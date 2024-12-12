2025台股走勢怎麼看？劉泰英樂觀：長線3萬點一定有機會！台海軍演不緊張

文．黃靖文

「2025年光明會比黑暗更多！」台綜院創辦人劉泰英說，儘管明年川普上任，各界如臨大敵。不過，台灣掌握關鍵半導體技術，即便可能受川普新政影響，經濟表現仍不會太差。 台綜院上修今年我國經濟成長率至4.21%、2025年預測為3.16%，關鍵正在AI熱潮帶動我國投資與出口可望續熱，全球經濟呈現緩步復甦格局，台灣今、明兩年經濟成長率仍能高於全球。 劉泰英也樂觀看好2025年台股表現，儘管短期可能受地緣政治、國際局勢影響出現波動，但長線仍看好。有媒體詢問，「明年是否上看3萬點？」劉泰英回應，短期不好預測，但長期一定有機會。

台灣綜合研究院周三(12/11)舉辦「2025年台灣及主要國家經濟展望」研討會，今年由於AI讓國內出口、投資優於預期，台綜院上調我國2024年經濟成長率至4.21%，提高0.64個百分點。

2025年預料AI需求持續，雖有川普等不確定因素在，台綜院預估仍能有3.16%的經濟成長率。

台綜院院長吳再益說明，台灣的經濟成長主要來自於投資，今年國內投資金額已超過5兆新台幣，此外，全年出口值更可望達到800億美元。他強調，全球今明兩年經濟成長率約為2.7%至2.8%，台灣表現優於全球平均值。

劉泰英則是認為，台積電是全球最大晶圓代工廠，擁有最先進製造技術，隨AI技術不斷增長，高效運算晶片需求大幅增加。此外，如IC設計聯發科、封測龍頭日月光等，都替台灣的出口提供顯著貢獻。

2025最大變數「川普」 劉泰英解析「狂人思維」

外界雖說川普是狂人、不按牌理出牌，但川普同時也是「商人」，他想要的就是「美國要獲利最大」。劉泰英認為，這也是未來台灣政府向美國交涉得留意的方向。

「川普對中國提高關稅，依舊可能造成全球貿易緊張，對台灣這類出口導向的國家，的確可能造成影響」。

吳在益補充，今年台灣出口值可望達800億美元，其中，粗估有600億美元是來自美國，因此台灣的確要有心理準備。他點出，近年墨西哥作為「友岸外包」的最大受益者，對美出口順差同樣上揚，自然成為川普祭出關稅政策的重點。

台綜院點美國常見5大貿易控訴

台綜院點出，美國經常提出的5種貿易指控，包含第一，對美貿易順差過多。第二，透過貨幣貶值、補貼，甚至強迫勞動獲得競爭力。第三，對美出口產品市場准入條件的損害，第四，進口關稅超過美國的水準。第五，受美國NTE報告提及次數過多。

根據全球貿易預警報告點出，目前，南韓是唯一同時獲得5巷危險訊號的美國貿易夥伴，此外，如巴西、中國、印度、印尼也分別有3到4項指標。

台股2025走勢？ 劉泰英：樂觀，長期一定到3萬

對於台股未來走勢，劉泰英認為，台灣經濟穩定成長，且具先進的半導體技術優勢，仍樂觀看待台灣股市前景。「明年是否上看3萬點？」劉泰英回應，短期不好預測，但長期一定有機會。

根據台綜院透過產業用電預估，2024 年11月份全國產業高壓以上用電量成長率為2.48%，全年整體較去年同期成長2.05%。且電力景氣燈號自5月起，已連續7個月呈現揚升，代表國內經濟因半導體業持續擴充先進製程、高階封測產能，挹注投資成長與生產動能。

中國在台海大規模「軍演」 劉泰英：聽到厭倦，會叫的狗不咬人

值得留意的是，近期中國解放軍於台海進行軍事活動，儘管中國官方避談「軍演」一詞，但再度牽動地緣衝突緊張神經，劉泰英反倒老神在在，直言「會叫的狗不會咬人」。

劉泰英解釋，中國國家主席習近平上任之初，即表示不排除武力統一兩岸，但12年過去軍演不斷，這說法也持續了十多年，「我已經聽到厭倦了」。他強調，俄羅斯入侵烏克蘭前，並沒有事先警告，而是直接行動。因此，他認為不必太過擔心中國軍演。

他舉例，麥克阿瑟形容台灣是「不沉的航空母艦」，因此美國雖然不明說，但一定會協防台灣，是最經濟的方式保衛太平洋的國防安全。

本文授權自今周刊，原文見此。

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