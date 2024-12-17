棄高薪返台當家庭主夫1年...前台積高管勇於斜槓：現在做的 以前都沒做過！

文．周靖璞

「興趣與收入該如何選擇？」這是許多人在職涯中面臨的難題。前台積電高階財務主管郝旭烈分享自己曾做過100種工作經驗，建議正在職涯中迷惘的人，別把二選一做為唯一解方，要把想法轉化為作法，不斷嘗試找到自己熱愛的事業，持續投入並成為專家，才能享受品牌效應帶來的成就。

有興趣還是高收入？

矽谷創投家的工作哲學

「興趣與收入，究竟該如何選擇？」郝旭烈指出，這問題本質在於人們往往以二選一方式思考，卻忽略學習與探索的重要性。

「如果做一個薪水很高但你不喜歡的工作，你就無法投入全副心力，這樣的生活終究難以持久。」郝旭烈表示，找到自己熱愛的事物就會持續投入學習，就有機會成為領域內的專家，而成為專家後會產生品牌效應，薪水一定會有所突破，所以並不需擔心選擇了興趣就注定領低薪。

郝旭烈分享美國矽谷創投家納瓦爾（Naval Ravikant）故事，由於是移民家庭，童年時母親經常將他留在圖書館，這段經歷讓他在閱讀與自我學習中，形成獨特工作哲學。他認為自己應該追求「高時薪」工作而非「高年薪」，提高時薪價值，才能獲得更多時間給自己，投入其他對自我成長有價值的活動。納瓦爾給自己設定「時薪5千美金」目標，在尚未達標前的所有工作都只是階段性質，當他找到時薪5千美金且是自己喜歡的工作時，別人將再也無法追上自己。

悲觀者正確，樂觀者前行

多嘗試才能累積選擇

「總有人會跟你說想清楚再行動，但你沒辦法用過去有限能力，想清楚你未來無限的潛力。」

郝旭烈分享，自己在台積電工作時，每年都跑去別的公司面試。目的了解自己的市場價值，同時了解自己職位在別間公司工作內容是否有所差異。他在台積電時期，曾接觸過30種以上性 工作，從工業工程、製造部、光罩管理、layout設計、成本計算、產能規劃等，機會出現時他從不預做假設目標，都勇於「搶著做」，做了才知是否適合自己，也為自己後來的職涯加分。

郝旭烈指出，很多人希望做喜歡的工作，卻先困在不知自己喜歡什麼的迷思裡。「悲觀者總說沒辦法，就不會去找辦法；樂觀者也許達不到，但願意去嘗試。」他鼓勵想踏出改變第一步的人，效法電影《阿甘正傳》裡的阿甘，無論跨領域學習、嘗試新技能、還是換跑道，唯有行動才會知道自己是否喜歡，並累積更多選擇機會。

經營自我價值的核心策略

注意力 > 時間 > 金錢

「人生最大財富不是金錢，是注意力。」

在現今高度競爭時代，「斜槓」經營自媒體成為許多人提升個人價值與影響力的重要途徑。郝旭烈引述《通往財富自由之路》一書作者李笑來核心概念，認為人生中最重要財富是「注意力」。

「先交友、再交心、後交易」郝旭烈表示，所謂KOL或IP就是透過大量分享與曝光贏得別人注意力，當注意力花在你或你的商品時，就賺取到他人的「時間」，有了這些前提，才有機會賺到他們的錢。「多學不同東西是對自己大方，樂於分享是對別人大方，這些價值交換就會讓你與別人連結更深，得到他們的注意力。」

郝旭烈提醒，吸引別人注意力不應依靠「削價競爭」。反而應思考，什麼樣的模式才可收到對得起自我價值的費用。他以自身講師身分為例，講師提供觀念賺取收入而非時間。所以真正的目標應是提升自身價值，使你的作品與服務值得更高的報酬。讓自己有時間輸入更多能力，才有辦法輸出更高價值的東西給別人。

不想把時間都交給公司，想要斜槓賺取額外收入，郝旭烈在節目中分享好的斜槓工作應具備的條件與心態，歡迎收聽最新一集《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/u6qpk

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

平凡家庭主婦，為何能年收600萬？給自認「沒有專長」的你：接副業7個觀念，領死薪水也能財富自由

新北一坪100萬是瘋了！顏炳立：年輕人不懂房市有春夏秋冬…2025年有人賠錢7折賣屋？他回3個字

00929不會孤單！這些季配高息ETF也可能砍股息…明年5-6%股利率合理，股市包租公該怎麼當？

中國一場盛宴讓南韓半導體老闆全醒了 韓企業「必要1能力」大敗：再10年我們恐怕都消失了

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】