AI供應鏈再添新兵！「全新光電」強攻資料中心…脫穎而出靠2個關鍵

【撰文‧王子承】

全球砷化鎵磊晶龍頭全新光電，今年前三季獲利已超越去年一整年的成績，董事長陳建良接受本刊專訪，暢談這波快速成長的兩大關鍵。

全球手機恐在2024年連續第三年陷入負成長，連帶台灣手機供應鏈不論是股價還是業績，都表現不佳。但全球砷化鎵磊晶龍頭廠全新光電，今年前三季不僅營收幾乎追平去年全年、獲利更已超越去年一整年的成績，全新的光電業務，正是逆勢成長的關鍵。

以往，全新的光電營收僅占1成上下，今年前三季來自光電的營收占比已達24％。凱基投顧便在11月報告點出，除了現有營收主力受惠於手機PA（功率放大器）復甦、Wi-Fi 7滲透率提高，市場對資料中心用高速傳輸網路8百G產品的需求強勁，矽光子市場也蓄勢待發。「光電業務將是全新明年營收、獲利主要的成長動能。」凱基投顧在報告中表示。

少主基層做起 跑業務磨專業

全新從手機PA用磊晶起家，PA大廠如Qorvo及包括穩懋、宏捷科、三安等PA代工廠，都是客戶。不過，手機PA需求曾經風光的背後，是全新已默默耕耘光電業務逾20年，從光纖晶片用磊晶做起，其後跨入3D感測、光達，現在搭上AI需求，裝在transceiver（光收發模組）發射端／接收端用磊晶，已經出貨給美國、日本客戶。

接受本刊專訪時，全新光電董事長陳建良指出，「明年來自光電的營收，可望再有突破！」身為全新創辦人陳懋常之子，自2020年接任董事長後，全新在資料中心市場的長期耕耘逐漸開花結果。

陳建良不是一開始就有接班的打算，大學畢業後曾留在澳洲創業，但因父親的期望回台，並被外派到中國，管理全新的手機鏡頭轉投資公司和光。和光營運一度搭上中國山寨手機熱潮，但隨著中國競爭者愈來愈多，加上和光技術無法突破，導致連年虧損，和光在2015年收攤，陳建良留下善後。

2017年回台灣後，陳建良從全新董事長特助做起，不是半導體產業出身的他，得從PA、LD（發射端）、PD（接收端）這些他不懂、卻是最基礎的產品專有名詞開始背。身為全新光電董事長的父親，當時給陳建良的建議是，「不要跟員工『比劍』（比試），不管是技術、管理，他們一定比你厲害，你要信任、放手讓他們做。」

陳建良謹記父親叮囑，毅然從全新的業務做起。起初跟著叔伯輩高層在外跑業務，年輕的陳建良逐漸磨練出自己的專業能力，「客戶對我的信任度、依賴度都提升，剛好老董希望退休，董事會決定讓我在二○年接下公司。」陳建良回憶。

效率奠信任度 用耐心守客戶

少主接棒後，全新的下一波成長動能——光電磊晶產品，正好有天時地利的配合而發揚光大。

天時是，陳建良指出，全新早在20年前因參與經濟部科專計畫，而開發資料中心短距離傳輸用磊晶，累積技術實力；近幾年資料中心內數據傳輸速度提升至兩百G以上，由銅線轉向光傳輸已是趨勢。地利則是美國的去中化需求，「台灣在光傳輸產業鏈很完整，從磊晶、製程到模組都有，」給了在台灣經營的全新很大機會。

而全新為何能夠脫穎而出，有兩個關鍵。

第一個關鍵就是效率。陳建良指出，公司內部設有成品快驗中心，傳統半導體製程需時3到6個月、產品完成後，才知道性能好壞。但全新的快驗中心，能在一周內做出成品、立即模擬功能與特性，「省掉客戶很多時間，無形中累積了客戶對我們的信賴度。」

全新的效率也體現在出貨彈性上。全新最近出乎市場意料，提早對全球前三大光纖電纜大廠日本古河電工，出貨矽光子用磊晶產品。「客戶的出貨時間本來排在2026年，但矽光子需求來得太快，客戶希望提早拉貨，所以今年第三季我們開始交貨，第四季甚至被他們加單，」陳建良透露，全新與古河已合作了近五年，早就備妥相關產能、技術，才能提前近兩年交貨。

第二個關鍵則是耐心。全球第三大砷化鎵代工業者環宇－KY，是公司成立以來第八位客戶，雖然光通訊營收一開始並不大，全新看好環宇－KY的能力，始終不離不棄、陪著環宇改良技術。陳建良笑說，「我們的研發還兼著做業務，直接去服務環宇的研發人員。」

全新的耐心守候終獲成果，陳建良指出，環宇認為「量產交給亞洲人做比較好，所以他們決定委外生產」，加上AI讓資料中心對光通訊需求一夕暴增，「環宇－KY需求量來了，我們的光電產品也搭著環宇起來了。」

陳建良分析，陪練功、信賴度，是這波全新的光電產品快速成長的關鍵。

一名化合物半導體業者指出，全新營收規模較小，當手機進入庫存調整期，適逢矽光子熱潮出現，光電占比易有較大爬升。另一名分析師則表示，全新的挑戰在於能否找到大客戶下單。AI帶動資料中心數據傳輸愈來愈高速，能否帶動全新也愈來愈高速發展，值得關注。

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