台積電明年會多好？魏哲家「請夥伴準備3年擴產2倍產能」專家：科技業或將主客易位

【撰文‧唐祖貽】

知名半導體分析師、現為香港聚芯資本管理合夥人陳慧明，用一個字形容2025年全球半導體業景氣：「鋒」。

他解釋，「鋒」原指刀劍的尖端、最為銳利，如果全球半導體業是一把刀，那刀鋒就是先進製程。他預期，明年台積電仍將銳不可當，能如刀鋒般展現勇往直前的氣魄，直面困難與挑戰。

從基本面來看，今年全球半導體業的榮景可望延續到明年，陳慧明預估全球半導體業總產值明年成長約12％，而台灣則有16％，台灣成長幅度能超越全球，關鍵就是台積電。

明年毛利率挑戰60％

先進製程訂價權無可撼動

2025年的台積電會有多好？陳慧明預估，台積電明年營收年增率可達25％、毛利率挑戰60％，每股稅後純益（EPS）上看54至56元、稅後純益年增率達35％以上，都是令人驚豔的好成績。

另一個觀察重點是資本支出。在近期舉辦的「台積電供應鏈管理論壇」中，董事長暨總裁魏哲家宣示「請夥伴們做好3年內擴產兩倍產能的準備」。陳慧明推估，明年台積電的資本支出將上看380億美元、超越2022年的362.5億美元，創下歷史新高。

不但絕對金額創高，2022年的資本支出占其全年營收近5成，「明年已降至不到4成。」陳慧明指出，這顯示獲利能力相對提升，未來現金股利也將增加。他更樂觀預期，到了2030年，台積電資本支出將衝上7百億美元，傲視全球半導體製造業。

市場關心的2奈米進度，近期也傳出試產良率優於預期的好消息，原先台積電宣示在明年底量產的進度可望達標，且量產曲線預計與3奈米相似。陳慧明認為，「初期毛利可能略有影響，按過往軌跡，約7至8季的時間，良率就可達到正常水準，屆時毛利率將有機會突破6成。」

儘管明年基本面朝正向發展，但市場最擔心的，還是川普上任美國總統後的新政策會影響台積電的獲利與前景。陳慧明認為，現在的《晶片法案》，是美國政府與台積電反覆討論的結果，例如N+1製程原則。如果新政府想修改，應也要經過溝通與確認，而台積電企業文化向來是：在事前充分討論，確認後全力執行，這種務實風格短期內或許會吃虧，但拉長看，反而有利。

陳慧明舉例，台積電2016年宣布赴中國設廠，是全球主要半導體製造廠中最晚的，「三星、Intel（英特爾）甚至和艦早就去了。」且條件相對嚴苛，例如僅能投資成熟製程，且擴產、增加資本支出都須經過嚴格審批。豈料，兩年後爆發貿易戰，三星、英特爾陷入進退兩難窘境，台積電反而因完全符合規定，業績毫無影響。

再者，即使美國新政策衝擊台積電，以台積電獨霸先進製程，具備掌握訂價權的優勢，也有能力消化衝擊的負面影響。

陳慧明舉例，10年前台積電最大的客戶是蘋果，但近年來，客戶集中度分散有成，不但輝達占比明顯增加，且在Alphabet（谷歌）、Meta（臉書母公司）自行研發晶片後，向台積電投單比重也持續增加中。

這些以軟體服務為主的公司，晶片研發非其所長，勢必比當年的蘋果更依賴台積電。此外，台積電在3奈米以上高階製程遙遙領先，未來在先進製程的訂價權將更難被挑戰，有能力將較高的製造成本，一定程度轉嫁給客戶，降低衝擊。

科技業生態或將主客易位

成熟製程則難掙脫紅海

陳慧明甚至大膽預言，全球科技業最強的「七加一」（美國七家科技龍頭公司加台積電）生態，未來可能變為「一加七」，改由台積電主導，「主客易位」下台積電的產業地位將更上一層樓。

相較於對先進製程高速成長的樂觀期待，陳慧明對成熟製程就顯得保守許多。他認為，中國近年來大舉擴產、殺價競爭，產量雖有提升、獲利卻無起色，把大家都捲入紅海，明年勢必還有一段艱苦的路要走。

展望明年的半導體業既充滿了機會，也蘊含挑戰與風險。台積電創辦人張忠謀曾公開強調，全球化與自由貿易逐漸消失，對台積電是嚴峻的挑戰，但他也堅信，在領導團隊與員工齊心努力下，台積電必可突破困難、再創奇蹟。陳慧明認為，「鋒」字象徵台積電衝鋒陷陣、百折不撓的進取精神，也呼應張忠謀對台積電的信心。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1460期)

延伸閱讀》

42歲才存股，10年竟能月領10萬股息！他不買兆豐金、富邦金，今年暴賺41％：2025看好這2檔金融股成長潛力

房市從小妖變大妖，2025年有破盤價能撿？顏炳立奉送「7個字」、甲山林董座：錢太多就買這產品

日本旅遊注意了！「蘋果病」確診數創新高，孕婦恐流產、症狀像感冒…噴酒精沒用？醫曝終身免疫條件

現金、定存、銀行存款，長期最危險！建議準備六個月到一年的現金需求量，剩下投資這2個

巴菲特股東信》99.5%遺產全捐，我不願意財富變成世襲！永續慈善事業，比人的壽命更長