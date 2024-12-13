可米小子曾少宗曾陷7年低潮 41歲入圍金鐘獎男配：不強求了「也許突然能發芽」

【文．彭蕙珍】

曾少宗20歲就以偶像男團「可米小子」出道，21歲被柴智屏選中，主演偶像劇《愛在星光燦爛時》。一出道就擁有滿手好牌，卻在23歲時跌入生谷底。 長達7年的低潮期，他不被演藝圈看見。為了生活，只好退居幕後。第一次當《許涼涼與她的少女們》美術指導就入圍金鐘獎，2022年以《比悲傷更悲傷的故事：影集版》入圍金鐘獎迷你劇集男配角獎，證明了自己的演技。 43歲的他感悟：「長大後你會發現，曾經很努力想要抓住的東西，不會在你想要的時間給你，每個人都有他的時間點，它會發生就是會發生。」 「可是你一定要努力，要朝著信念的方向走。」

「我好像《腦筋急轉彎》動畫中的靈魂，原廠設定就是要當個表演者。」

「小時候我就很喜歡被大家看的感覺。」長相極為帥氣、可愛的曾少宗，在幼稚園時就會爭取曝光機會，「我會主動和老師說，我要當樂手；聖誕節、園遊會等節日會到台上跳舞。」

「在台上我還是會緊張，但是很開心，時間好像被暫停的感覺。」

專科加入話劇社，土法煉鋼，看書自學表演。他熱衷參與各式話劇比賽，擔任校園演唱會主持人。

▲曾少宗天生熱愛表演。圖／陳睿緯攝

20歲成為偶像歌手 在校卻被霸凌

為了學表演，不過17歲，就獨自搭車北上，參加綠光劇團的表演課。20歲在電視節目中看到打造F4的經紀公司，正在招募男團的訊息，立刻報名。

外形好、歌喉佳，他從千人海選中脫穎而出。再經過3個月的激烈淘汰賽，獲選為「可米小子」男團成員。

▲曾少宗20歲就以偶像男團「可米小子」出道。圖／幸星娛樂提供

「那時候我還在念書。」回到校園，他並未因明星光環加持、被同學喜愛，相反的，一直被霸凌。

「那個年代對於自我表現這件事是很隱諱的。」即將畢業時，一回返校，在系布告欄看到一張海報，寫滿謾罵他的文字，「當發現是同班同學寫的，我好傷心，把海報撕下來，跑廁所哭了好久好久。」

就在此時，他腦中突然閃過一個念頭，「我告訴自己，如果我真的想做這件事（表演）、走這條路，從這一刻開始我不能再哭；在打開門的這一刻，這些發生的事情都和我沒有關係。」

媽媽也曾告訴他，「既然你選擇自己想要做的事情，就不要在乎別人。」

「可米小子」3年解散 想當演員吃很多苦

「可米小子」時期，他當歌手、發行唱片，在香港紅墈體育場辦演唱會，更在柴智屏的安排下去演戲、擔任偶像劇男主角。一切的好牌在23歲這年嘎然而止。

「可米小子」唱片賣得不好，3年就解散。想當演員的他，奮力在演藝圈找尋演出機會。

有一段時期曾少宗很排斥自己是個偶像歌手，「我們被認為是含著金湯匙進入演藝圈，大家會覺得我是被唱片公司保護得很好的歌手，長得好看、穿著華服站在舞台上，他們不覺得我會演戲，不太會給我機會。」

為了當演員，他吃了很多苦，被導演罵是常有的事。因為實在是太愛表演，他展現無比韌性，「我不想退出演藝圈，這些更燃起我的鬥志。」挫折讓他站得更挺。

工作人員太辛苦 專注表演、演出舞台劇

「23歲到30歲，我低潮了7年。」他種花、養狗，努力的看電影、看劇，去上表演課，研究表演。為了生活，到醫美診所當公關，近2年的上班族生活，他發現自己無法被圈在辦公室。

那段時期，他和話劇社學長姐合開設計工作室，做商業設計，受邀擔任《許涼涼與她的少女們》美術設計。

第一次擔任美術指導，就入圍第50屆金鐘獎「最佳美術設計」，「入圍當下那一刻覺得，我想要入圍演員，怎麼會是美術設計？」連他自己也大感意外。

▲第一次擔任美術指導，就入圍第50屆金鐘獎「最佳美術設計」。圖／幸星娛樂提供

短暫的幕後工作經驗，讓曾少宗更加篤定自己的想法：「我還是當個演員就好，演員幸福多了，只要把表演顧好就好了。」

受邀到綠光演舞台劇 從零學起

他一直沒脫離表演，2016年受邀演出偶像劇《你是春風我是雨》，在拍攝《幸福不二家》時，和吳定謙是同劇演員，因而結緣。

當時，綠光正在籌備《當妳轉身之後》舞台劇，吳定謙邀他參與，飾演主角王琄的學生。

「當定謙找我時，我很訝異，因我沒有劇場經驗，誠惶誠恐，又和琄姐、北安老師、吳 SIR（吳念真）等人合作，一開始有點懼怕，這麼好的劇團，這麼厲害的老師們都在這裡。」

那年他34歲，從零學起，「我被琄姐、定謙導演重新敲掉，完全碎掉了，在劇場裡再一點一點把我捏起來。」

「《當妳轉身之後》是討論生死議題，我花很多時間在做角色劇本的功課。」自此，他更勇於觸碰各種角色。

▲曾少宗（左）參與《當妳轉身之後》舞台劇。圖／綠光劇團提供，張大魯攝影

入圍金鐘配角 對父母有交待

2022年曾少宗演出《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，入圍金鐘獎迷你劇集男配角獎。公布入圍那天是11月18日，正好是他生日，「接到電話時，我和經紀人都哭了，終於輪到我了，我覺得好像可以和爸媽交待了。」

「當我在演戲時，不能抱著得獎的心態去演，入圍和得獎是演員生涯的紅利。」

▲曾少宗（右）演出《比悲傷更悲傷的故事：影集版》入圍金鐘獎，左為導演。圖／幸星娛樂提供

為了打電玩而學日文的他，近年赴日本發展。自出道以來，他的外形深受日本人喜愛，接過廣告，也擔任日本某些城市觀光大使。

▲曾少宗近年到日本拍攝戲劇。圖／幸星娛樂提供

不斷跨界 相信宇宙安排

上升在水瓶座的他，自認為是2.5次元的人，「我的思路好像和別人不同。」他出版過2本書，還會寫詞，受邀到電玩公司當動態捕捉演員，不停的跨界。

對於未來，曾少宗說自己不會特別去想，「我希望不管是表演或是人生，都可以保持餘裕、讓我處於舒服自在的狀態。」

他很喜歡《牧羊少年奇幻之旅》，「一群商人帶著駱駝在沙漠上行走，帶路的領隊會仰望天上的星星，他知道只要朝著星星走，方向就正確了；遇到大石頭或是流沙，繞路就好。」

▲曾少宗學會了放鬆自己。圖／陳睿緯攝

在演藝圈浮沉20多年，現在的他學會放鬆，不過度強求結果，「我很喜歡樹，有些樹當你期待它冒芽、很努力的灌溉澆水時，就是不發芽，然而，在某天你起床的時候，它突然發芽了。」

「好像人生真是這樣，你不可以太去執著的期待很多事情；你當然可以有夢想，夢想是信念，又不能緊緊抓住它。」

也許，未來，在某一個不冷不熱的日子，他一直等待的東西會忽然發芽，「我相信宇宙會幫我安排一切事情。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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