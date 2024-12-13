快訊

三明治的飲食政治學：英國首相與保守黨的午餐論戰

台鐵湖口站傳無預警電力異常 「北湖至新豐」暫單線雙向行車

劍指王義川！藍提非法監控調查委員會 交付朝野協商

張忠謀再談黃仁勳「佩服他品格」！親揭11年前為何挖不動他 敵對基辛格？

聯合新聞網／ 今周刊
（圖／今周刊）
（圖／今周刊）

【文．林韋伶】

台積電創辦人張忠謀週一（12/9）出席《張忠謀自傳》全集新書發表會，除了分享自己在自傳中記錄的精彩「危機與轉機」外，也由遠見‧天下文化事業群發行人兼事業群執行長王力行代表媒體發問，張忠謀針對當初攬才為何曾找上輝達創辦人黃仁勳，以及對競爭對手英特爾、三星的困境，都給予忠實的評論。

對於外界傳聞張忠謀曾兩度找上黃仁勳加入台積電，王力行代表媒體提問：「是看上黃仁勳的哪些特質？」對此，張忠謀先澄清：「我跟他談過兩次，但因為時間僅相隔機週，大概2、3週，所以只能算一次。」

張忠謀眼中的黃仁勳 有品格、視野、專業

提到黃仁勳吸引他的特質，張忠謀評論自己認識他10多年，「對他的品格很佩服」，盛讚他是具有「品格、視野，以及專業」的人才。

張忠謀也解釋，如果以半導體業的發展來看，自己與英特爾的兩位創辦人羅伯特諾伊斯、高登摩爾算是「第一代半導體人」，而黃仁勳則屬於第二代或第三代半導體人，可謂是「電腦科學家」，主要聚焦怎麼設計半導體。

張忠謀也提到，當初找上黃仁勳只是初步接觸，「看他是否有興趣，結果他沒有興趣，因為他當時已經有工作了」。張忠謀也理性分析，即使黃仁勳在2013年時表示他有興趣加入台積電，後續「要過的關也不少」。

原來，因為當時黃仁勳有輝達約7.5%的技術股權，張忠謀說：「這是有責任的，即使他可以走掉，但7.5%的輝達技術股權，台積電也不可能讓他保留的。就像我自己，我沒有任何重要客戶的股票，因為要公平。」就因為有許多細節問題要處理，張忠謀想網羅黃仁勳的想法沒有辦法往下走。

怎麼看英特爾、三星的困境 張忠謀點出兩大公司問題癥結

至於對台積電來說，從第一張訂單開始，就有幾十年互動、既競爭又合作的英特爾，現在面臨巨大危機，張忠謀怎麼看？對此，張忠謀先說：「我一直把英特爾當作朋友，不論是個人或公司也好。個人方面，我跟英特爾兩個創辦人可說是半導體的第一代，開完會之後會去喝啤酒、吃飯、唱歌，然後再回旅館。」

除了兩位創辦人外，英特爾後續幾位執行長，跟張忠謀也都有友好的關係，只有跟最近「被離職」的執行長基辛格是敵對的，但張忠謀也爽快說：「但他現在走路了，所以不算了。」

被問到英特爾是否有來跟他請教對策？張忠謀誠實回應：「他們沒有來問我，我也不要他們來問我，我想他們也不會來問我，我也不想要他們來問我。」

儘管如此，他還是簡單分析了英特爾現在可能的困境：「我不知道他們是要再找一個新策略、還是要找新執行長。他們又好像是兩者都要找，也就是目前既沒有新策略，也沒有新執行長，這是很難的。」

張忠謀指出，相信英特爾在4年前雇用基辛格時，就是面臨董事會對未來策略沒有定見的窘境，但他們也不喜歡時任的執行長，因此萌生找新執行長的念頭。「找人時就看誰講得好，結果是基辛格最好，我跟他見過兩次面，他口才很不錯。」

但現在從結果來看，基辛格似乎沒有逆轉英特爾劣勢的能力，張忠謀認同英特爾現階段的確面臨一大難題，認為要解決難題的重點是：「董事會怎麼想？只是想要換掉執行長，還是想要改變策略？」

至於談到另一位競爭對手韓國三星，張忠謀則坦率指出：「三星是技術的問題，不是行政或策略問題，韓國最近的混亂對公司經營也沒有幫助，但他們主要還是技術問題。」

自傳還有第三冊？張忠謀這樣回…

最後王力行則問到：「自傳寫到2018年，但很多地緣政治問題發生在2019年之後，是否有寫第三冊的打算呢？」

此，張忠謀則回應：「沒有啦，退休就退休了，台積電在我退休後有新的問題、地緣政治問題，我當然也有我的意見，但我不越俎代庖，我沒有那樣的作家夢。」此回應一出，引發現場觀眾會心一笑。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

退休女醫7千萬被騙光，譚艾珍遭詐騙98萬...假檢警常用話術公開！5招防止長輩被詐騙：來電顯示「這3個號碼」不要接

星巴克「買一送一」這天開喝！焦糖瑪奇朵、太妃核果那堤熱呼呼…還有「兩杯199元」優惠價怎麼拿？

00929股價剩不到18元，賠錢也要賣？短期波動≠長期價值，達人不賣股「3解方」：把錢錢凹回來

非肺腺癌復發！陳文茜罹更惡「黑色素癌四期」專家揭難根治、擴散快…自曝長期用「1藥物」致命後遺症

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

延伸閱讀

台積電明年會多好？魏哲家「請夥伴準備3年擴產2倍產能」專家：科技業或將主客易位

AWS 新資料中心元件問世！3大升級強化 AI 創新及能源效率

知名半導體分析師看張忠謀自傳 總結「7大路障」嘆：有些惡化

輝達上訴避免證券詐欺訴訟 被美國最高法院駁回

相關新聞

尹錫悅戒嚴令 韓國民怨徹底爆發…財閥壟斷、青年低薪 病根竟是中國！

韓國，一向是台灣最可敬的對手。經濟上，兩國有相似的發展軌跡；產業上，兩國也常存在競爭關係。過去十年間，韓國的經濟、貿易、政治、社會，隱然存在環環相扣的病徵，種種症狀蓄積的民怨，因為尹錫悅一場師出無名的戒嚴令而徹底爆發。細究之下，韓國面對的困境，其實有許多值得台灣借鏡深思之處。

台積電明年會多好？魏哲家「請夥伴準備3年擴產2倍產能」專家：科技業或將主客易位

知名半導體分析師、現為香港聚芯資本管理合夥人陳慧明，用一個字形容2025年全球半導體業景氣：「鋒」。

瓊瑤、朱銘相繼走絕路...長輩「3狀況」輕生風險高：面對死亡全家都需被教育

知名作家瓊瑤輕生享壽86歲震驚社會，2023年4月雕刻大師朱銘，同樣因久病厭世走上絕路，林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘呼籲，親友一定要多定期關心，因為隨著年紀漸增會經歷各種失落，長輩若出現「3狀況」輕生風險會提高。

傳李逸洋接駐日代表 矢板明夫「和權力中樞對話」：賴政府站在自由民主的決心

我駐日代表謝長廷即將卸任，日前有消息傳出，下一任駐日代表內定由考試院前副院長李逸洋出任。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，李逸洋是當年捍衛言論自由的「蓬萊三君子」之一。派他出使日本，也間接顯示賴清德政府堅決站在自由民主陣營的決心。

汽車活塞環龍頭泰茂「不務正業」 賣中國白酒獲利翻3倍！呂家兄弟怎做到？

面對疫情及電動車崛起的挑戰，台灣最大活塞環廠泰茂意識到調整與轉型的重要性；泰茂呂家兄弟毅然將觸角伸入廣大的中國酒水市場，目標實體通路一年增加一個省分。

AI供應鏈再添新兵！「全新光電」強攻資料中心…脫穎而出靠2個關鍵

全球砷化鎵磊晶龍頭全新光電，今年前三季獲利已超越去年一整年的成績，董事長陳建良接受本刊專訪，暢談這波快速成長的兩大關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。