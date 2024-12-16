天冷大啖薑母鴨 男「大血管撕裂」倒地...搶救10小時不治！醫：這症狀超致命

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示意圖／資料照
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文．翁申霖

時序已過立冬，在冷空氣不斷發威的情況下，不少人會選擇「進補」來保暖身子，不論是薑母鴨或是羊肉爐，都是許多台灣人的心頭之好。只不過，進補之前也要先衡量自己身體的狀況，畢竟……冬天是心血管疾病的好發季節！

台安醫院心臟血管外科醫師袁明琦在《醫師好辣》健康節目中分享，一名60歲男子在某一冷天與友人吃薑母鴨聚餐，不料，本身患有高血壓、高膽固醇的他竟在吃飽後，剛走出店門外就突然倒下，送醫診斷後，袁明琦表示，該患者的「心臟大血管整個撕裂開」，歷經10多個小時仍回天乏術。

袁明琦指出，這名男子本身就有高血壓、高膽固醇的病史，且控制不佳，吃完薑母鴨後還沒走上車就倒地昏迷，「身邊友人還以為他喝醉在一旁嘻弄，沒想到送急診一量血壓，竟飆到220mmHg」；經電腦斷層一照，此症狀為致命率極高的主動脈剝離，離開心臟的大血管整條撕裂，手術10多個小時仍救不回男子性命。

袁明琦說明，天氣一變冷會讓血管會收縮，當喝了熱湯、酒類後又會讓血管放鬆，「一放鬆、血往下沉，你到腦部的血液本來就不夠」，這時若又跑到戶外驟冷的環境，血管在短時間內又收縮起來，「一上一縮，又上不去」，就會立刻倒地，袁明琦警告這是非常危險的事情。

主動脈剝離恐釀猝死　50歲以上男性是高危險群

萬芳醫院副院長、心臟血管外科主治醫師施俊哲表示，急性主動脈剝離就如同體內有一顆不定時炸彈，一旦發生若未能迅速就醫，一半以上的病人會在病發後48小時內死亡，嚴重時甚至會猝死，每年奪走許多人性命，其中包括很多壯年人。

另外，主動脈剝離也很有可能造成各個器官缺血、壞死，嚴重性不可輕忽。

主動脈剝離的高危險群是50~70歲男性，男性發生人數約為女性的2倍，造成原因如下，尤其是高血壓控制不好，忽高忽低，是導致主動脈剝離最常見的因素。

1. 高血壓控制不好

2. 先天性主動脈狹窄

3. 先天性主動脈畸形

4. 心臟手術後遺症

5. 馬凡氏症候群

6. 胸部外傷

此外，氣溫驟降、換季或熬夜也很容易激發主動脈剝離急症，建議上述高危險群的人定期監測自己的血壓，並按照醫囑治療，才能避免發生突發的意外。

如何脫離主動脈剝離的威脅？施俊哲指出，針對主動脈剝離的治療，依病情不同而有不同治療的方式，包含手術、藥物。若是曾發生過主動脈剝離的患者，平時一定要控制好血壓、戒菸、避免三高、劇烈運動。

針對一般民眾，同樣要控制好血壓、血糖、血脂，遠離心血管疾病，並保持良好生活習慣、適度紓解壓力、避免過度勞累。

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本文授權自今周刊，原文見此

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