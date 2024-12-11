汽車活塞環龍頭泰茂「不務正業」 賣中國白酒獲利翻3倍！呂家兄弟怎做到？

【撰文‧徐采薇】

面對疫情及電動車崛起的挑戰，台灣最大活塞環廠泰茂意識到調整與轉型的重要性；泰茂呂家兄弟毅然將觸角伸入廣大的中國酒水市場，目標實體通路一年增加一個省分。

傳統製造業式微的現在，有家傳產企業卻因勇於跨界經營，在短短一年內讓公司獲利翻了3倍。

它，是台灣最大汽車活塞環廠泰茂實業。去年跨足中國酒水市場後，帶動今年營收、獲利雙創新高。前三季營收10.4億元，已超越去年全年；EPS5.12元，為去年同期的3倍之多。

今年前三季，泰茂酒水事業占比已超過整體營收7成，而原占大宗的活塞環則降至3成以下，平均每月僅為公司貢獻7千多萬元業績。儘管本業規模不斷萎縮，但在小廠逐一被併購、淘汰下，泰茂是少數堅持下來的台灣最大廠。

跨界經營有成，泰茂股價也跟著水漲船高，自2022年32元，一路飆破百元大關，今年最高曾達193元。儘管今年12月初回檔至155元，仍比2年前高出4倍。

應對電動車挑戰 跨足酒水業

究竟是什麼契機，讓這家台灣最大汽車活塞環廠「不務正業」賣起白酒？

其實，跨界做生意，對泰茂董事長呂萬賢與總經理呂萬傑兩兄弟並非新鮮事。

回到1980年代，泰茂第一代創辦人呂祥禮，先以汽車零件貿易起家，因緣際會下，與掌握日本活塞環技術的中國交通創辦人成為結拜兄弟。1991年，眼見中國交通二代無意接班，呂家父子便抓準機會，買下其工廠、技術，並成立泰茂，正式從貿易跨足製造。

有貿易商經驗的他們，第一步是瞄準外銷市場。呂萬賢回憶，當時為爭取客戶，不管是特殊規格或是少量訂單，泰茂都統統接下，不只爭取客戶信賴，也能累積技術養分。後來，他們更開發出兼具耐用和節能的「黑鑽活塞環」等專利產品，客戶遍及全球110個國家。

只是，再順利的生意也會遇上逆境。

近年，電動車在市場上崛起，使用在傳統油車的活塞環產品遭逢挑戰，加上疫情期間生產線因航運受阻的影響，泰茂2020年和2021年出現連續虧損，單季最高虧損7百多萬元。儘管疫後營運回穩，但呂家兄弟卻意識到，若不超前部署，公司勢必無法長久生存。

這次，他們相中白酒代理商「北海杜宇松豪電子商務」，該公司擁有金扶酒的中國代理權，去年卻因資金短缺決定出售。

於是，泰茂決定透過中國子公司「浙江普禮」收購，並在江蘇和河南省經銷金扶酒及中國營收第一、第二的茅台及五糧液，單價從幾十塊人民幣到九百多人民幣不等，去年第三季起平均每月可為公司挹注上億新台幣業績。

酒水事業和製造業邏輯大不同，他們為何有能耐做這門生意？

原來，呂萬賢本身是中興大學食品科學系（現為食品暨應用生物科技學系） 畢業，對餐飲市場有一定的興趣和了解，加上觀察到當時台商紛紛到中國設廠，有團膳的外包需求，因此於2016年左右便買下「江蘇池上便當」，專攻團膳。

跨足中國餐飲業後，他發現，即使中國內需疲軟，但從員工聚餐到大老闆們應酬，席間仍少不了酒，這個市場有一定剛性需求，讓他決定大膽切入。

加上，泰茂與在中國擁有3、40萬家零售門市的中國煙草（簡稱中煙）關聯企業簽訂商品陳列銷售協定，有利於在短時間內快速鋪貨。呂萬賢雖不願透露具體鋪貨店數，但他強調，當前的營收表現就是最好的擴張證明。

一切看似暢通無阻，但生殺大權掌握在單一通路手中，仍有風險。最近，泰茂另闢蹊徑，與中國電商京東酒世界、酒仙網合作，可透過網路將產品銷往全中國。

一位長期在中國耕耘的台商觀察，近來中國消費降級，連茅台價格都跌了約15％，泰茂在不能破壞品牌行情的前提下，恐怕得面臨削價競爭的挑戰。

無畏削價戰 續擴據點、品項

對此，呂萬賢的應對辦法是引進平價酒，像是五糧液旗下只有一百毫升的「歪嘴酒」，1瓶僅1百多新台幣，鎖定消費低的年輕客群，「五糧液大家都知道，但很少人聽過歪嘴，我們會挑一些大品牌底下沒那麼知名，但市場又有需求的產品。」

呂萬賢樂觀表示，不論通路據點或產品品項，泰茂均以持續擴大為目標，「我們希望實體通路一年增加一個省分，每年營收成長2、3成。」

酒水以外，泰茂其實並未放棄活塞環本業，也正積極尋找新的市場機會。「一家公司不是今天什麼東西好做就做，其他不好做就放棄，這才是永續經營。」呂萬賢眼神堅定地說。

他認為，油車要被正式淘汰，至少還要15年，這段時間公司將積極物色汽車面板等併購標的，並切入儲能相關事業，盡快接軌電動車領域。

貿易商轉型製造業，再跨足酒水和儲能，不斷挖掘新商機，是泰茂永續的經營之道。能否再度華麗轉身，考驗著呂家兄弟的智慧。

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