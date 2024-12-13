張忠謀再談黃仁勳「佩服他品格」！親揭11年前為何挖不動他 敵對基辛格？

【文．林韋伶】

台積電創辦人張忠謀週一（12/9）出席《張忠謀自傳》全集新書發表會，除了分享自己在自傳中記錄的精彩「危機與轉機」外，也由遠見‧天下文化事業群發行人兼事業群執行長王力行代表媒體發問，張忠謀針對當初攬才為何曾找上輝達創辦人黃仁勳，以及對競爭對手英特爾、三星的困境，都給予忠實的評論。

對於外界傳聞張忠謀曾兩度找上黃仁勳加入台積電，王力行代表媒體提問：「是看上黃仁勳的哪些特質？」對此，張忠謀先澄清：「我跟他談過兩次，但因為時間僅相隔機週，大概2、3週，所以只能算一次。」

張忠謀眼中的黃仁勳 有品格、視野、專業

提到黃仁勳吸引他的特質，張忠謀評論自己認識他10多年，「對他的品格很佩服」，盛讚他是具有「品格、視野，以及專業」的人才。

張忠謀也解釋，如果以半導體業的發展來看，自己與英特爾的兩位創辦人羅伯特諾伊斯、高登摩爾算是「第一代半導體人」，而黃仁勳則屬於第二代或第三代半導體人，可謂是「電腦科學家」，主要聚焦怎麼設計半導體。

張忠謀也提到，當初找上黃仁勳只是初步接觸，「看他是否有興趣，結果他沒有興趣，因為他當時已經有工作了」。張忠謀也理性分析，即使黃仁勳在2013年時表示他有興趣加入台積電，後續「要過的關也不少」。

原來，因為當時黃仁勳有輝達約7.5%的技術股權，張忠謀說：「這是有責任的，即使他可以走掉，但7.5%的輝達技術股權，台積電也不可能讓他保留的。就像我自己，我沒有任何重要客戶的股票，因為要公平。」就因為有許多細節問題要處理，張忠謀想網羅黃仁勳的想法沒有辦法往下走。

怎麼看英特爾、三星的困境 張忠謀點出兩大公司問題癥結

至於對台積電來說，從第一張訂單開始，就有幾十年互動、既競爭又合作的英特爾，現在面臨巨大危機，張忠謀怎麼看？對此，張忠謀先說：「我一直把英特爾當作朋友，不論是個人或公司也好。個人方面，我跟英特爾兩個創辦人可說是半導體的第一代，開完會之後會去喝啤酒、吃飯、唱歌，然後再回旅館。」

除了兩位創辦人外，英特爾後續幾位執行長，跟張忠謀也都有友好的關係，只有跟最近「被離職」的執行長基辛格是敵對的，但張忠謀也爽快說：「但他現在走路了，所以不算了。」

被問到英特爾是否有來跟他請教對策？張忠謀誠實回應：「他們沒有來問我，我也不要他們來問我，我想他們也不會來問我，我也不想要他們來問我。」

儘管如此，他還是簡單分析了英特爾現在可能的困境：「我不知道他們是要再找一個新策略、還是要找新執行長。他們又好像是兩者都要找，也就是目前既沒有新策略，也沒有新執行長，這是很難的。」

張忠謀指出，相信英特爾在4年前雇用基辛格時，就是面臨董事會對未來策略沒有定見的窘境，但他們也不喜歡時任的執行長，因此萌生找新執行長的念頭。「找人時就看誰講得好，結果是基辛格最好，我跟他見過兩次面，他口才很不錯。」

但現在從結果來看，基辛格似乎沒有逆轉英特爾劣勢的能力，張忠謀認同英特爾現階段的確面臨一大難題，認為要解決難題的重點是：「董事會怎麼想？只是想要換掉執行長，還是想要改變策略？」

至於談到另一位競爭對手韓國三星，張忠謀則坦率指出：「三星是技術的問題，不是行政或策略問題，韓國最近的混亂對公司經營也沒有幫助，但他們主要還是技術問題。」

自傳還有第三冊？張忠謀這樣回…

最後王力行則問到：「自傳寫到2018年，但很多地緣政治問題發生在2019年之後，是否有寫第三冊的打算呢？」

此，張忠謀則回應：「沒有啦，退休就退休了，台積電在我退休後有新的問題、地緣政治問題，我當然也有我的意見，但我不越俎代庖，我沒有那樣的作家夢。」此回應一出，引發現場觀眾會心一笑。

本文授權自今周刊，原文見此。

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