：「我們想要讓大家有個參考價格，不再『憑感覺』或受『話術』影響、買賣房子。」

營收爆發性成長 受疫情波及小虧損

因資金有限，樂居最早只做雙北社區大樓，慢慢往南拓展，2020年建立高雄房市數據，今年10月雙北公寓房價正式上線。

李奕農解釋，在做樂居時，他想做好三件事，一、房價透明化，二、資訊更容易閱讀，三、敏捷開發，先解決一部分人的需求，當網站上線後再從使用者的反饋，修正並開拓其他市場。

樂居一上線就成功，2017年營收97萬元，2018年成長為2587萬元，其中高達9成營收來自於代銷、建商於站內投放的廣告。2019年營收3592萬元，達到損益兩平，2020年營收近5千萬元，2021年將實價登錄資訊擴展到全台，再度成長。

李奕農指出，樂居於2021年有爆發性成長，除了受惠於將實價登錄資訊擴充至全台外，還有當年7月1日政府的實價登錄改版。

「那時做了一件我自己也覺得蠻厲害的事情，7月1日政府公告，在事前我們模擬會公告那些資訊，預留好欄位，公布的3天後上架新資料，7月3日中古屋、新成屋、預售屋都能查得到房價，流量再翻一倍。」

然而，受疫情三級警戒影響，加上看好未來擴張2倍人力，儘管2021年營收再成長，突破5千萬元，仍虧損1千萬元。

2年前加入驗屋 廣告仍占7成

此時他認為，公司不能只靠廣告收入，2022年加入驗屋。李奕農指出，驗屋市場一直都在，卻沒有規模的經營者，隨著消費者意識抬頭，慢慢發展為產業。現在樂居一年可驗3千多間房子。

今年上半年房地產景氣大好，雖然下半年受政府打房政策影響，今年營收可以做到2億元。他指出，建商在最不景氣時仍要推案，持續有廣告收入，約占目前營收的7成。

未來，他將會投入物件刊登市場。他觀察，目前的售屋網有不少物件重複刊登，對購屋者來說是個困擾，「消費者在生活上有那些不便利，我們要協助解決。」雙魚座的李奕農，善於透析消費者所需，找到痛點，開創事業。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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