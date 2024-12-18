先蓋毯子再蓋棉被錯了？怎麼才能好好「冬眠」 專家教4種正確蓋法

文．翁申霖整理

這幾天強烈冷氣團來襲，全台冷颼颼，睡覺時不少人會再加條毛毯來保暖，但究竟要怎麼蓋才能真暖到天亮？應該先蓋上毛毯再蓋被子，還是先蓋被子再蓋毛毯？對此，有睡眠專家出面解惑，教大家正確蓋被的順序，保持睡覺時身體暖呼呼。

日本電視節目《ZIP！》邀請睡眠專家Hirano Mari教大家正確的蓋被子方法。首先，一般常用的被子可以按材質分為4大類，分別是羽絨被、羊毛被、棉被，以及聚酯纖維被。

其中，上述4種材質皆有不同特點，譬如羽絨被重量輕且保暖；羊毛被吸濕效果強也保暖；綿被重量適中、吸濕性強；聚脂纖維被則相對較耐用。

先蓋毛毯還是被子？睡眠專家解答

節目利用這4種材質的被子進行實驗，發現隔絕冷空氣和鎖住暖空氣的效果有很大的差異

◎羽絨被、羊毛被的正確蓋法

Hirano Mari說明，由於羽絨被和羊毛被保暖程度較高，使用這2款被子時，應先蓋被子鎖住暖空氣，上頭再蓋毛毯，避免溫度流失。

◎棉被的正確蓋法

至於棉被的話，由於棉被的吸濕力強，睡覺時排出的汗水容易被吸走，保溫效果較差，容易越睡越冷，可以先蓋毛毯再蓋棉被，避免濕氣被抽走，以保持體溫。

◎聚酯纖維被的正確蓋法

最後則是聚酯纖維被，相較於其他材質，聚酯纖維的散熱效果、透氣性較弱，Hirano Mari指出，聚酯纖維被的吸濕能力也較差，容易積聚汗水，同樣先蓋毛毯再蓋被子，保暖效果會較好。

Hirano Mari提醒，蓋兩層時若不想讓毛毯移位，就得留意毛毯的正反面。

無論毛毯是蓋在被子上面或下面，都要將「觸感較粗、密度較低、沒有縫上標籤的毛毯底面」朝向被子，借助毛毯的摩擦力來防止毛毯滑走，睡覺時就可以保持溫暖，不會被半夜冷醒。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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